کیا مردانہ حمل کا ٹیسٹ مثبت آ سکتا ہے؟ جی ہا مثبت آسکتا ہے اگر ایسا ہے تو کیا یہ خطرے کی علامت ہے؟

کیا مردانہ حمل کا ٹیسٹ مثبت آ سکتا ہے؟ جی ہا مثبت آسکتا ہے اگر ایسا ہے تو کیا یہ خطرے کی علامت ہے؟
ماہرین صحت کے مطابق مردوں میں حمل ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ سنگین بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ مکمل خبر پڑھیں تفصیل سے
Published : September 18, 2025 at 7:37 AM IST
حمل کے ٹیسٹ اکثر صرف خواتین سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سن کر عجیب لگ سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں مرد بھی مثبت ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں! لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق مردوں میں حمل ٹیسٹ مثبت آنا ایک انتہائی خطرناک علامت ہے جسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں آپ کو بلا تاخیر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
HCG کیا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ حمل کے ٹیسٹ سے HCG (Human Chorionic Gonadotropin) نامی ہارمون کا پتہ چلتا ہے جو حمل کے دوران خواتین میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ مردوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تاہم، بعض صورتوں میں، بیضہ دانی کا کینسر یا جسم میں ٹیومر HCG پیدا کر سکتے ہیں، جو بعض صورتوں میں مردوں میں حمل کے مثبت ٹیسٹ کا سبب بن سکتا ہے۔
ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
مردوں میں حمل کے ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ کینسر جیسی سنگین بیماری کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتوں میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں علاج میں تاخیر حالت کو خراب کر سکتی ہے، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر حالت کی نشاندہی کی جائے اور اس کا جلد علاج کیا جائے تو یہ اسے سنگین ہونے سے روک سکتا ہے۔
ورشن کے کینسر کا ٹیسٹ:
بہت سے ماہرین صحت کا خیال ہے کہ حمل ٹیسٹ کٹس کو ٹیسٹیکولر کینسر اور کینسر کی کئی دوسری اقسام کی اسکریننگ کے لیے گھریلو علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حاصل کردہ نتائج صرف 40-50 فیصد درست ہیں، لیکن انہیں ابتدائی مرحلے کے گھریلو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کینسر سے متعلق مخصوص ہارمونز:
ماہرین صحت کے مطابق خصیوں کا کینسر دیگر اقسام کے کینسر سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ ورشن کا کینسر مریض کے خون میں ایک مخصوص مادہ خارج کرتا ہے جسے ٹیومر مارکر کہتے ہیں۔ ٹیومر مارکر کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے تین سب سے زیادہ عام ہیں: اے ایف پی (الفا فیٹوپروٹین)، ایچ سی جی (ہیومن کوریونک گوناڈوٹروپین)، اور ایل ڈی ایچ (لیکٹیٹ ڈیہائیڈروجنیز)۔ حمل کے دوران HCG عورت کے جسم میں بھی خارج ہوتا ہے۔
کیا ٹیسٹ کے نتائج قابل اعتماد ہیں؟
اس ٹیسٹ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کینسر والے ٹیومر بڑی مقدار میں ایچ سی جی نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے حمل کی جانچ کی کٹس آسانی سے ان کا پتہ نہیں لگا سکتیں۔ اگر آپ کو مسلسل رحم کے درد کا سامنا ہے اور آپ کو ورشن کے کینسر کا شبہ ہے، تو آپ حمل کی جانچ کٹ کے ذریعے اس کی جانچ کر سکتے ہیں۔
اچھی تولیدی صحت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟
باقاعدگی سے صحت کا معائنہ کروائیں: بروقت صحت کی جانچ سنگین بیماریوں سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔
تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز کریں: یہ عادات تولیدی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔
صحت مند طرز زندگی اپنائیں: صحت مند زندگی کے لیے متوازن خوراک، باقاعدگی سے ورزش اور تناؤ میں کمی ضروری ہے۔
محفوظ جنسی تعلقات: جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن سے بچنے کے لیے کنڈوم کا استعمال کریں۔
(یہ ہدایات طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)