ETV Bharat / health

ریٹینول کی بجائے باکوچیول کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے، جانئے کیوں اور کیسے؟ - WHY BAKUCHIOL INSTEAD OF RETINOL

ریٹینول کی بجائے باکوچیول کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے، جانئے کیوں اور کیسے؟ ( GETTY IMAGES) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 4, 2025 at 4:54 PM IST 5 Min Read

ہر عورت خوبصورت نظر آنا پسند کرتی ہے۔ خواتین خوبصورت جلد حاصل کرنے اور چہرے کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کئی طریقے اپناتی ہیں۔ خوبصورت جلد حاصل کرنے کے لیے خواتین سکن کیئر پراڈکٹس، بیوٹی ٹریٹمنٹ کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے طرز زندگی کو بھی بدلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جلد کی چمک اور رنگت کو نکھارنے کے لیے خواتین آج کل کئی طرح کی بیوٹی پراڈکٹس کا استعمال کرتی ہیں جن میں لیزر ٹریٹمنٹ، کیمیکل چھیلنا اور ریٹینول شامل ہیں۔ لیکن کچھ ایسی مصنوعات ہیں جن کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے ممنوع ہے۔ ہر عورت خوبصورت نظر آنا پسند کرتی ہے۔ خواتین خوبصورت جلد حاصل کرنے اور چہرے کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کئی طریقے اپناتی ہیں۔ خوبصورت جلد حاصل کرنے کے لیے خواتین سکن کیئر پراڈکٹس، بیوٹی ٹریٹمنٹ کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے طرز زندگی کو بھی بدلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جلد کی چمک اور رنگت کو نکھارنے کے لیے خواتین آج کل کئی طرح کی بیوٹی پراڈکٹس کا استعمال کرتی ہیں جن میں لیزر ٹریٹمنٹ، کیمیکل اور ریٹینول شامل ہیں۔ لیکن کچھ ایسی مصنوعات ہیں جن کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے ممنوع ہے۔ بی ڈی آر فارماسیوٹیکل کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر اروند بدیگر کے مطابق حمل کے دوران ریٹینول کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ وٹامن اے کی ایک شکل ہے جو جنین کی نشوونما میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کئی مطالعات میں حمل کے دوران ریٹینول کے استعمال کے مضر اثرات دکھائے گئے ہیں۔ Bakuchiol کا استعمال کتنا محفوظ ہے؟ دریں اثنا، اچھی خبر یہ ہے کہ جو خواتین حاملہ ہیں وہ بھی اپنی جلد کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتی ہیں، اگر وہ ریٹینول استعمال نہیں کر سکتیں تب بھی وہ باکوچیول کا استعمال کر کے جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتی ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ باکوچیول ریٹینول کا ایک قدرتی متبادل ہے جو بغیر کسی مضر اثرات کے جلد کو بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ جلد کی ساخت کو بہتر بنانے، باریک لکیروں کو کم کرنے اور جلد کو چمکدار بنانے میں مدد کرتا ہے۔ Bakuchiol retinol کے مقابلے میں کم جلن کا سبب بنتا ہے اور دن کے وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ابھی بھی حتمی طبی اعداد و شمار کی کمی ہے کہ آیا حمل کے دوران باکوچیول کا استعمال مکمل طور پر محفوظ ہے یا نہیں۔ بعض ماہرین حمل کے دوران باکوچیول کے استعمال کو محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ پودے سے اخذ کیا جاتا ہے اور یہ ریٹینوئڈز کی طرح کام نہیں کرتا، لیکن بعض دیگر تجویز کرتے ہیں کہ حمل کے دوران اس کے استعمال سے گریز کریں۔ لہذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین کو bakuchiol استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے. اروند بدیگر کے مطابق، جانیں کہ باکوچیول کیسے کام کرتا ہے۔ -بکوچیول جلد کو ریٹینول کی طرح فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جلن کے کم خطرے اور سورج کی حساسیت میں اضافہ کے ساتھ۔ -Bakuchiol ایک پروڈکٹ ہے جو قدرتی اجزاء سے بنایا جاتا ہے جو بابچی کے پودے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اسے قدرتی ریٹینول متبادل بھی کہا جاتا ہے۔ -Bakuchiol جلد کی ساخت کو بہتر بناتا ہے، باریک لکیروں کو کم کرتا ہے، جلد کو روشن کرتا ہے اور مہاسوں کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے۔

-باکوچیول جلد پر ریٹینول کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم ہے، جو اسے حساس جلد کے لیے بھی بہترین بناتا ہے۔ متعدد مطالعات نے ثابت کیا ہے کہ باکوچیول کولیجن کی پیداوار کو متحرک کرتا ہے، جلد کی لچک کو بڑھاتا ہے، باریک لکیروں کو کم کرتا ہے اور سیاہ دھبوں کو ہلکا کرتا ہے - ریٹینول کی طرح کے فوائد فراہم کرتا ہے۔ کئی سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ باکوچیول میں زہریلے یا منفی اثرات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ حاملہ خواتین کے لیے محفوظ انتخاب ہے۔ مزید پڑھیں: اگر آپ کو بواسیر ہے تو یہ چیزیں بھول کر بھی نہ کھائیں، بواسیر کے مریضوں کا ڈائٹ چارٹ جانیں حمل میں جلد زیادہ حساس ہو جاتی ہے۔ Bakuchiol ایک سوزش اور اینٹی آکسیڈینٹ جزو ہے جو جلد کو سکون بخشتا ہے، اس لیے یہ مہاسوں اور پگمنٹیشن کے علاج کے لیے بہترین ہے جو ہارمونل اتار چڑھاو کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے لیے... ایسی مصنوعات کا انتخاب کریں جن میں 0.5%-1% bakuchiol ہو۔ ہر روز سن اسکرین لگائیں کیونکہ ہارمونل تبدیلیاں پگمنٹیشن کا سبب بن سکتی ہیں۔ تمام نئے سکن کیئر پروڈکٹس کی طرح، باکوچیول شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈرمیٹولوجسٹ سے مشورہ کریں، خاص طور پر اگر آپ کو پہلے سے ہی جلد کے مسائل ہیں۔