یہ ڈیوائس آپ کو صرف 15 سیکنڈ میں بتا دے گا کہ آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں
سائنسدانوں نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو دل کی ان بیماریوں کا صرف 15 سیکنڈ میں پتہ لگا سکتا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 5:29 PM IST
ذرا سوچیں اگر آپ کا ڈاکٹر گھنٹوں کے بجائے چند سیکنڈ میں آپ کے دل کی بیماری کا پتہ لگا لے تو کیسا ہو گا۔ حیران نہ ہوں کیونکہ اب یہ صرف ایک خیال نہیں ہے بلکہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں! اب اے آئی کی مدد سے دل کی بیماریوں کا چند سیکنڈ میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال ہر شعبے میں بڑھ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں طبی شعبے میں بھی مصنوعی ذہانت (AI) کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے بیماریوں کی شناخت آسان ہو گئی ہے۔ امپیریل کالج لندن کے محققین نے اب ایک سٹیتھوسکوپ تیار کیا ہے جو AI کی مدد سے صرف 15 سیکنڈ میں تین بیماریوں کا پتہ لگا سکتا ہے (یہ مطالعہ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے)۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں...
اے آئی سے چلنے والا سٹیتھوسکوپ کن بیماریوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔
اے آئی سے چلنے والا سٹیتھوسکوپ صرف 15 سیکنڈ میں تین بیماریوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ ان میں دل کی ناکامی، ایٹریل فیبریلیشن اور والوولر دل کی بیماری شامل ہیں۔ جبکہ پرانا سٹیتھوسکوپ مریض کے دل کی دھڑکن یا سانس لینے کی آواز ہی سن سکتا تھا، لیکن AI سے چلنے والا سٹیتھوسکوپ دل کی دھڑکن یا خون کے بہاؤ میں معمولی تبدیلیوں کا بھی پتہ لگا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مریض کی ای سی جی کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹیتھوسکوپ کا استعمال پہلی بار 1816 میں کیا گیا تھا، تب سے ڈاکٹر اسے جسم کی اندرونی آوازیں سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب، AI سے چلنے والی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔
AI سے چلنے والا سٹیتھوسکوپ کیسے کام کرتا ہے۔
ECG کے لیے ایک AI سٹیتھوسکوپ مریض کے سینے پر رکھا جاتا ہے۔ یہ دل سے نکلنے والے برقی سگنلز کو ریکارڈ کرتا ہے، جب کہ اس سے منسلک ایک مائکروفون دل کی طرف بہنے والے خون کی آواز کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک AI الگورتھم اس ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ الگورتھم ان تبدیلیوں کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے جن کا ڈاکٹر پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس عمل کے بعد پورا ڈیٹا ایک اسمارٹ فون ایپ پر بھیج دیا جاتا ہے، جو مریض کے دل کی صحت پر نظر رکھ سکتی ہے۔ ٹیسٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ڈیوائس اگلے 12 مہینوں میں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی شخص دل سے متعلق کس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر، یہ آپ کے معمولات میں تبدیلی لانے کے علاوہ علاج شروع کر سکتا ہے۔
محققین کیا کہتے ہیں؟
محققین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائس 'گیم چینجر' ثابت ہو سکتا ہے اور مریضوں کو جلد علاج کروانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس ڈیوائس کو پورے برطانیہ میں لاگو کرنے کے منصوبے ہیں۔ امپیریل کالج لندن اور امپیریل کالج ہیلتھ کیئر این ایچ ایس ٹرسٹ کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق میں امریکی فرم ایکو ہیلتھ کی جانب سے تیار کردہ AI اسٹیتھوسکوپس کا استعمال کرتے ہوئے 96 سرجریوں کے 12,000 سے زیادہ مریض شامل تھے۔ انہوں نے ان مریضوں کا موازنہ 109 جنرل پریکٹیشنرز کی سرجری کے مریضوں سے کیا جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ جب اے آئی سٹیتھوسکوپ سے معائنہ کیا گیا تو دل کی ناکامی کے شکار افراد میں 12 ماہ کے اندر تشخیص ہونے کے امکانات 2.33 گنا زیادہ تھے۔
مزید پڑھیں:
مصنوعی ذہانت (AI) کے ساتھ سٹیتھوسکوپس میں دل کی غیر معمولی دھڑکن کا پتہ لگانے کے امکانات 3.5 گنا زیادہ تھے، جو علامات کا باعث نہیں بنتے لیکن فالج کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ان میں دل کے والو کے مسائل کا پتہ لگانے کے امکانات 1.9 گنا زیادہ تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ 200 سال سے زیادہ پہلے ایجاد کردہ ایک سادہ سٹیتھوسکوپ کو 21ویں صدی کے لیے کس طرح اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے۔ اگر آپ یہ طریقہ یا عمل اپنانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہو گا کہ کسی مستند طبی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔)