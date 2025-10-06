تیزابیت، ایسڈ ریفلکس اور سینے کی جلن سے مستقل نجات کے لیے ان طریقوں کو آزمائیں
بہت سے لوگ تیزابیت ہونے پر صرف دوائی لیتے ہیں۔ تاہم، آپ تیزابیت سے فوری نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے بھی آزما سکتے ہیں۔
Published : October 6, 2025 at 10:55 AM IST
ان دنوں تیزابیت کے شکار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، پھر بھی انہیں شدید تیزابیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ راحت پانے کے لیے مختلف دوائیں لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ کچھ راحت فراہم کرتے ہیں، صرف دوائی ہی مستقل علاج نہیں ہے۔ غذائی تبدیلیوں سے لے کر طرز زندگی میں تبدیلیوں تک مختلف قسم کی کوششوں کے بغیر تیزابیت کا آسانی سے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کے مشورے پر عمل کریں تو تیزابیت سے بہت جلد نجات مل سکتی ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہےکہ ماہرین تیزابیت سے نجات کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں۔
اندور، مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والی نیچروپیتھ اور غذائی ماہر ڈاکٹر آرتی پرمار کے مطابق تیزابیت کی سب سے بڑی وجہ کھانے کی خراب عادات ہیں۔ اگر آپ صحیح غذائیں نہیں کھاتے ہیں تو تیزابیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا، بغیر کسی پریشانی کے تیزابیت کو دور کرنے میں مدد کے لیے کچھ آسان غذائی احتیاطی تدابیر تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ، کچھ آسان علاج بھی اس مسئلہ کو دور کرنے میں مدد کرسکتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا ٹکڑا کھانا ہے۔
یہ علاج گھر پر آزمائیں۔
درحقیقت گڑ کھانے سے جسم کا درجہ حرارت متوازن رہتا ہے۔ خاص طور پر جب معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جائے اور سوزش ہو جائے تو اس سوزش کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مزید برآں، ایک کپ ٹھنڈا بادام کا دودھ یا گائے کا دودھ پینے سے تیزابیت سے کافی آرام مل سکتا ہے۔ اگر آپ شدید تیزابیت کا شکار ہیں تو اس تجویز پر عمل کرنے سے آرام مل سکتا ہے۔ دودھ پینا تیزاب کو بے اثر کرتا ہے، یعنی یہ تیزاب کو کم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ میں الکلائن مرکبات ہوتے ہیں جو تیزاب کو بے اثر کرتے ہیں۔ کیلے اور سیب کھانے سے آنتوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ مزید برآں ماہرین کا کہنا ہے کہ دھنیا اور جو سے بنا مشروب پینا بھی تیزابیت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
آئیے اس مشروب کو بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں...
سب سے پہلے ایک کپ پانی لیں۔ اس میں ایک کھانے کا چمچ دھنیا اور جو کے بیج بھگو دیں۔ انہیں چار گھنٹے تک بھگونے دیں۔ چار گھنٹے کے بعد پانی کو چھان لیں اور بیج الگ کر دیں۔ پھر اس پانی میں کھیرے کے تین یا چار ٹکڑے، تھوڑی سی ادرک، ایک کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور چند پودینے کے پتے شامل کریں۔ ہر چیز کو اچھی طرح مکس کر کے پی لیں۔ یہ مشروب دوپہر میں یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسڈ ریفلوکس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
مزید پڑھیں: اگر آپ کو تھائرائیڈ ہے تو آج سے ہی یہ غذائیں کھانا بند کردیں، ورنہ۔۔۔
کھانے کی عادات
بہت سے لوگ چاول کھاتے ہوئے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں جس سے پیٹ جلدی بھرتا ہے اور ہاضمے کے لیے ضروری ایسڈز کو خارج ہونے سے روکتا ہے۔ نتیجتاً وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاہم تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ بعد پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پینا چاہیے۔ بہت سے لوگ کھانے کے بعد بہت سست ہو جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر جھپکی لیتے ہیں۔ تاہم کھانے کے بعد بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ہاضمے میں مدد دیتی ہے اور تیزابیت کو روکتی ہے۔
یوگا
پرانایام، ایک یوگا مشق، تیزابیت سے بھی اہم راحت فراہم کر سکتا ہے۔ اس مشق کو صبح یا شام کرنا فائدہ مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چندربھیدان پرانایام ایسڈ ریفلکس کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شیتالی پرانایام بھی اس پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ دونوں یوگا مشقیں جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے، تیزابیت کو کم کرنے اور معدے میں تیزابیت کی زیادتی کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ یوگا میں، پاون مکتاسنا معدے سے زہریلے مادوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، آنتوں کی ہموار حرکت کو فروغ دیتا ہے۔
ایسڈ ریفلکس کیا اور کیسے ہوتا ہے؟
ایسڈ ریفلوکس، یا ایسڈ ریفلوکس، اکثر پیٹ میں تیزاب کی زیادتی یا نچلے غذائی نالی کے اسفنکٹر (LES) کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو پیٹ کے تیزاب کو دوبارہ غذائی نالی میں بہنے دیتا ہے۔ دیگر وجوہات میں ناقص خوراک، تناؤ، موٹاپا، بعض ادویات، اور صحت کے مسائل جیسے ہیاٹس ہرنیا شامل ہیں۔ ایسڈ ریفلوکس بھی درج ذیل علامات کا سبب بن سکتا ہے۔
سینے اور سٹرنم میں جلن کا احساس، اور بعض صورتوں میں، گلے میں گانٹھ جیسا درد، نگلنا مشکل بناتا ہے، اس کے ساتھ سینے میں جلن، متلی، یا بار بار ڈکارنا۔ پیٹ میں تیزاب جمع ہونے کی وجہ سے گلے کے پچھلے حصے میں کڑوا ذائقہ بھی ہوسکتا ہے۔
پیٹ میں درد اور اپھارہ بدہضمی کی طرح، کچھ لوگوں کو سانس کی بو یا دانتوں کی انتہائی حساسیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بدہضمی، متلی، الٹی، یا کھانے کے بعد خشک، مسلسل کھانسی۔
تھوک کی وجہ سے سوتے وقت دم گھٹنا یا سانس لینے میں دشواری۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)