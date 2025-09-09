یہ چیزیں خون اور جوڑوں میں جمع یورک ایسڈ کو ختم کر دیں گی، آپ کو جوڑوں کے درد سے بھی آرام ملے گا، جانیں کیسے
Published : September 9, 2025 at 12:33 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 12:49 PM IST
حیدرآباد: آج کے دور میں یورک ایسڈ بڑھنے کا مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ یورک ایسڈ ایک ٹاکسن پروڈکٹ ہے۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب پیورین نام کا کیمیکل جسم میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ کھانے کی اشیاء میں پیورین پایا جاتا ہے۔ عام طور پر گردہ یورک ایسڈ کو فلٹر کرکے جسم سے نکال دیتا ہے۔ لیکن جب یہ زیادہ مقدار میں بننے لگتا ہے یا جب یہ جسم سے ٹھیک طرح سے باہر نہیں نکل پاتا تو یہ خون میں یا ہڈیوں کے درمیان کرسٹل کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اس سے ہڈیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے جوڑوں کا درد، سوجن اور گاؤٹ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غلط کھانے کی عادت یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے کچھ کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تاہم کچھ غذائیں کھانے سے یورک ایسڈ کم ہوجاتا ہے۔ حال ہی میں مشہور آیوروید ڈاکٹر سلیم زیدی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے یورک ایسڈ کو کم کرنے والی غذاؤں کے بارے میں بتایا اور انہیں کیسے استعمال کیا جائے...
جو کا آٹا کھانا بہتر ہے
آیورویدک ڈاکٹر سلیم زیدی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یورک ایسڈ زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ گندم کے آٹے کے بجائے جو کا آٹا کھائیں۔ جو کے آٹے میں فائبر اور معدنیات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جسم کو ہلکا رکھتا ہے۔ یہ پیورین کی سطح کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے قدرتی طور پر یورک ایسڈ کم ہو جائے گا۔ آپ جو کے آٹے سے بنی روٹی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ جو کا دلیہ، جو کا ستّو اور جو کا پانی بھی اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر آپ جو کے دانوں کو مختلف شکلوں میں استعمال کریں تو یورک ایسڈ کم ہو جائے گا اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔
ترائی
ترائی ایک سبزی ہے جو جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ آیورویدک ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ترائی میں سوزش اور detoxifying خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات جسم سے یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ترائی گردوں کے کام کو بہتر بناتی ہے۔ یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرتا ہے۔ترائی میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ترائی کو جوس کی صورت میں لینے سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے لیےترائی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اس کے ساتھ ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا جوسر میں ڈال کر جوس نکال لیں۔ آپ اسے چھان کر حسب ذائقہ کالا نمک اور لیموں کا رس ملا کر پی سکتے ہیں۔
کھیرے کا استعمال ضرور کریں
کھیرے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھیرے میں موجود وٹامن بی ون، وٹامن اے، فائبر، پوٹاشیم، آئرن اور میگنیشیم جسم سے یورک ایسڈ اور زہریلے مادوں کو نکالنے میں فائدہ مند ہیں۔ کھیرا گردے کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم زیدی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو کھیرا ایک اچھا آپشن ہے۔ اسے سلاد کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کھیرے کا جوس بنا کر پینے سے اچھے نتائج ملتے ہیں۔
وٹامن سی ہائی یورک ایسڈ کو کم کرنے میں موثر ہے
ڈاکٹر زیدی کے مطابق یورک ایسڈ کی سطح بڑھنے پر وٹامن سی سے بھرپور پھل کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت سے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ وٹامن سی ہائی یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے لیے آپ امرود، نارنجی اور کیوی پھل کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کا جوس بھی پی سکتے ہیں۔ ان میں موجود وٹامن سی نہ صرف یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے بلکہ بہت سے فائدے بھی دیتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس سے آپ کو بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ملتی ہے۔
ڈاکٹر سلیم زیدی کا کہنا ہے کہ ان کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی بھی بہت ضروری ہے۔ پانی پینے سے جسم سے زہریلے مادے ہمیشہ نکل جاتے ہیں۔ پیورین کا فضلہ بھی پیشاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ دن میں کم از کم تین سے چار لیٹر پانی پینا اچھا ہے۔ پانی پینے سے جسم سے یورک ایسڈ پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وافر مقدار میں پانی پینا گردے کو صحت مند رکھتا ہے۔ سلیم زیدی کے مطابق یہ غذائیں قدرتی طور پر یورک ایسڈ کو کم کرتی ہیں۔ یورک ایسڈ کا مسئلہ مناسب خوراک اور معمول پر عمل کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔