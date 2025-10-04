کس وٹامن کی کمی سے دانت پیلے ہوتے ہیں؟ یہاں اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ سیکھیں
اس وٹامن کی کمی تامچینی کو کمزور کر دیتی ہے،جس سے پیلا ڈینٹین زیادہ دکھائی دیتا ہے،جس کی وجہ سے دانت پیلے ہونے لگتے ہیں۔
Published : October 4, 2025 at 10:21 AM IST
صاف اور چمکدار دانت آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ آپ کا چہرہ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو،اگر آپ کے دانت پیلے نظر آنے لگیں تو وہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد دانتوں کے مسائل اور پیلے پن سے دوچار ہے۔ بہت سے لوگ دن میں دو بار برش کرنے کے بعد بھی اس مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اس خبر میں جانئے کہ کون سے وٹامن کی کمی سے دانت پیلے ہوتے ہیں؟
کیا آپ کے دانت باقاعدگی سے برش کرنے کے باوجود پیلے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دانتوں کا یہ مسئلہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کے پیچھے کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں...
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، وٹامن ڈی کی کمی آپ کے دانتوں کو پیلا کر سکتی ہے۔ ناکافی وٹامن ڈی کے بغیر، جسم کیلشیم کو صحیح طریقے سے جذب نہیں کر سکتا، تامچینی کو کمزور کر دیتا ہے۔ تامچینی کو کمزور کرنے سے اس کے نیچے پیلے رنگ کے ڈینٹین زیادہ دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دانت پیلے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے دانت اچھی طرح برش کرنے کے بعد بھی پیلے نظر آتے ہیں تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔
وٹامن ڈی جسم کے لیے ایک ضروری غذائیت ہے، جو آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ کمی بہت سے اعضاء اور افعال کو متاثر کر سکتی ہے۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا بنیادی ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے "سن شائن وٹامن" کہا جاتا ہے۔ لہذا طویل عرصے تک گھر کے اندر رہنا اور دن بھر سورج کی روشنی سے بچنا آپ کے جسم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وٹامن ڈی کی کم سطح نقصان دہ ہوسکتی ہے۔
یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے آپ اپنی وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں کچھ غذائیں شامل کر سکتے ہیں۔ دودھ اور دہی میں وٹامن ڈی کی اچھی مقدار ہوتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔
پالک مشروم اور شکرقندی بھی اس وٹامن کی کمی کو پورا کرنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم آپ کو ان غذاؤں کو صحیح مقدار میں اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔
کیلے میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو وٹامن ڈی کو متحرک کرتا ہے، اس لیے گرمیوں میں ہر صبح ایک کیلا کھائیں۔ کیلے کا استعمال وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
پپیتا وٹامن ڈی کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔ پپیتا کھانے سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ پپیتے میں وٹامن بی اور سی کے علاوہ وٹامن ڈی بھی پایا جاتا ہے۔
جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ سنگترے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سنترے میں وٹامن سی اور وٹامن ڈی دونوں ہوتے ہیں۔
وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے۔ مناسب مقدار میں زردی کا استعمال وٹامن ڈی فراہم کر سکتا ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں جس میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی ان مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بن سکتی ہے۔ چہرے اور ہاتھوں پر جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔
ہڈیوں کا درد بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہے۔
پٹھوں میں کمزوری محسوس ہونا۔
وٹامن ڈی کی کمی تھکاوٹ اور تھکن کا سبب بن سکتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ نیند آنا اور ڈپریشن کا مسلسل احساس وٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)