آج کے جدید دور میں طرز زندگی میں تبدیلی اور غیر صحت بخش کھانے کی وجہ سے حالیہ دنوں میں امراض قلب کے کیسز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ہارٹ اٹیک جیسے مسائل پہلے زیادہ تر بزرگوں میں دیکھے جاتے تھے لیکن اب یہ صورتحال نوجوانوں اور بچوں میں بھی دیکھنے میں آرہی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ایسے میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس کی علامات کی جلد شناخت کرنا بہت ضروری ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے تقریباً ایک ماہ (30) پہلے ہمارے جسم میں کچھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر ان کی بروقت شناخت کر کے علاج کرایا جائے تو جان بچائی جا سکتی ہے۔ جانئے وہ علامات کیا ہیں اور ماہرین کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔۔۔۔
حالیہ دنوں میں دل کا دورہ پڑنے سے بچے، نوجوان حتیٰ کہ بوڑھے بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر طبقے کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اس لیے ان علامات کی بروقت نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ ہاورڈ ہیلتھ کے مطابق یہ وہ علامات ہیں جو ہارٹ اٹیک سے پہلے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔
سینے، کندھے، جبڑے میں درد: دل کے دورے سے پہلے ہونے والی اہم علامات میں سے ایک سینے کے گرد دباؤ یا بھاری پن کا احساس ہے۔ کچھ لوگوں کو بازوؤں، کندھوں یا جبڑے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ ان علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے. اگر آپ ایسی علامات محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
جسم میں کمزوری محسوس کرنا: آپ بغیر کسی سخت کام کے بھی جلدی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر یہ علامت بار بار ظاہر ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامت ہوسکتی ہے۔ آپ کو اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
چکر آنا: دل کا دورہ پڑنے سے 30 دن پہلے تک چکر آنا اور بعض اوقات بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ اس دوران سانس لینے میں تکلیف، سردرد اور خون کی گردش میں کمی جیسی علامات بھی عام ہیں۔ یہ حالت سنگین ہے۔ لہذا، آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے.
سانس لینے میں دشواری: اگر آپ کو معمولی کام کرنے کے بعد یا بغیر کسی جسمانی مشقت کے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہوسکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب دل صحیح طریقے سے خون پمپ نہ کر سکے۔
اگر آپ ان علامات میں سے کوئی بھی دیکھتے ہیں، تو فوری طور پر طبی مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔ بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔
خطرہ کیوں بڑھ رہا ہے؟
ڈاکٹر مکھیجہ کا کہنا ہے کہ کھانے کی غلط عادات، تناؤ، کم نیند اور طرز زندگی سے متعلق لاپرواہی جسم میں پیدا ہونے والے امراض قلب کے مسئلے کی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ پہلے لوگوں میں 50 سال کی عمر کے بعد دل کا دورہ پڑنا عام تھا لیکن اب یہ مسئلہ 25 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دل کی بیماری اکثر بغیر کسی بڑی علامت کے خاموشی سے جسم میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بے ترتیب دھڑکن، بلاکیج، یہ بیماریاں خاموشی سے آپ کے جسم میں گھر کر لیتی ہیں۔ ان سب کی جڑ تلی ہوئی خوراک، تمباکو نوشی، شراب نوشی، نیند کی کمی اور تناؤ ہے۔
(ڈس کلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
