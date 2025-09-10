کینسر کا خطرہ کم کرنے کے 8 طریقے، ماہرین سے جانیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں؟
طرز زندگی میں تبدیلیاں کینسر کے خطرے کو کافی حد تک کم کرسکتی ہیں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے 8 موثر طریقے ہیں۔
Published : September 10, 2025 at 5:58 PM IST
کینسر دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق 2020 میں کینسر سے تقریباً 1 کروڑ اموات ہوئیں۔ اس کے علاوہ 2050 تک کینسر کے نئے کیسز کی تعداد 3.5 کروڑ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ چونکا دینے والے اعداد و شمار احتیاطی تدابیر کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایمز اور ہارورڈ یونیورسٹیوں سے تربیت یافتہ معروف معدے کے ماہر ڈاکٹر سوربھ سیٹھی کا کہنا ہے کہ ہمارے طرز زندگی میں تبدیلی سے کینسر کے خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ان کے تجویز کردہ 8 موثر طریقے یہ ہیں۔
الٹرا پروسیسڈ فوڈز سے دور رہیں
'دی بی ایم جے' جریدے میں 2024 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ (بسکٹ، چپس، پیکڈ اسنیکس) کھاتے ہیں ان میں کینسر کا خطرہ کم کھانے والوں کے مقابلے میں 20-30 فیصد زیادہ ہوتا ہے۔
زیادہ فائبر کھائیں۔
امریکن انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ریسرچ (AICR) کے مطابق ہماری روزمرہ کی خوراک میں ہر 10 گرام فائبر بڑی آنت کے کینسر کے خطرے کو 10 فیصد تک کم کرتا ہے۔
پروسس شدہ گوشت کا استعمال کم کریں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، روزانہ 50 گرام پراسیسڈ گوشت کھانے سے کولوریکٹل کینسر کا خطرہ 18 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔ تاہم سرخ گوشت سے کینسر کے خطرے کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔
صحت بخش تیل استعمال کریں۔
ایک تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل سے بنی غذا کا استعمال بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ 30 فیصد تک کم کر دیتا ہے۔
شراب سے پرہیز کریں۔
شراب 7 قسم کے کینسر کا باعث بنتی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (این آئی ایچ) کے مطابق، دن میں ایک مشروب پینے سے بھی چھاتی کے کینسر کا خطرہ 7-10 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو شراب پینے کی عادت ہے تو بہتر ہو گا کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ کم کریں۔پروسس شدہ گوشت کا استعمال کم کریں۔
اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں
بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز (سی ڈی سی) کے مطابق، موٹاپا کینسر کی کم از کم 13 اقسام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ میں کینسر کے 40 فیصد کیسز موٹاپے سے متعلق ہیں۔
روزانہ ورزش کریں۔
نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ (NCI) کے مطابق روزانہ ورزش بڑی آنت، چھاتی اور سروائیکل کینسر کے خطرے کو 20-40 فیصد تک کم کر سکتی ہے۔
نیند، کشیدگی
مسلسل تناؤ اور نیند کی کمی جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ یہ ٹیومر کی ترقی کی قیادت کر سکتا ہے. ڈاکٹر سوربھ سیٹھی کا کہنا ہے کہ جو لوگ دن میں 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان میں کینسر سے اموات کی شرح 24 فیصد زیادہ ہوتی ہے۔
(ڈسکلیمر : اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے۔ اگر آپ یہ طریقہ یا عمل اپنانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہو گا کہ کسی مستند طبی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔)