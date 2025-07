ETV Bharat / health

بچوں کا وزن اور قد ان کی عمر کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ جانیں - HEIGHT OF CHILDREN ACCORDING TO AGE

حیدرآباد: بچے کی نشوونما ہر والدین کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اب تک کیسی نشوونما ہو رہی ہے، ہر ماہ بچے کا وزن اور قد چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ڈاکٹروں کو ان کی صحت کی حالت کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچوں کا اوسط وزن ہندوستان میں نوزائیدہ بچوں کا اوسط وزن عام طور پر 2.5 سے 3.5 کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کے اعداد و شمار کے مطابق، 2.5 کلوگرام سے کم وزن والے بچوں کو "کم پیدائشی وزن" کے طور پر درجہ بندی رکھا جاتا ہے۔ اس صورت حال میں بچوں کو خصوصی دیکھ بھال اور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس خبر کے ذریعے جانیں جوانی تک بچے کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ پہلے سال کی نشونما پیدائش کے بعد پہلے سال میں بچے کی نشوونما سب سے تیز ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت: اوسط وزن 3 کلوگرام 3 ماہ کی عمر میں: تقریبا 5-6 کلوگرام 6 ماہ کی عمر میں: تقریباً 7-8 کلو 9 ماہ کی عمر میں: تقریباً 8-9 کلو 1 سال کے لیے: تقریباً 9-10 کلوگرام اس مرحلے کے دوران، بچوں سے اپنے پیدائشی وزن میں تین گنا اضافہ اور اونچائی تقریباً 25 سینٹی میٹر بڑھنے کی توقع کی جاتی ہے۔ دوسرے سال سے پانچویں سال تک اس مرحلے کے دوران، بچے کی نشوونما کچھ کم ہو جاتی ہے: 2 سال تک: تقریباً 11-12 کلوگرام 3 سال تک: تقریبا 13-14 کلوگرام 4 سال تک: تقریباً 15-16 کلو 5 سال تک: تقریباً 17-18 کلو جہاں تک قد کا تعلق ہے، 2 سال کی عمر میں یہ تقریباً 85 سینٹی میٹر اور 5 سال کی عمر میں تقریباً 105 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ اسکول جانے کی عمر (6 سے 12 سال) اس مرحلے کے دوران بچے کی نشوونما مستحکم ہوتی ہے: 6 سال: تقریباً 19-20 کلو 8 سال: تقریباً 23-25 ​​کلوگرام

10 سال: تقریباً 28-30 کلوگرام 12 سال: تقریباً 35-40 کلو قد بھی ہر سال تقریباً 5 سینٹی میٹر بڑھتا ہے۔ جوانی کے دوران (13 سے 18 سال کی عمر میں) اس مرحلے میں، تیزی سے ترقی دوبارہ ہوتی ہے. ہارمونز کے اثر کی وجہ سے وزن اور قد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ 13 سال: تقریباً 40-45 کلوگرام 15 سال: تقریباً 48-55 کلو 18 سال: تقریباً 55-65 کلو جسمانی نشوونما کو متاثر کرنے والے عوامل جینیاتی خصوصیات حمل کے دوران غذائیت پیدائش کے بعد کھانے کی چیزیں بیماریاں اور انفیکشن ہارمونل عدم توازن طرز زندگی مزید پڑھیں: والدین کے لیے اہم ہدایات ہر مہینے میں ایک بار اپنے بچے کے وزن اور قد کی جانچ کروائیں۔ ڈاکٹر کے مشورہ اور چیک اپ کروائیں۔ غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کریں۔ ورزش اور کھیل کو ترجیح دیں۔