سر کے آدھے حصے میں، خاص طور پر دائیں طرف کیوں درد ہوتا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے
سر کے آدھے حصے میں ، خاص طور پر دائیں طرف کیوں درد ہوتا ہے؟ سنگین مسائل سے بچنے کے لئے اس کو جانیں
Published : October 12, 2025 at 10:28 AM IST
سر درد ایک عام درد ہے ، جو دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو سر کے دونوں اطراف میں تکلیف ہوتی ہے ، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس یہ صرف دائیں طرف ہوتا ہے۔ اسے دائیں طرف کا سر درد کہا جاتا ہے۔ یہ سر درد ہلکے سے شدید تک ہوسکتا ہے۔ صحیح نگہداشت ، علاج ، اور دائیں جانب سر درد کی روک تھام کے لئے قسم ، وجہ اور شدت کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ عام وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے جیسے درد شقیقہ ، تناؤ کا سر درد ، ہڈیوں کے مسائل کا سردرد اکثر ایک طرف ہوتے ہیں۔ سنگین معاملات کے لئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں جانیں کہ کیوں سر درد صرف دائیں طرف ہوتا ہے۔۔۔
دائیں طرف کا سر درد ہونے کا کیا مطلب ہے
دائیں طرف کا سر درد عام طور پر تناؤ، مائگرین یا سائنس کے مسائل سے وابستہ ہوتا ہے ، لیکن وہ کان کے انفیکشن ، کلسٹر سر درد ، یا اس سے زیادہ سنگین بنیادی حالت کی علامت بھی ہوسکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں ، دائیں طرف کا سر درد زیادہ سنگین حالت کی علامت ہوسکتا ہے ، جیسے گلوکوما (آنکھوں کی بیماری) ، دماغی ٹیومر ، فالج ، یا ٹیمپورل آرٹیرائٹس (سر میں دمنی کی سوزش)۔ اگر سر درد بار بار ، شدید یا دیگر علامات کے ساتھ ہوتا ہے تو ، ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔
سر درد کی اقسام جو دائیں طرف کو متاثر کرتی ہیں
مائگرین سر درد: ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف سر درد نہیں ہے ، بلکہ ایک پیچیدہ اعصابی حالت ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ ایک طرف ہے ، جبکہ کچھ کے پاس یہ دونوں طرف ہے۔ جب مائگرین کا دورہ پڑتا ہے تو ، دیگر علامات میں متلی ، الٹی ، موڈ میں تبدیلیاں اور انتہائی تھکاوٹ شامل ہیں۔ اس حملے کے دوران ، روشنی ، شور اور بدبو ناقابل برداشت ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جو چند گھنٹوں سے کئی دن تک رہ سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دماغ میں حسی اعصاب کی زیادتی کی وجہ سے مائگرین ہوتا ہے۔
کلسٹر سر درد: ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سر درد میں درد بہت شدید ہوتا ہے اور یہ ایک ہی وقت میں ہر دن یا ہر دوسرے دن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے اور درد کم از کم آدھے گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سر درد دن میں کئی بار ہوسکتا ہے۔ میوکلینک کے ایک مطالعے میں کہا گیا ہے کہ کلسٹر سر درد کے دوران ، آنکھوں کی لالی ، بہتی ناک اور آنکھوں کے گرد سوجن جیسے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔
تناؤ کا سر درد: جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے ، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اکثر ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ دباؤ میں ہیں تو ، آپ کی گردن ، چہرے ، گردن اور جبڑے کے پٹھے سخت ہوجاتے ہیں، جو درد کا سبب بن سکتا ہے۔ بے خوابی ، پانی کی کمی اور غلط پوزیشن بھی اس میں معاون ثابت ہوسکتی ہے۔ کچھ لوگ چند گھنٹوں سے کئی دن تک سر درد میں مبتلا ہیں ، جبکہ کچھ کے لئے یہ مسلسل ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کو ایک مہینے میں 15 دن سے زیادہ سر درد ہے، تو پھر یہ ایک دائمی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ، آپ دن کے بیشتر حصے میں پریشان رہتے ہیں۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کے ایک مطالعے کے مطابق ، کچھ تناؤ کا سر درد۔۔ تھکاوٹ، جذباتی تناؤ یا گردن یا جبڑے کے پٹھوں یا جوڑوں میں دشواریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ہیمی کرینیا کانٹینوا: کلیولینڈ کلینک کے ایک مطالعے کے مطابق ، اس قسم کا سر درد 24 گھنٹوں تک سر کے ایک طرف مسلسل درد کا سبب بنتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے سر درد کے لئے تجویز کردہ دوائیں طبی نگرانی میں فوری طور پر راحت فراہم کرسکتی ہیں۔
عمومی وجوہات: ماہرین کا کہنا ہے کہ دائیں طرف کا سر درد متعدد طرز زندگی ، اعصابی ، طبی اور ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔
طرز زندگی کے عوامل کی وجہ سے سر درد
1- تناؤ ، اضطراب
2- تھکاوٹ یا نیند کی کمی
3- کھانا نہیں کھانا یا بلڈ شوگر کی سطح میں اتار چڑھاؤ
4- گردن اور کندھوں میں پٹھوں میں تناؤ
5- ضرورت سے زیادہ کیفین کی مقدار
ادویات کی وجہ سے سر درد: درد کم کرنے والوں یا مائگرین کے علاج کی دوائیوں کے ضرورت سے زیادہ استعمال کی وجہ سے سر درد ہوسکتا ہے۔
اعصابی وجوہات
اوسیپیٹل نیورلجیا: اوسیپیٹل اعصاب کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے سر اور گردن کے پچھلے حصے میں شدید درد۔
ٹیمپورل آرٹرائٹس: سر اور گردن میں شریانوں کی سوزش جس کی وجہ سے شدید درد ، جبڑے کا درد اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔
ٹریجیمنل نیورلجیا: چہرے پر شدید ، چھبنے والے درد ، عام طور پر ایک طرف۔
انفیکشن اور الرجی: ماہرین کا کہنا ہے کہ سائنس کے انفیکشن سے آنکھوں اور گالوں کے پیچھے دباؤ اور درد کا سبب بن سکتے ہیں۔
ڈاکٹر سے مشورہ کب کریں؟
1- اگر اچانک یا شدید سر درد ہو
2- اگر وقت کے ساتھ صورتحال خراب ہوجاتی ہے
3- اگر اعصابی علامات بھی موجود ہیں جیسے آنکھوں کی روشنی ، بے حسی یا کمزوری میں تبدیلی
4- اگر سر درد عام علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)
یہ بھی پڑھیں: