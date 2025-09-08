اے سی بلاسٹ کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں، جانیں اس پریشانی سے کیسے بچا جائے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں
Published : September 8, 2025 at 2:41 PM IST
آج کے دور میں گھر آفس اسپتال بنک لفٹ یعنی ہر جگہ اے سئ کا استعمال کیا جاتا ہے،ان حالات میں ضروری ہوجاتا ہیکہ آپ کو اے سئ سے متعلق اور بچاو کے بارے میں معلومات ہونا نہایت ہئی ضروری ہے، 2024 میں کئی ریاستوں سے اے سی دھماکوں کی خبریں آئی تھیں۔ ایسے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے سی دھماکے کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں اور اے سی بلاسٹ کے مسئلے سے کیسے بچا جائے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔
اے سی دھماکے کیوں بڑھ رہے ہیں؟
شدید گرمی میں اے سی کو مسلسل چلانے سے اس کے زیادہ گرم ہونے اور پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات انتہائی گرمی، خراب وائرنگ، نامناسب دیکھ بھال، بجلی کے اتار چڑھاؤ (وولٹیج) اور ناقص کولنگ ہیں۔ ان حالات میں اے سی کے کنڈینسر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کنڈینسر کے پھٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تفصیل سے جانیں کہ اور کون سی وجوہات AC میں دھماکے کا سبب بن سکتی ہیں۔
ریفریجرینٹ لیک: اگر ایئر کنڈیشنر کے ریفریجرینٹ سسٹم میں کوئی رساو ہے تو ریفریجرینٹ ہوا میں نکل سکتا ہے۔کچھ حالات میں، یہ مرکب انتہائی آتش گیر ہو سکتا ہے اور اگر بھڑک جائے تو دھماکے کا سبب بن سکتا ہے۔
برقی مسائل: خراب وائرنگ، اوورلوڈ سرکٹس یا دیگر برقی مسائل ایئر کنڈیشنگ یونٹ کے اندر شارٹ سرکٹ یا زیادہ گرمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ آگ یا دیگر سنگین حالت کا سبب بن سکتا ہے۔
پریشر بلڈ اپ: کچھ غیر معمولی معاملات میں، کمپریسر یا AC یونٹ کے دیگر اجزاء میں خرابی سسٹم کے اندر دباؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اس دباؤ کو بروقت درست نہ کیا جائے تو اس سے سسٹم میں دراڑ یا دیگر سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
اے سی بلاسٹ کے مسئلے سے کیسے بچا جائے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔
باقاعدہ دیکھ بھال:
موسم گرما شروع ہونے سے پہلے اپنے AC کی سروس کروائیں، اپنے ایئر کنڈیشنگ یونٹ کے لیے باقاعدگی سے دیکھ بھال کی جانچ کا شیڈول بنائیں۔ اس میں صفائی، لیک کی جانچ، برقی کنکشن کی جانچ، اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ تمام اجزاء ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔
مناسب تنصیب:
یقینی بنائیں کہ آپ کا ایئر کنڈیشنر کسی مستند پیشہ ور کے ذریعہ صحیح طریقے سے انسٹال کیا گیا ہے۔ چونکہ غلط تنصیب حفاظتی خطرات اور آپریشنل مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
اوورلوڈنگ سرکٹس سے بچیں:
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا ایئر کنڈیشنر آپ کے گھر کے برقی سرکٹس کو اوور لوڈ نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی برقی دشواری نظر آتی ہے، جیسے کہ AC چلتے وقت لائٹس ٹمٹماتی ہیں، تو الیکٹریشن سے AC کی وائرنگ چیک کریں۔ ایئر فلٹرز کو باقاعدگی سے تبدیل کریں کیونکہ ایک بند فلٹر ہوا کے بہاؤ کو محدود کرتا ہے، جس سے AC زیادہ کام کرتا ہے، اسے زیادہ گرم کرتا ہے اور دھماکے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
آتش گیر مواد کو قریب نہ رکھیں:
اپنے AC کو سانس لینے کے لیے جگہ دیں۔ بیرونی یونٹ کے ارد گرد کے علاقے کو صاف رکھیں۔ ہوا کے مناسب بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے یونٹ کے ارد گرد کم از کم دو فٹ جگہ رکھیں۔ آتش گیر مواد جیسے پٹرول یا پینٹ کو یونٹ کے قریب نہ رکھیں۔
ایکسٹینشن کورڈ استعمال نہ کریں:
کبھی بھی ایکسٹینشن کورڈ استعمال نہ کریں۔ AC یونٹوں کو ایک سرشار سرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکسٹینشن کورڈ کا استعمال سرکٹ کو اوورلوڈ کر سکتا ہے اور زیادہ گرمی کا سبب بن سکتا ہے۔
اے سی کی آواز سنیں:
ہمیشہ اپنے AC کی آواز سنیں۔ غیر معمولی آوازیں یا بدبو آنے والے خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا AC یونٹ پیسنے کا شور کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ کمپن کرتا ہے، یا جلنے کی بو خارج کرتا ہے، تو اسے فوری طور پر بند کر دیں اور ٹیکنیشن سے رابطہ کریں۔
اگر آپ کے AC میں کبھی آگ لگ گئی ہے تو اسے ان پلگ کریں اور وائرنگ کو باقاعدگی سے چیک کریں۔
یونٹ کو ری فل کرتے وقت یقینی بنائیں کہ صحیح گیس استعمال ہو رہی ہے۔
مناسب ہوا کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے یونٹ کے ارد گرد کم از کم دو فٹ جگہ برقرار رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
وائرنگ، ڈھیلے کنکشن، اور ممکنہ مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے ٹیکنیشن سے ملیں۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم کسی ماہر سے رجوع کریں۔)