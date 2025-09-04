رفع حاجت ایک فطری اور ضروری عمل ہے، جس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے جسم میں زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں، جس سے صحت سے متعلق کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں یا طویل سفر پر جاتے ہیں تو بیت الخلا نہیں جاتے۔ یہ شرمندگی یا تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن رفع حاجت سے متعلق کسی بھی شرمندگی یا شرمندگی کو ایک طرف رکھنا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً ٹوائلٹ کا استعمال کریں۔ اپنے آپ کو رفع حاجت سے روکنے کی اس عادت کو اپنانا غلط ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پاخانہ میں تاخیر جسم اور صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں پاخانہ روکنے کے کیا نقصانات ہیں؟
پاخانہ روک دینے کے کیا نقصانات ہیں؟
بواسیر کی وجوہات: نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق زیادہ دیر پاخانہ روکے رہنے کی عادت بواسیر کا باعث بنتی ہے۔ بواسیر ایک ایسی حالت ہے جس میں ملاشی کے گرد خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں پاخانہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاخانہ روک لینے سے آپ کے مقعد کے پٹھوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ پاخانہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
قبض کا مسئلہ: میو کلینک کے مطابق زیادہ دیر تک بیت الخلا نہ جانے کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے۔ نیز، جان بوجھ کر، زبردستی پاخانہ روکنے سے پاخانہ سخت ہوجاتا ہے۔ یہ دائمی قبض کی طرف جاتا ہے۔ قبض کے ساتھ اپھارہ اور پیٹ میں درد جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حالت سے بچنے کے لیے جب رفع حاجت کی خواہش ہو تو فوراً بیت الخلا جانا چاہیے۔
آنتوں میں رکاوٹ: پاخانہ روک لینے سے آنت میں بیکٹیریا بدل جاتے ہیں۔ خاص طور پر آنتوں کی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ رکاوٹ ہوتی ہے تو نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنتوں میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھ جائیں تو کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
پیلوک فلور کے مسلز کو نقصان: پاخانہ روک لینے سے ملاشی بھر سکتی ہے۔ ملاشی کو بہت زیادہ بھرنا یا پاخانہ کے لیے دباؤ ڈالنا ان پٹھے کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو مثانے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسے شرونیی منزل کا عضلات کہا جاتا ہے۔ یہ اور بھی سنگین حالت کا باعث بن سکتا ہے۔
اپینڈیسائٹس کا مسئلہ: پاخانہ روکنے سے اپینڈیسائٹس کا خطرہ دوگنا ہوجاتا ہے۔ اگر آپ کو اپینڈیسائٹس ہے تو درد کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ پیٹ میں درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو پاخانہ نہ روکیں۔ اگر آپ کو پاخانہ کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً اپنے ملاشی کو خالی کریں۔
بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ: پب میڈ سینٹرل جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسلسل پاخانہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان میں بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑی آنت کی پرت میں مستقل سوزش کا سبب بنتا ہے۔ بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ یہ بڑی آنت کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ عادت ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیں۔
ان باتوں پر توجہ دیں:
1- جن لوگوں کو رفع حاجت کرنے میں دشواری ہوتی ہے یا جن کو رفع حاجت کرنے کی خواہش نہیں ہوتی وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2- لوگوں کو رفع حاجت کے لیے زور لگانے سے گریز کرنا چاہیے، اور رفع حاجت کو روکنا غلط ہے۔ اگر آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو آپ کو اسے فوراً کرنا چاہیے۔
3- صبح سب سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیں۔ یہ آنتوں کی حرکت کو تیز کرے گا۔
4- متوازن خوراک لینے کی عادت ڈالنے سے رفع حاجت میں مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے فائبر کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو دفتر یا کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہوئے بغیر کسی شرمندگی کے رفع حاجت کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
