ETV Bharat / health

کون سی پیاز صحت کے لیے بہتر ہے، سرخ یا سفید؟ جانیں دونوں کے درمیان فرق

پیاز کا استعمال ہر گھر کے کچن میں باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ جانیے کون سی پیاز صحت کے لیے بہترین ہے۔

Which onion is better for health, red or white? Learn Urdu News
کون سی پیاز صحت کے لیے بہتر ہے، سرخ یا سفید؟ دونوں کے درمیان فرق جانیں (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 3:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: پیاز کے بغیر کھانا پکانا تقریباً ناممکن ہے۔ پیاز ایک عام جزو ہے جسے روزانہ کچن میں بڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی انہیں خریدتا ہے، چاہے سستا ہو یا مہنگا۔ ذائقہ کے لیے کسی بھی ڈش میں پیاز شامل کرنا ضروری ہے۔ بازار میں پیاز کی دو قسمیں دستیاب ہیں: سرخ اور سفید۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کون سا پیاز صحت مند ہے؟ دو پیاز کے درمیان فرق صرف رنگ میں نہیں ہے؛ ذائقہ اور غذائی اجزاء میں بھی نمایاں فرق ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون سا پیاز کھانا صحت مند ہے، سرخ پیاز یا سفید پیاز؟

سرخ اور سفید میں کیا فرق ہے؟ جانیں

سفید اور سرخ پیاز نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ دونوں پیاز کے اندرونی غذائی اجزاء بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سفید پیاز بہت نرم ہوتے ہیں۔ بیرونی تہہ بھی ہلکی سفید ہوتی ہے۔ یہ پیاز بہت کرکرا ہوتے ہیں جب کہ اندرونی تہہ بہت سخت ہوتی ہے۔ سرخ پیاز کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سرخ پیاز کی بیرونی تہہ گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ پیاز بھی بہت کرکرا ہے۔ تاہم، یہ سفید پیاز سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ سرخ پیاز اپنی پرکشش شکل کی وجہ سے اکثر سلاد میں استعمال ہوتے ہیں۔

Which onion is better for health, red or white? Learn Urdu News
کون سی پیاز صحت کے لیے بہتر ہے، سرخ یا سفید؟ دونوں کے درمیان فرق جانیں (GETTY IMAGES)

دونوں پیاز کے ذائقے میں فرق

دونوں پیاز کا ذائقہ مختلف ہے کیونکہ ان میں گندھک اور چینی کی مقدار مختلف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تیز اور مٹھاس کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، سفید پیاز میں گندھک کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں تپش بھی کم ہوتی ہے، جب کہ سرخ پیاز میں سلفر زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں کھانے پکانے میں سرخ پیاز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سفید پیاز سرخ پیاز سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اس لیے سلاد میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

Which onion is better for health, red or white? Learn Urdu News
کون سی پیاز صحت کے لیے بہتر ہے، سرخ یا سفید؟ فرق جانیں (GETTY IMAGES)

غذائیت کے فرق

غذائیت کے لحاظ سے سفید پیاز میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں۔ سفید پیاز وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ سفید پیاز میں quercetin جیسے اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں اور پرانی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں فائدہ مند ہیں۔ وہ وٹامن سی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، جو مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، سفید پیاز میں فولک ایسڈ، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات شامل ہیں۔

Which onion is better for health, red or white? Learn Urdu News
کون سی پیاز صحت کے لیے بہتر ہے، سرخ یا سفید؟ دونوں کے درمیان فرق جانیں (GETTY IMAGES)

اینٹی آکسیڈنٹس اور فلیوونائڈز جیسے اینتھوسیانز

سرخ پیاز سفید پیاز سے زیادہ مسالہ دار ہوتے ہیں۔ تاہم، کھانا پکانے کے بعد ان کا ذائقہ قدرے میٹھا ہو جاتا ہے۔ سرخ پیاز میں موجود غذائی اجزاء کے حوالے سے، یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور فلیوونائڈز جیسے اینتھوسیانز سے بھرپور ہوتے ہیں، جو انہیں سرخ رنگ دیتے ہیں۔ سرخ پیاز کینسر اور امراض قلب جیسی بیماریوں کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ فوڈ ریسرچ انٹرنیشنل جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سرخ پیاز کینسر کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں کینسر سے لڑنے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔

دونوں میں سے کون بہتر ہے؟

دونوں پیاز صحت کے لیے اچھے ہیں۔ کون سا پیاز کھانا ہے اس کا انتخاب آپ کی ترجیح پر منحصر ہے۔

(تردید (ڈسکلیمر): اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)

یہ بھی پڑھیں

وہ 9 وجوہات جن کی بنا پر ہر کوئی کھانے میں کچی پیاز شامل کرنا چاہے گا - Raw Onion Benefits

گرمی کی دستک: یہ کام ابھی سے کر لیں، گھر اور جسم ٹھنڈا رہے گا، تپش سے راحت مل جائے گی
کولر گرم ہوا دے رہا ہے تو کچن میں رکھا نمک اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی، یہ ٹِپس نوٹ کر لیں

پیاز رکھنے سے بھی لُو لگ سکتی ہے! ماہرین سے جانیں ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے طریقے

onion Beneficial For Health: کچی پیاز کھانا صحت کے لیے فائدہ مند

For All Latest Updates

TAGGED:

ONION HEALTH BENEFITS AND NUTRITIONRED VS WHITE ONION WHICH IS BESTWHICH ONION IS HEALTHIERWHITE VS RED ONIONRED VS WHITE ONION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.