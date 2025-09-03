یہ ہیں مردوں میں بانجھ پن کی علامات! ان کو نظر انداز نہ کریں، ہوشیار رہیں

آج کل، بہت سے جوڑوں کو حمل کی منصوبہ بندی میں بہت سے جسمانی، جذباتی اور مالی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجوں میں بانجھ پن، تناؤ، مالی بوجھ اور سماجی دباؤ شامل ہیں۔ خواتین میں بانجھ پن کے معاملے میں بہت سی معلومات دستیاب ہیں، جس میں مختلف وجوہات جیسے عمر، ہارمونل عدم توازن (جیسے PCOS)، فیلوپین ٹیوب کے مسائل، طرز زندگی اور ماحولیاتی عوامل شامل ہیں۔ لیکن مردانہ بانجھ پن کے مسائل پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ بانجھ پن کے ایک تہائی سے زیادہ کیسز میں مردوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا تعلق اکثر سپرم کی پیداوار یا تقسیم (Distribution of Sperm Production) سے ہوتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ مردوں میں سپرم کی کمی ایک عام مسئلہ ہے، جو زرخیزی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ سپرم کی کم تعداد براہ راست بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ نطفہ کی کم تعداد کو اولیگو سپرمیا (oligospermia) بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ مردوں کے سپرم کی تعداد صفر ہوتی ہے۔ منی کا 15 ملی لیٹر سے کم سپرم مردانہ بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ان جوڑوں کو قدرتی طور پر حاملہ ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ مردوں میں سپرم کم ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ سپرم کی تعداد کم ہونے پر بھی کچھ علامات نظر آتی ہیں۔
بانجھ پن کا لفظ سن کر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ صرف خواتین کو ہوتا ہے۔ تاہم مردوں کو بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حالت اس وقت ہو سکتی ہے جب مردوں میں سپرم کی تعداد (سپرم کاؤنٹ) اور معیار کم ہو۔ اگر مردوں میں سپرم کی سطح کم ہو جائے تو اس سے زرخیزی متاثر ہوتی ہے۔ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے مصروف طرز زندگی اور غلط عادات کی وجہ سے مردوں میں سپرم سے متعلق مسائل بڑھنے لگے ہیں اور بہت سے لوگوں کو سپرم کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔
ایسے میں اس مسئلے کی بروقت نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی نشاندہی کیسے کی جائے؟ ماہرین کے مطابق سپرمز کی تعداد کم ہونے پر جسم میں کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ان علامات کی بروقت نشاندہی کر لی جائے تو بانجھ پن کے مسئلے سے بچا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مردوں میں سپرمز کی تعداد کم ہونے پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟
سپرم کی کمی کی وجوہات
سپرم کی کم تعداد بچے پیدا کرنے میں دشواری کا باعث بن سکتی ہے۔ Mayo Clinic.org کے مطابق، کچھ اندرونی مسائل کچھ مردوں میں سپرم کی کم تعداد کا سبب بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہارمونل عدم توازن یا کوئی ایسی حالت جو سپرمز کا راستہ روکتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ...
1- پروسیسرڈ، جنک، پیکڈ فوڈز کا استعمال
2- سوڈا ڈرنکس، چائے اور کافی وغیرہ کا زیادہ استعمال
3- بھرپور نیند نہ لینا یا نیند سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا
4- ذہنی حالات جیسے بے چینی، تناؤ، ڈپریشن
5- شراب کا زیادہ استعمال
6- جسمانی سرگرمی کی کمی
7- عمر کے ساتھ سپرم کی تعداد میں کمی
8- جینیاتی نقائص
9- دائمی بیماریوں کی وجہ سے
10- کسی بھی آپریشن کی وجہ سے
11- جسم میں غذائی اجزاء کی کمی
12- ہارمونل عدم توازن
13- شرمگاہ پر چوٹ
ان وجوہات کی وجہ سے سپرم کی تعداد میں کمی کا امکان ہے۔
یہ مسئلہ بعض طبی حالات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔
ویریکوسیل (Varicocele): خصیوں میں سوجی ہوئی رگیں جو سپرم کے معیار کو متاثر کرتی ہیں۔
ہارمون کا عدم توازن: ٹیسٹوسٹیرون یا پٹیوٹری ہارمونز سے متعلق مسائل
انفیکشن: کچھ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن
طرز زندگی
1- تمباکو نوشی اور شراب نوشی سپرم کی پیداوار اور حرکت پذیری دونوں کو کم کرتی ہے۔
2- موٹاپا: اضافی چکنائی ہارمون کی سطح کو تبدیل کر سکتی ہے اور خصیوں کی گرمی کو بڑھا سکتی ہے۔
3- منشیات کا استعمال: سٹیرائڈز، چرس اور دیگر مادے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
4- لیپ ٹاپ اور گیجٹس کی گرمی: اپنی گود میں لیپ ٹاپ یا موبائل فون کو اپنی اگلی جیب میں زیادہ دیر تک رکھنے سے خصیوں کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔
5- ٹاکسن: کیڑے مار ادویات، پینٹ کے دھوئیں یا بھاری دھاتوں میں موجود کیمیکل مردوں میں بانجھ پن کا سبب بن سکتے ہیں۔
نطفہ کی کم تعداد کی علامات
جنسی خواہش یا دلچسپی کی کمی
دن بھر تھکاوٹ محسوس کرنا
ایستادنی فعلیت کی خرابی
چہرے، جسم یا جسم کے دیگر حصوں پر بالوں کا گرنا
اسکروٹل ریجن میں درد
اسکروٹل ریجن میں سوجن یا گانٹھ
چھاتی کے سائز میں غیر معمولی اضافہ
ضرورت سے زیادہ کاہلی
اگر سپرم کی تعداد صفر ہو تو کیا کریں؟
اگر کسی مرد کے منی کا تجزیہ صفر نطفہ کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، تو اسے اپنے فرکٹوز کی سطح کی بھی جانچ کرانی چاہیے۔ اگر سپرمز کی تعداد صفر ہو تو اس حالت کو ایزو اسپرمیا (azoospermia) کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تعداد 15 ملین فی ملی لیٹر منی سے کم ہے تو یہ کم سپرمز کے زمرے میں آتا ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک انڈے کو پھوڑنے کے لیے صرف ایک سپرم کافی ہوتا ہے، جو بچے کی پیدائش کا باعث بنتا ہے۔ مباشرت کے دوران منی میں لاکھوں سپرمز خارج ہوتے ہیں۔
سپرم کاؤنٹ کیسے بڑھایا جائے؟
سپرم کی تعداد کو تیزی سے بڑھانے کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ گھریلو ٹوٹکے اپناتے ہیں تو اس عمل میں وقت لگ سکتا ہے۔ آیورویدک جڑی بوٹیاں اس میں کارآمد ہیں۔ انہیں صحیح مقدار میں لینا چاہیے۔ اس کے لیے آیورویدک ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں اشوگندھا اور شیلاجیت جیسی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور یوگا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ متوازن غذا بھی لیں۔ اس میں پھل، سبزیاں، مچھلی اور چکن شامل کریں۔ سرخ گوشت، تلی ہوئی اشیاء، پراسیسڈ اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔
(ڈس کلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
