ETV Bharat / health

صرف مٹھی بھر کالے تل سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا بند کریں، جانیں استعمال کرنے کا طریقہ - USE SESAME SEEDS FOR HAIR GROWTH

آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاہ تل بالوں کے گرنے اور گرے بالوں کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کا بہترین آپشن ہے۔

صرف مٹھی بھر کالے تل سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا بند کریں، جانیے اس کا استعمال کیسے کریں
صرف مٹھی بھر کالے تل سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا بند کریں، جانیے اس کا استعمال کیسے کریں ((ANI))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2025 at 12:52 PM IST

4 Min Read

ان دنوں بالوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ لوگ بال گرنے، گنجے پن اور سفید بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں۔ یہ مسائل کھانے کی غلط عادات، آلودگی، تناؤ اور بازار میں دستیاب کیمیکل مصنوعات کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ خوبصورت اور لمبے بال ہر کسی کو پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خوبصورت بالوں کے لیے مہنگے سیلون میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ توقع کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے میں آج کل بال گرنے کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو جانچنے کے لیے سیلون اور اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچن میں پائے جانے والے کالے تل بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں۔ جانیں کیسے...

بالوں کے لیے کالے تل کے فوائد اور اس کے استعمال کا طریقہ جانیں

نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق کالے تلوں میں اینٹی آکسیڈنٹس، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، کاپر اور وٹامن ای جیسے غذائی اجزا پائے جاتے ہیں۔ یہ بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتے ہیں اور ان کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ وہ سفید بالوں کو بھی روکتے ہیں۔ تل کے بیجوں میں میلانین بھی ہوتا ہے۔ اس سے بالوں کی رنگت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تل کے بیجوں میں موجود زنک اور وٹامن ای بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔

تل کے بیجوں کا باقاعدگی سے استعمال

بالخصوص سیاہ تل بالوں کے گرنے سے بچاتا ہے۔ تل کے بیجوں میں زنک اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ خون کی گردش میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر بالوں کی جڑوں میں تل کے تیل کی اچھی طرح مالش کی جائے تو اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔

این آئی ایچ کی ویب سائٹ کے مطابق، تل میں تانبا ہوتا ہے۔ یہ بالوں میں میلانین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ میلانین ایک روغن ہے۔ یہ بالوں کی قدرتی رنگت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تل کا باقاعدگی سے استعمال بالوں کا سفید ہونا کم کرتا ہے۔ اس سے بالوں کا رنگ قدرتی رہتا ہے۔

تل میں وٹامن ای اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں

یہ بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بالوں کی دیکھ بھال کے لیے تل کا تیل استعمال کرنا اچھا ہے۔ یہ بالوں کی نشوونما کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس میں موجود غذائی اجزاء بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتے ہیں اور بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں۔

بالوں کی مالش کے لیے تل کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ کر انہیں مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتا ہے۔

مزید پڑھیں: ذیابیطس کے مریض ان سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، فہرست دیکھیں

آپ روزانہ 1-2 چمچ تل کھا سکتے ہیں

تل کو ناشتے میں، سلاد میں یا سبزیوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ تل کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کمزور ہاضمہ والے لوگ آدھا چائے کا چمچ تل کھا سکتے ہیں۔

آیوروید کے مطابق تل کو کچے ناریل یا سونف کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔پتے کے مریضوں کیلئے یہ ایک اچھا آپشن ہے

دھیان میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ تل کے بیج زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)

ان دنوں بالوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ لوگ بال گرنے، گنجے پن اور سفید بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں۔ یہ مسائل کھانے کی غلط عادات، آلودگی، تناؤ اور بازار میں دستیاب کیمیکل مصنوعات کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ خوبصورت اور لمبے بال ہر کسی کو پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خوبصورت بالوں کے لیے مہنگے سیلون میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ توقع کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے میں آج کل بال گرنے کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو جانچنے کے لیے سیلون اور اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچن میں پائے جانے والے کالے تل بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں۔ جانیں کیسے...

بالوں کے لیے کالے تل کے فوائد اور اس کے استعمال کا طریقہ جانیں

نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق کالے تلوں میں اینٹی آکسیڈنٹس، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، کاپر اور وٹامن ای جیسے غذائی اجزا پائے جاتے ہیں۔ یہ بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتے ہیں اور ان کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ وہ سفید بالوں کو بھی روکتے ہیں۔ تل کے بیجوں میں میلانین بھی ہوتا ہے۔ اس سے بالوں کی رنگت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تل کے بیجوں میں موجود زنک اور وٹامن ای بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔

تل کے بیجوں کا باقاعدگی سے استعمال

بالخصوص سیاہ تل بالوں کے گرنے سے بچاتا ہے۔ تل کے بیجوں میں زنک اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ خون کی گردش میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر بالوں کی جڑوں میں تل کے تیل کی اچھی طرح مالش کی جائے تو اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔

این آئی ایچ کی ویب سائٹ کے مطابق، تل میں تانبا ہوتا ہے۔ یہ بالوں میں میلانین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ میلانین ایک روغن ہے۔ یہ بالوں کی قدرتی رنگت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تل کا باقاعدگی سے استعمال بالوں کا سفید ہونا کم کرتا ہے۔ اس سے بالوں کا رنگ قدرتی رہتا ہے۔

تل میں وٹامن ای اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں

یہ بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بالوں کی دیکھ بھال کے لیے تل کا تیل استعمال کرنا اچھا ہے۔ یہ بالوں کی نشوونما کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس میں موجود غذائی اجزاء بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتے ہیں اور بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں۔

بالوں کی مالش کے لیے تل کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ کر انہیں مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بالوں کو مناسب غذائیت فراہم کرتا ہے۔

مزید پڑھیں: ذیابیطس کے مریض ان سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، فہرست دیکھیں

آپ روزانہ 1-2 چمچ تل کھا سکتے ہیں

تل کو ناشتے میں، سلاد میں یا سبزیوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ تل کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کمزور ہاضمہ والے لوگ آدھا چائے کا چمچ تل کھا سکتے ہیں۔

آیوروید کے مطابق تل کو کچے ناریل یا سونف کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔پتے کے مریضوں کیلئے یہ ایک اچھا آپشن ہے

دھیان میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ تل کے بیج زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)

For All Latest Updates

TAGGED:

BLACK SESAME SEEDSHOW TO USE BLACK SESAME SEEDSBLACK SESAME SEEDS GOOD FOR HAIRکالے تل بالوں کے لیے فائدہ مند ہیںUSE SESAME SEEDS FOR HAIR GROWTH

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.