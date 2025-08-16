ان دنوں بالوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ لوگ بال گرنے، گنجے پن اور سفید بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں۔ یہ مسائل کھانے کی غلط عادات، آلودگی، تناؤ اور بازار میں دستیاب کیمیکل مصنوعات کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ خوبصورت اور لمبے بال ہر کسی کو پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خوبصورت بالوں کے لیے مہنگے سیلون میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ توقع کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے میں آج کل بال گرنے کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو جانچنے کے لیے سیلون اور اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچن میں پائے جانے والے کالے تل بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں۔ جانیں کیسے...
بالوں کے لیے کالے تل کے فوائد اور اس کے استعمال کا طریقہ جانیں
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق کالے تلوں میں اینٹی آکسیڈنٹس، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، کاپر اور وٹامن ای جیسے غذائی اجزا پائے جاتے ہیں۔ یہ بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتے ہیں اور ان کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ وہ سفید بالوں کو بھی روکتے ہیں۔ تل کے بیجوں میں میلانین بھی ہوتا ہے۔ اس سے بالوں کی رنگت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تل کے بیجوں میں موجود زنک اور وٹامن ای بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔
تل کے بیجوں کا باقاعدگی سے استعمال
بالخصوص سیاہ تل بالوں کے گرنے سے بچاتا ہے۔ تل کے بیجوں میں زنک اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ خون کی گردش میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر بالوں کی جڑوں میں تل کے تیل کی اچھی طرح مالش کی جائے تو اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔
این آئی ایچ کی ویب سائٹ کے مطابق، تل میں تانبا ہوتا ہے۔ یہ بالوں میں میلانین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ میلانین ایک روغن ہے۔ یہ بالوں کی قدرتی رنگت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تل کا باقاعدگی سے استعمال بالوں کا سفید ہونا کم کرتا ہے۔ اس سے بالوں کا رنگ قدرتی رہتا ہے۔
تل میں وٹامن ای اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں
یہ بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بالوں کی دیکھ بھال کے لیے تل کا تیل استعمال کرنا اچھا ہے۔ یہ بالوں کی نشوونما کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس میں موجود غذائی اجزاء بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتے ہیں اور بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں۔
بالوں کی مالش کے لیے تل کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ کر انہیں مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتا ہے۔
آپ روزانہ 1-2 چمچ تل کھا سکتے ہیں
تل کو ناشتے میں، سلاد میں یا سبزیوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ تل کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کمزور ہاضمہ والے لوگ آدھا چائے کا چمچ تل کھا سکتے ہیں۔
آیوروید کے مطابق تل کو کچے ناریل یا سونف کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔پتے کے مریضوں کیلئے یہ ایک اچھا آپشن ہے
دھیان میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ تل کے بیج زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)