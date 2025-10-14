اگر آپ روزانہ ادرک کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جانیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
ادرک باورچی خانے میں ایک حیرت انگیز جڑی بوٹی ہے۔ یہ جسم میں خراب کولیسٹرول اوردیگر کئی بیماریوں کو کم کرنے میں کارآمد ہے۔
Published : October 14, 2025 at 1:27 PM IST
ادرک جسے ہم اپنے روزمرہ کے کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت سی دواؤں کی خصوصیات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو سوجن اور جلن کو کم کرتی ہیں اور یہ متلی کو کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ادرک کو گٹھیا اور الرجی جیسے حالات پر قابو پانے میں موثر کہا جاتا ہے۔ یہ خواتین میں ماہواری کے درد کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس تناظر میں، آئیے تفصیل سے ادرک کے صحت سے متعلق فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔
ہاضمے میں مدد کرتا ہے: ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک ہاضمے کے خامروں کی پیداوار کو تیز کرتی ہے اور کھانے کو ہاضمے کے راستے میں تیزی سے منتقل ہونے میں مدد دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدہضمی، اپھارہ اور قبض جیسے مسائل کو دور کرتا ہے۔ مزید برآں، نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ادرک حمل کے دوران صبح کی کمزوری، سفر کے دوران تھکان اور کیموتھراپی کے بعد متلی کو کم کرنے میں بہت موثر ہے۔
سوزش کو کم کرتا ہے: جنجرول میں طاقتور سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں، جو جسم کے درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ خاص طور پر جوڑوں کی سوزش اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے ہونے والے درد کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ یہ ماہواری کے دوران پیٹ کے درد کو دور کرنے میں بھی موثر ہے۔
قوت مدافعت بڑھاتا ہے: ادرک میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ لہذا، یہ عام بیماریوں کی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے نزلہ، کھانسی، اور گلے کی سوزش، جسم کو بیماری سے بچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کہ ادرک کی خصوصیات کچھ قسم کے بیکٹیریا اور وائرس سے لڑتی ہیں۔
دل کی صحت کے لیے فائدہ مند: یو سی ایل اے ہیلتھ کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ادرک میں موجود غذائی اجزاء خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرسکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کو کم کر کے خون کی گردش کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ صحت مند قلبی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔
بلڈ شوگر کنٹرول: مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک کے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے، انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے اور لپڈ پروفائلز کو بہتر بنانے میں فائدہ مند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور ذیابیطس کے مریضوں میں مجموعی طور پر گلیسیمک کنٹرول کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کلیولینڈ کلینک کے ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنجرول خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرنے میں ادرک کے کردار کی بھی وضاحت کر سکتا ہے، جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے طویل مدتی صحت کے اثرات کو سنبھالنے میں اہم ہے۔
دماغی افعال کو سہارا دیتا ہے: متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ادرک دماغی افعال کو بہتر بناتا ہے اور عمر سے متعلقہ علمی زوال سے بچاتا ہے۔ اس کی اینٹی آکسیڈینٹ اور سوزش کی خصوصیات یادداشت کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔
مزید پڑھیں:پیروں میں سوجن اور درد کو نظر انداز نہ کریں، یہ کچھ سنگین بیماریوں کی علامات ہو سکتی ہیں
اگرچہ ادرک عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہے جو بعض دوائیں لے رہے ہیں یا بعض صحت کی حالتوں میں مبتلا ہیں۔ اپنی غذا میں نئے سپلیمنٹس یا ادرک کی بڑی مقدار شامل کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)