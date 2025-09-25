سپرم ڈونیٹ کون کرسکتا ہے، عطیہ کرنے والے کو کتنی رقم ملتی ہے، اور کہاں اور کیسے عطیہ کرنا ہے
سپرم (نطفہ) ڈونیٹ کرنے کیلیے، عطیہ دہندہ کو پہلے مخصوص اہلیت اور صحت کے معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ جانیں کون سپرم ڈونیٹ کرسکتا ہے۔۔۔
سپرم کا عطیہ آج ایک اہم طریقہ کار ہے اور تولیدی ٹیکنالوجی میں مدد کرتا ہے، جو بانجھ پن کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں یا خاندان شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اپنے سپرم کی کمی ہے۔ یہ بے اولادوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن پیش کرتا ہے۔ اکیلی خواتین، ہم جنس جوڑے، اور بانجھ پن کے ساتھ جدوجہد کرنے والے جوڑے سپرم عطیہ کے ذریعے خاندان شروع کرنے کے اپنے خواب کو پورا کر رہے ہیں۔ سپرم عطیہ کرنے کے لیے، ایک عطیہ دہندہ کو پہلے مخصوص اہلیت اور صحت کے معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ عطیہ کرنے والے کی عمر، جسمانی اور ذہنی صحت، خاندانی تاریخ اور طرز زندگی سب کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ اس آرٹیکل میں، آئیے اسپرم عطیہ کے لیے اہل عمر اور اس کی لاگت کے بارے میں جانتے ہیں۔
سپرم ڈونر کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟
عام طور پر 18 سے 39 سال کی عمر کے صحتمند مرد سپرم عطیہ کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ سپرم عطیہ کرنے کے خواہشمند افراد کو صحت مند طرز زندگی گزارنی چاہیے اور سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا منشیات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ سپرم عطیہ کرنے کے عمل کے دوران، عطیہ دہندگان طبی مشورہ حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ عطیہ دہندہ اس طریقہ کار کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار ہے۔ اس کے بعد، سپرم کا نمونہ جمع کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ سپرم کاؤنٹ ، حرکت پذیری، شکل اور دیگر حیاتیاتی خصوصیات کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر نمونہ تمام معیارات پر پورا اترتا ہے تو اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ عطیہ شدہ سپرم کو مائع نائٹروجن میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے معیار کو طویل عرصے تک برقرار رکھا جائے۔
بھارت میں سپرم ڈونرز کو کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے؟
ہندوستان میں عطیہ دہندگان کو سپرم عطیہ کرنے پر معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ معاوضہ کلینک، عطیہ دہندہ کے پروفائل اور سپرم کے معیار کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر فی عطیہ 500 سے 2,000 روپے تک ہوتا ہے، اور کچھ بڑے شہروں میں 15,000 روپے تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ ادائیگی عطیہ دہندگان کی تکلیف اور طبی ٹیسٹ کے اخراجات کا احاطہ کرتی ہے۔
اس ذخیرہ شدہ سپرم کی قیمت کتنی ہے؟
ان لوگوں کے لیے جو سپرم بینک سے سپرم خریدتے ہیں، سپرم کی ایک شیشی کی قیمت 8000 سے 20000 روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ قیمت عطیہ کرنے والے کے پروفائل، تعلیم، خون کی قسم اور دیگر خصوصیات پر منحصر ہے۔ سپرم عطیہ کے ذریعے ایک شخص نہ صرف معاشرے کی مدد کرتا ہے بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی خوشیاں لاتا ہے۔ عطیہ دینے سے پہلے صحت اور قانونی پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درست معلومات اور ذمہ داری کے ساتھ کیا جانے والا عطیہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
