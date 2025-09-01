ہم اپنے دل کی دھڑکن کو ہر روز محسوس کرتے ہیں، لیکن سوچئے کہ اگر یہ دھڑکن اچانک رک جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر آپ کو ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی ہوگی اور آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ ہندوستان میں ہر سال لاکھوں جانیں صرف اس لیے ضائع ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھنے میں لاپرواہ ہیں۔ اب دل کے امراض عمر نہیں دیکھتے۔ نوزائیدہ بچہ ہو، سکول جانے والا بچہ ہو، 25 سالہ نوجوان ہو یا 60 سالہ شخص، کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔
اس سنگین مسئلہ پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے چندرکانت ورما نے رائے پور کے شری بالاجی اسپتال کے معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر ڈی ڈی مکھیجا سے خصوصی بات چیت کی۔ 10 سال کا تجربہ، دل کی سینکڑوں سرجری اور ہزاروں مریضوں کو نئی زندگی دینے کا ریکارڈ - ڈاکٹر مکھیجا کارڈیالوجی میں ایک قابل اعتماد نام ہیں۔ ڈاکٹر مکھیجا کارڈیالوجی کی جدید تکنیک سے بخوبی واقف ہیں۔
خطرہ کیوں بڑھ رہا ہے؟
ڈاکٹر مکھیجا بتاتے ہیں کہ کھانے کی غلط عادات، تناؤ، نیند کی کمی اور لاپرواہی دل کی بیماری کی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ پہلے لوگوں میں 50 سال کی عمر کے بعد دل کا دورہ پڑتا تھا لیکن اب 25 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی دل کا دورہ پڑنے لگا ہے۔ دل کی بیماری اکثر بغیر کسی بڑی علامات کے خاموشی سے جسم میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی، بلاکیج - یہ بیماریاں خاموشی سے آپ کے جسم میں گھر کر لیتی ہیں۔ ان سب کی جڑ تلی ہوئی خوراک، تمباکو نوشی، شراب نوشی، نیند کی کمی اور تناؤ ہے۔
روک تھام بہترین علاج ہے:
ڈاکٹر مکھیجا کے مطابق
1- سال میں کم از کم ایک بار ہیلتھ چیک اپ کروائیں۔
2- اگر خاندان میں کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو ہر 6 ماہ بعد اس کا معائنہ کروائیں۔
3- روزانہ 30 منٹ چہل قدمی یا ورزش کی عادت بنائیں
4- جنک فوڈ اور زیادہ کھانے سے پرہیز کریں
5- تناؤ کو کم کرنے کے لیے یوگا اور میڈیٹیشن کو اپنائیں
ڈاکٹر مکھیجا کا کہنا ہے کہ علاج سے بچاؤ زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم روزانہ اپنے دل کا خیال رکھیں تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔
انتباہی علامات
ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔۔۔
1- سینے میں درد یا بھاری پن
2- اچانک پسینہ آنا
3- سانس لینے میں دشواری
4- چکر آنا یا بے ہوش ہونا
اگر ان میں سے کوئی علامت نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
بچوں میں دل سے متعلق علامات کی شناخت کیسے کی جائے؟
ڈاکٹر مکھیجا کے مطابق بچوں میں دل کی بیماری کی علامات پیدائش سے ہی موجود ہوتی ہیں تاہم شناخت دیر سے ہوتی ہے۔ دل کی بیماری سے متعلق علامات میں بچے کا وزن نہ بڑھنا، تھوڑا چلنے کے بعد تھکاوٹ، تھوڑا سا کھیلنے کے بعد سانس لینے میں دشواری نظر آتی ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر مکھیجا بچوں کی ماؤں کو ایکو کارڈیوگرافی کے ذریعے اپنا معائنہ کرانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔
علاج دو طریقوں سے کیا جاتا ہے:
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم مریضوں کا علاج دو طریقوں سے کرتے ہیں، جراحی علاج اور غیر جراحی علاج۔ جراحی علاج میں مریض کے دل کو کھول کر علاج کیا جاتا ہے۔ غیر جراحی علاج میں، ہم ایک پیچ لگا کر انفیکشن کے تار کو براہ راست بند کر دیتے ہیں۔
لوگوں کو اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر مکھیجا کہتے ہیں کہ خاص طور پر جب نوزائیدہ بچوں کی بات آتی ہے تو حاملہ خواتین کو باقاعدگی سے اپنی صحت کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر سونوگرافی، بلڈ ٹیسٹ جیسے کئی ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، ان ٹیسٹوں سے پتہ چل جائے گا کہ حاملہ کو دل کی بیماری ہے یا نہیں۔
بوڑھوں اور نوجوانوں میں دل کی بیماریاں اکثر ہائبرنیشن، ذیابیطس اور موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بزرگوں اور جوانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر، شوگر اور لپڈ پروفائل باقاعدگی سے چیک کروائیں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ تک چہل قدمی دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتی ہے۔ ڈاکٹر مکھیجا کے مطابق اپنے دل کو ہمیشہ صحت مند رکھیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
