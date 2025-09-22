صبح کے وقت بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ کس کو زیادہ خطرہ ہے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
ہائی بلڈ پریشرآج کل ایک عام مسئلہ بن چکا ہے اوراس کی بہت سی وجوہات ہوسکتی ہیں جیسے خراب طرز زندگی، کم جسمانی سرگرمی۔
عام طور پر نیند کے دوران بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تاہم، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، تو جسم روزمرہ کی سرگرمیوں کی تیاری کے لیے کچھ ہارمونز جاری کرتا ہے۔ یہ ہارمونز بلڈ پریشر میں معمولی اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات، یہ اضافہ بہت تیز، ضرورت سے زیادہ، یا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس حالت کو مارننگ ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر والے افراد میں امراض قلب اور فالج جیسے مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ان مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ طرز زندگی کی غلطیوں یا صحت کے مسائل سے بڑھ سکتا ہے۔
سلیپ ایپنیا:
صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کے دوران جب سانس بار بار رک جاتی ہے تو آکسیجن کی سطح گر جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے تناؤ کے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ ہارمونز رات بھر دل کی دھڑکن کو بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے صبح کے وقت بلڈ پریشر معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو نیند کی کمی کا علاج کیا جاتا ہے ان میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور فالج کے خلاف مزاحمت پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق، نیند کی کمی کے بہت سے مریضوں کو صبح اٹھنے پر بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔
ادویات کا دورانیہ یا تاثیر:
ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو دوائیں لیتے ہیں وہ مختصر مدت کی ہوتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کے وقت ان کی تاثیر کم ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، صحیح وقت پر ادویات نہ لینے سے بلڈ پریشر رات کو بے قابو ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لمبے عرصے تک کام کرنے والی دوائیوں کے وقت کو ایڈجسٹ کریں۔
مناسب خوراک کا فقدان:
کھانے کی عادتیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے نمکین یا پراسیس فوڈز کھانے سے پانی کی زیادہ مقدار برقرار رہتی ہے جس سے خون کا حجم اور بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ مزید برآں، رات کو بھاری کھانا کھانے سے دل اور دوران خون کے نظام پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عادات نیند کے دوران بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کم ہونے سے روکتی ہیں۔
الکحل:
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رات کو شراب پینا انہیں بہتر نیند میں مدد دیتا ہے۔ تاہم، فروغ عارضی ہے، اور وقت کے ساتھ، یہ عادت نیند میں خلل ڈال سکتی ہے اور صبح کے وقت بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے شراب پیتے ہیں ان میں صبح کے وقت بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔
ہارمونل اضافے اور تناؤ:
جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہمارا جسم قدرتی طور پر کورٹیسول اور ایڈرینالین جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ اسے "صبح کا اضافہ" کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ صحت مند لوگوں میں عام ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ ان لوگوں میں زیادہ واضح ہوتا ہے جن میں زیادہ تناؤ، اضطراب یا دیگر صحت کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جاگنے کے فوراً بعد بلڈ پریشر میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات، یہ دل کی دشواریوں کا سبب بننے کے لیے کافی شدید ہو سکتا ہے۔ دائمی تناؤ نیند کے معیار کو بھی کم کرتا ہے۔
صحت کے بنیادی مسائل:
ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر بعض اوقات بنیادی صحت کے مسئلے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، گردے کی دائمی بیماری، ذیابیطس، اور موٹاپا جیسے حالات رات کے وقت بلڈ پریشر کے کنٹرول کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں مبتلا افراد کو صبح کے وقت بلڈ پریشر میں اضافے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔
(اعلان دستبرداری: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)