ان امراض میں مبتلا افراد غلطی سے بھی کچا ناریل نہ کھائیں ورنہ پچھتانا پڑے گا
ہائی کولیسٹرول کے شکار افراد کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں سچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 10:58 AM IST
حیدرآباد: ناریل کا ہر حصہ ہمارے لیے مفید ہے۔ ناریل ہندو مت میں ایک مقدس پھل ہے جسے 'شریفال' بھی کہا جاتا ہے اور اسے عبادت، رسومات اور مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناریل کو انسانی جسم کے لیے بھی بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ناریل کا پانی پیتے ہیں۔ ناریل کے پانی میں بہت سے غذائی اجزا پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہترین ہیں۔ کچھ لوگ ناریل کے پانی کے ساتھ کچا ناریل بھی کھاتے ہیں۔ کچا ناریل کھانا پکانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کچھ لوگ چٹنی اور مٹھائی میں کچا ناریل بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچا ناریل کھانے کے بہت سے صحت کے فائدے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض صحت کے مسائل میں مبتلا افراد کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کچے ناریل کے کیا فائدے ہیں اور کس کو نہیں کھانا چاہیے؟
کچے ناریل کے فوائد
کچے ناریل میں بہت سی دواؤں کی خصوصیات ہیں۔ اس میں اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی ہیں۔ یہ جسم کو انفیکشن اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزانہ ایک یا دو ناریل کھانے کے بہت سے فوائد ہیں۔ کچے ناریل میں صحت بخش چکنائی پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر میڈیم چین ٹرائگلیسرائڈز (MCT)۔ یہ چربی جسم میں چربی کو تیزی سے توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کچے ناریل میں فائبر اور قدرتی پروبائیوٹکس ہوتے ہیں۔ یہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایسی حالت میں روزانہ ناریل کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کچا ناریل میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ پٹھوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ اچھی نیند لینے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ تاہم، کچھ لوگوں کو اسے نہیں کھانا چاہئے.
جانئے کس کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے؟
ہائی کولیسٹرول لیول: نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق آج کل بہت سے لوگ ہائی کولیسٹرول کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ ہائی کولیسٹرول دل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی کولیسٹرول کے شکار افراد کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ کچے ناریل میں سیر شدہ چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے ہی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیونکہ اسے کھانے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اسے کم مقدار میں کھانا چاہیے یا بالکل نہیں کھانا چاہیے۔
ذیابیطس کے مریض: ذیابیطس یو کے کے مطابق ہندوستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ذیابیطس میں مبتلا افراد کو اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ماہرین ذیابیطس کے مریضوں کو زیادہ کچا ناریل نہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیونکہ کچے ناریل میں قدرتی شکر اور چکنائی ہوتی ہے۔ جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہیں کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور مناسب مشورہ لینا چاہیے۔
وزن کم کرنے کے لیے: ناریل میں سیچوریٹڈ چکنائی ہوتی ہے، اس لیے وزن کم کرنے والوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ وزن اور موٹاپے کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کچے ناریل میں کیلوریز اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وزن میں اضافے کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے وزن کم کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسے نہ کھائیں۔ بصورت دیگر، اسے محدود مقدار میں استعمال کریں۔
ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔
کچے ناریل میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اسے ہضم کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ یہ تیزابیت، پیٹ پھولنا یا بدہضمی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل میں مبتلا افراد کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔
دل کے امراض میں مبتلا افراد کو بھی کچا ناریل کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں موجود سیچوریٹڈ چکنائی دل کی شریانوں کو بلاک کر سکتی ہے۔ اس سے ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
کچھ لوگوں کو کچے ناریل سے الرجی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کچا ناریل بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اسے کھانے سے خارش، جلن اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وہ بھارت اس معلومات کی سائنسی صداقت کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)