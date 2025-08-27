گردے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہیں جو فاضل مادوں کو فلٹر کرنے، الیکٹرولائٹس کو متوازن کرنے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز اور خون کے سرخ خلیات کی پیداوار کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ، جب گردے کا کام کم ہوجاتا ہے، ٹھیک ٹھیک علامات ابھر سکتے ہیں. گردے کے کام میں کمی کی معمولی علامات میں تھکاوٹ، جسم میں سوجن (خاص طور پر ٹانگوں اور چہرے پر)، پیشاب کی مقدار اور رنگت میں تبدیلی، خارش، متلی، قے، سانس کی بو، دماغی دھند اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہیں، جنہیں اکثر ابتدائی مراحل میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان علامات کو پہچاننا اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
گردے کے نقصان کی صبح کی علامات جنہیں آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے:
غیر معمولی علامات کے ساتھ جاگنا آپ کے گردے میں کسی مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ گردے کا ابتدائی نقصان اکثر صبح کے وقت ٹھیک ٹھیک علامات ظاہر کرتا ہے، جیسے سوجن اور تھکاوٹ، پیشاب میں تبدیلی یا مسلسل متلی۔ صحت کی سنگین پیچیدگیوں کو روکنے اور حالت کے بروقت علاج کو یقینی بنانے کے لیے ان انتباہی علامات کو جلد پہچاننا ضروری ہے۔ صبح کی بیماری کی معمولی ترین علامات پر بھی توجہ دینا، باقاعدگی سے چیک اپ کروانا، کافی پانی پینا اور متوازن غذا کھانا یہ سب گردے کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔
ابتدائی علامات کو نظر انداز کرنا گردے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے طویل مدتی صحت اور مجموعی جسم کے کام کے لیے آگاہی، بروقت مداخلت اور طرز زندگی کا انتظام اہم ہے۔ ان معمولی علامات کو نظر انداز کرنا گردے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔
اگر آپ کو یہ علامات صبح کے وقت نظر آئیں تو ان کو نظر انداز نہ کریں۔
سوجی ہوئی پلکیں یا چہرہ
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق صبح بیدار ہونے پر پلکوں اور چہرے کا سوجن ہونا گردوں کے مرض کی ایک عام علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ گردے ٹھیک سے کام نہ کرنے پر جسم میں زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ حالت، جسے periorbital edema کہا جاتا ہے، اکثر صبح سب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ چہرے کی سوجن کی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے الرجی یا ساینس، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ ڈائجیسٹیو اینڈ کڈنی ڈسیز کے مطابق، صبح کے وقت چہرے کی سوجن آپ کے گردوں کو پہنچنے والے نقصان سے منسلک ہو سکتی ہے۔ حالت خراب ہونے سے پہلے اس علامت کو نظر انداز نہ کریں۔
جھاگ دار پیشاب
صبح اپنے پہلے پیشاب پر توجہ دیں۔ اگر پیشاب جھاگ دار ہو اور بار بار فلش کرنے کے بعد بھی گزرنے میں وقت لگے تو یہ تشویشناک ہے۔ جھاگ دار پیشاب اس بات کی علامت ہے کہ پیشاب میں پروٹین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جسے 'پروٹینیوریا' کہتے ہیں۔ صحت مند گردے خون میں موجود ضروری پروٹین کو جسم میں رہنے دیتے ہیں اور صرف فاضل مادوں کی مصنوعات کو نکالتے ہیں۔ لیکن جب گردے خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ فلٹریشن کا عمل مشکل ہو جاتا ہے، جس سے جھاگ بن جاتی ہے۔
سانس کی بدبو
اگر صبح اٹھتے ہی منہ سے تیز اور غیر معمولی بدبو آتی ہے جو برش کرنے کے بعد بھی پوری طرح دور نہیں ہوتی تو یہ گردے کے سنگین مسئلے کی علامت ہوسکتی ہے۔ جب گردے خون میں موجود یوریا جیسے فاضل مادوں کو فلٹر نہیں کر پاتے تو ان کی سطح بڑھنے لگتی ہے۔ جسم یوریا کو توڑ کر امونیا جیسی گیس میں تبدیل کر دیتا ہے جو سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اور منہ سے امونیا جیسی بدبو آنے لگتی ہے۔
جلد کا خشک ہونا
صبح اٹھتے ہی بغیر کسی وجہ کے جلد میں خشکی اور شدید خارش محسوس ہونا بھی گردے فیل ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ گردے کا کام جسم میں معدنیات کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ جب گردے کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ خون میں فاسفورس جیسے معدنیات کی مقدار کو کنٹرول کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ فاسفورس کی سطح بڑھنے پر جلد میں خارش اور خشکی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں جمع ہونے والے زہریلے مادے بھی جلد میں جلن اور خارش کا باعث بنتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
