اگر آپ کو تھائرائیڈ ہے تو آج سے ہی یہ غذائیں کھانا بند کردیں، ورنہ۔۔۔
تھائیرائیڈ ایک سنگین بیماری ہے۔ جانیں تھائیرائید ہونے کی صورت میں کن کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
Published : October 4, 2025 at 12:08 PM IST
تھائیرائیڈ کے مسائل ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ امریکن تھائیرائیڈ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ کے مطابق، ہائپر تھائیرائیڈزم یا ہائپوٹائیڈرایڈزم اینڈوکرائن گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیگر بیماریوں کے مقابلے تھائرائیڈ کے مرض میں ادویات کے علاوہ خوراک پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھائیرائید ایک سنگین بیماری ہے جو تیزی سے وزن میں کمی یا اضافہ کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید برآں، تھائیرائیڈ کے مسائل میں مبتلا افراد کو پیٹ سے متعلق کئی مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ مردوں کے مقابلے خواتین میں تھائیرائیڈائٹس زیادہ عام ہے۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھیں اور ان غذاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں جن سے تھائرائیڈ کے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے...
تھائیرائید کے مسائل وزن میں اضافے، تھکاوٹ اور نیند کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اگر آپ کو تھائیرائید ہو تو ماہرین کن غذاؤں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں...
ماہرین کے مطابق ان غذاؤں سے پرہیز کریں:
سویا پروڈکٹس، سویا پر مبنی غذائیں، سویا دودھ، اور ٹوفو تھائیرائیڈ ہارمون کی پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان میں موجود مرکبات آیوڈین کی کمی کو بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا، تھائیرائیڈ کے مسائل میں مبتلا افراد کے لیے سویا سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اگر تھائرائیڈ کے مرض میں مبتلا افراد بہت زیادہ چینی اور مٹھائیاں کھاتے ہیں تو ان کا میٹابولزم سست ہوجاتا ہے۔ اس سے وزن بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے انہیں چینی، مٹھائی اور جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے۔
پروسیس شدہ اور پیک شدہ کھانے پریزرویٹوز اور سوڈیم تھائیرائیڈ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ غذائیں کھانے سے سوزش اور ہارمونل عدم توازن بڑھ سکتا ہے۔
بند گوبھی، پھول گوبھی اور بروکولی تھائیرائیڈ ہارمونز میں خلل ڈالتے ہیں۔ انہیں کچا کھانا، خاص طور پر زیادہ مقدار میں، تھائرائیڈ کے مسائل کو مزید خراب کر سکتا ہے۔
چائے اور کافی میں پائی جانے والی کیفین تھائیرائیڈ ادویات کی تاثیر کو کم کرتی ہے۔ یہ دل کی دھڑکن اور پریشانی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ لہذا، ڈاکٹر کیفین کی مقدار کو محدود کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
تھائرائیڈ کے مریضوں کو تیل اور تلی ہوئی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ غذائیں جسم کی چربی کو بڑھاتی ہیں اور ہارمونل توازن میں خلل ڈالتے ہیں، جس سے وزن بڑھتا ہے۔
اپنی غذا سے سرخ گوشت اور زیادہ چکنائی والی دودھ کی مصنوعات کو ختم کرنا بہتر ہے۔ ان مصنوعات میں موجود چکنائی تھائرائیڈ ہارمونز کو متاثر کرتی ہے اور جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتی ہے۔
این ایچ ایس کی ویب سائٹ کے مطابق، ہائپوٹائیڈائیریزم کی علامات
بھوک نہ لگنا
وزن بڑھنا
آسانی سے تھک جانا
قبض
ماہواری کی بے قاعدگی
بالوں کا گرنا
خشک جلد
سردی کی عدم برداشت
ہائیپر تھائیرائیڈازم کی علامات
وزن میں کمی
بے خوابی
ذہنی تناؤ
سردی کے وقت بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا۔
بے قاعدہ ماہواری۔
بیت الخلا کا کثرت سے دورہ
ذیابیطس کے معروف ماہر ڈاکٹر پی وی کے مطابق تھائرائیڈ کے مسائل کو قابو میں رکھنے کے لیے، کم از کم ہر چھ ماہ بعد میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے۔ مزید برآں، اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں باقاعدگی سے لیں۔ مزید برآں صحت مند کھانے کی عادات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اچھی غذائیت کے علاوہ چہل قدمی، ورزش، رقص اور یوگا سے تھائرائیڈ کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)