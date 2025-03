ETV Bharat / health

دونوں گردے خراب ہونے پر یہ 7 سنگین علامات نظر آتی ہیں، ان کو نظر انداز کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، جانیں کیا کہتے ہیں ماہرین - SYMPTOMS OF FAILURE OF BOTH KIDNEYS

دونوں گردے خراب ہونے پر یہ 7 سنگین علامات نظر آتی ہیں ( Getty Images )

By AP (Associated Press) Published : Mar 25, 2025, 4:13 PM IST

گردے ہمارے جسم میں بے حد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گردے ہمارے جسم سے غیر ضروری فضلہ اور اضافی سیالوں کو نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ گردے اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے جسم میں سیال کی مقدار درست رہے اور وہ ہمارے جسم میں کیمیکلز کا مستحکم توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں تیزاب، پوٹاشیم اور نمک کی ریگولیشن بھی ہمارے گردے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کو بھی متحرک کرتا ہے جس سے ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ گردہ اریتھروپوئٹین کی پیداوار میں مدد کرتا ہے جو کہ ایک ہارمون ہے، جو خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار کا ذمہ دار ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ایک گردہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے گردے کی مدد سے زندہ رہتے ہیں لیکن جب کسی شخص کے دونوں گردے خراب ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج اس خبر کے ذریعے جانیں کہ اگر کسی شخص کے دونوں گردے فیل ہو جائیں تو کیا ہو گا؟ اگر دونوں گردے فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دونوں گردے خراب ہو جاتے ہیں تو جسم میں غیر ضروری فضلہ جمع ہو جاتا ہے جسے صرف صحت مند گردے ہی صاف کر سکتے ہیں۔ جب گردہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو یہ خون میں کریٹینائن اور یوریا کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ ایسی صورت حال میں اگر دونوں گردے خراب ہو جائیں تو انسان کو گردے کی پیوند کاری یا ڈائیلاسز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ گردے کے مسائل کی پہلی علامت کیا ہے؟ گردے فیل ہونے کی ابتدائی علامات کے بارے میں تفصیل سے جانیے۔۔ 1- بار بار پیشاب آنا 2- پیشاب کی رنگت میں تبدیلی یا پیشاب میں جھاگ یا بلبلوں کی موجودگی 3- ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں میں سوجن اور درد کا سامنا 4- نیند کی کمی محسوس کرنا زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری 5- سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا 6- بھوک نہ لگنا یا کچھ کھانے کی خواہش نہ ہونے سے جلد کا وزن کم ہو جاتا ہے 7- جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو کمر کے نچلے حصے میں، پسلیوں کے نیچے اور ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف درد محسوس ہوتا ہے۔ اس درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ درد وقفے وقفے سے ہوتا ہے۔

دونوں گردے فیل ہونے کی علامات: جب دونوں گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جان لیوا صورتحال بن جاتی ہے۔ اس صورت حال میں درج ذیل علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ 1- جسم میں بہت زیادہ سوجن 2- انتہائی تھکاوٹ اور الجھن 3- مسلسل قے آنا یا متلی 4- پھیپھڑوں میں مائع کا جمع ہونا جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہونا 5- کمر کے نچلے حصے میں شدید درد 6- ہائی بلڈ پریشر جو کنٹرول نہیں ہوتا 7- بغیر کسی وجہ کے وزن میں کمی گردے فیل ہونے پر کیا نہیں کھانا چاہیے؟ اگر بیماری کی بروقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو انفیکشن مزید بڑھ سکتا ہے۔ کچھ ایسی غذائیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے کہ میٹھے کھانے کی اشیاء مسالح دار کھانے کی مصنوعات، کھٹے پھل نہ کھائیں، کیفین والے مشروبات نہ لیں۔ (ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عام معلومات کے لیے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے)