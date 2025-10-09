کون سی پیاز صحت کے لیے بہتر ہے، سرخ یا سفید؟ جانیں دونوں کے درمیان فرق
پیاز کا استعمال ہر گھر کے کچن میں باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ جانیے کون سی پیاز صحت کے لیے بہترین ہے۔
Published : October 9, 2025 at 3:25 PM IST
حیدرآباد: پیاز کے بغیر کھانا پکانا تقریباً ناممکن ہے۔ پیاز ایک عام جزو ہے جسے روزانہ کچن میں بڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی انہیں خریدتا ہے، چاہے سستا ہو یا مہنگا۔ ذائقہ کے لیے کسی بھی ڈش میں پیاز شامل کرنا ضروری ہے۔ بازار میں پیاز کی دو قسمیں دستیاب ہیں: سرخ اور سفید۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کون سا پیاز صحت مند ہے؟ دو پیاز کے درمیان فرق صرف رنگ میں نہیں ہے؛ ذائقہ اور غذائی اجزاء میں بھی نمایاں فرق ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون سا پیاز کھانا صحت مند ہے، سرخ پیاز یا سفید پیاز؟
سرخ اور سفید میں کیا فرق ہے؟ جانیں
سفید اور سرخ پیاز نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ دونوں پیاز کے اندرونی غذائی اجزاء بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سفید پیاز بہت نرم ہوتے ہیں۔ بیرونی تہہ بھی ہلکی سفید ہوتی ہے۔ یہ پیاز بہت کرکرا ہوتے ہیں جب کہ اندرونی تہہ بہت سخت ہوتی ہے۔ سرخ پیاز کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سرخ پیاز کی بیرونی تہہ گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ پیاز بھی بہت کرکرا ہے۔ تاہم، یہ سفید پیاز سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ سرخ پیاز اپنی پرکشش شکل کی وجہ سے اکثر سلاد میں استعمال ہوتے ہیں۔
دونوں پیاز کے ذائقے میں فرق
دونوں پیاز کا ذائقہ مختلف ہے کیونکہ ان میں گندھک اور چینی کی مقدار مختلف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تیز اور مٹھاس کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، سفید پیاز میں گندھک کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں تپش بھی کم ہوتی ہے، جب کہ سرخ پیاز میں سلفر زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں کھانے پکانے میں سرخ پیاز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سفید پیاز سرخ پیاز سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اس لیے سلاد میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔
غذائیت کے فرق
غذائیت کے لحاظ سے سفید پیاز میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں۔ سفید پیاز وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ سفید پیاز میں quercetin جیسے اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں اور پرانی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں فائدہ مند ہیں۔ وہ وٹامن سی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، جو مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، سفید پیاز میں فولک ایسڈ، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات شامل ہیں۔
اینٹی آکسیڈنٹس اور فلیوونائڈز جیسے اینتھوسیانز
سرخ پیاز سفید پیاز سے زیادہ مسالہ دار ہوتے ہیں۔ تاہم، کھانا پکانے کے بعد ان کا ذائقہ قدرے میٹھا ہو جاتا ہے۔ سرخ پیاز میں موجود غذائی اجزاء کے حوالے سے، یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور فلیوونائڈز جیسے اینتھوسیانز سے بھرپور ہوتے ہیں، جو انہیں سرخ رنگ دیتے ہیں۔ سرخ پیاز کینسر اور امراض قلب جیسی بیماریوں کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ فوڈ ریسرچ انٹرنیشنل جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سرخ پیاز کینسر کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں کینسر سے لڑنے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔
دونوں میں سے کون بہتر ہے؟
دونوں پیاز صحت کے لیے اچھے ہیں۔ کون سا پیاز کھانا ہے اس کا انتخاب آپ کی ترجیح پر منحصر ہے۔
(تردید (ڈسکلیمر): اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)