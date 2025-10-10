شوگر ہونے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔۔ غور کریں، نظر انداز نہیں
Published : October 10, 2025 at 8:43 AM IST
بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان میں ایک اندازے کے مطابق 89 ملین بالغ افراد ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں۔ جب جسم ذیابیطس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ بیماری کا پتہ چلنے سے بہت پہلے، ہمارے جسم خاموشی سے ٹھیک ٹھیک سگنل بھیجتے ہیں، اور ہم اکثر ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ان اشاروں کو تھکاوٹ، بڑھاپے، یا تناؤ کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر ان باریک علامات کو جلد پہچان لیا جائے تو بیماری کو سنگین ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ان کو پہچاننے سے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول سے باہر ہونے سے پہلے کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، ان علامات پر توجہ دیں:
غیر واضح وزن میں اضافہ یا کمی
غیر واضح وزن میں اضافہ یا کمی دونوں ہی بلڈ شوگر کی سطح میں اضافے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں، انسولین کی اعلی سطح چربی کے جمع ہونے کو فروغ دیتی ہے، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد۔ دوسروں میں، جسم توانائی کے لیے پٹھوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ گلوکوز کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں، جسم کی ساخت میں اچانک تبدیلیاں اکثر میٹابولک عدم توازن کے آغاز کا اشارہ دیتی ہیں۔
جسم کے ان حصوں میں جلد کا سیاہ ہونا
گردن، بغلوں یا کمر کے گرد ہلکا مخملی گہرے دھبے صرف ایک کاسمیٹک مسئلہ نہیں ہیں۔ جلد کی یہ تبدیلی، جسے acanthosis nigricans کہا جاتا ہے، اکثر خبردار کرتا ہے کہ انسولین کی سطح بہت زیادہ ہے۔ یہ جلد کی طرف سے توجہ دلانے کے لیے ایک خاموش کال ہے، یہ ایک واضح علامت ہے کہ جسم گلوکوز کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔
ضرورت سے زیادہ پیاس لگنا اور بار بار پیشاب آنا
جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، تو گردے اضافی گلوکوز کے اخراج کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اس سے پیشاب میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ بجھنے والی پیاس لگتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے پانی کی کمی یا گرمی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل جسم کا اشارہ ہے کہ شوگر لیول متوازن نہیں ہے۔
ٹخنوں یا پیروں کے گرد مسلسل درد یا سوجن
ٹخنوں یا پیروں کے گرد مسلسل سوجن ابتدائی علامت ہوسکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں شکر کی سطح میں اتار چڑھاؤ خون کی گردش اور گردے کے کام کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے سیال برقرار رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، گلوکوز کی بلند سطح خون کی نالیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، گردش کو سست کر سکتی ہے اور سوجن کا باعث بن سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سوجن اکثر شام کے وقت یا زیادہ دیر تک بیٹھنے کے بعد بڑھ جاتی ہے جو کہ اس بات کی ابتدائی علامت ہے کہ بلڈ شوگر اور دوران خون جڑے ہوئے ہیں۔
گردن کا موٹا دکھنا
موٹی گردن یا گردن کی چربی میں اچانک اضافہ صرف وزن میں اضافے کی علامت نہیں ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گردن کا موٹا ہونا انسولین کے خلاف مزاحمت کا ایک مضبوط اشارہ ہوسکتا ہے۔ جب گردن پر چربی جمع ہوتی ہے، تو یہ عام طور پر جسم کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ انسولین کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے اور اضافی گلوکوز کو چربی کے طور پر ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ گردن اور کندھوں کے گرد چربی کے جمع ہونے کا یہ نمونہ خاص طور پر میٹابولک سنڈروم اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہے۔
کمر کے اوپری حصے میں کوبڑ کی طرح سوجن
اوپری پیٹھ پر کوبڑ کی طرح سوجن ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے چربی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوسکتی ہے، خاص طور پر اعلی کولیسٹرول کی سطح، جو اکثر جسم میں دائمی دباؤ یا مزاحمت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ عام طور پر کشنگ سنڈروم سے منسلک ہوتا ہے، لیکن یہ علامت پہلے سے ذیابیطس والے افراد میں تیزی سے دیکھی جا رہی ہے۔ یہ جسم کی طرف اشارہ کرنے کا طریقہ ہے کہ ہارمونز اور میٹابولزم مطابقت پذیر نہیں ہیں۔
ہاتھوں یا پیروں میں ہلکی جھنجھلاہٹ یا چبھن
ہاتھوں یا پیروں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ، چبھن یا کبھی کبھار بے حسی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ شوگر کی سطح میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اعصابی تناؤ کی ابتدائی علامات ہیں۔ اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ ذیابیطس نیوروپتی میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ابتدائی مراحل میں، بروقت دیکھ بھال اور طرز زندگی میں بہتری اسے مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔
ذیابیطس کی روک تھام چھوٹی، مستقل صحت مند عادات سے شروع ہوتی ہے۔ متوازن غذا کھانا، متحرک رہنا، صحت مند وزن برقرار رکھنا، تناؤ کا انتظام کرنا، اور کافی نیند لینا یہ سب بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آج کے طرز زندگی کے سادہ انتخاب ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
