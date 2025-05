ETV Bharat / health

تور دال، راجمہ اور گوبھی سمیت ان چیزوں سے دور رہیں، یورک ایسڈ بڑھنے والے مریضوں کے لیے ماہرین کا مشورہ - DO NOT EAT TOOR DAL IN URIC ACID

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 29, 2025 at 2:35 PM IST 4 Min Read

حیدرآباد: خون میں یورک ایسڈ کی بلند سطح صحت کے بہت سے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ گاؤٹ، گردے کی پتھری اور گردے کی خرابی جیسے سنگین حالات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی بڑھتی ہوئی سطح میٹابولک سنڈروم، امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بھی بڑھا سکتی ہے۔ اسے ہائپروریسیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ Hyperuricemia کیا ہے؟ Hyperuricemia ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم میں یورک ایسڈ کی سطح معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ گاؤٹ یا گردے کی پتھری جیسی تکلیف دہ حالتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی طور پر کوئی علامات ظاہر نہیں کرتا، اس لیے اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس بیماری میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کیسے کنٹرول کریں۔ اگر آپ کچھ چیزوں پر توجہ دیں تو آپ اپنے خون میں یورک ایسڈ کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان میں باقاعدگی سے ورزش کرنا، صحت مند وزن کو برقرار رکھنا، الکوحل کے استعمال کو محدود کرنا اور پیورین سے بھرپور غذاؤں کی مقدار کو کم کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سرخ گوشت سے پرہیز اور اپنی روزمرہ کی خوراک پر زیادہ توجہ دے کر اسے کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جانئے کون سی غذائیں یورک ایسڈ کی سطح بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان غذائی اشیاء سے پرہیز کیوں ضروری ہے؟ تور کی دال: اگرچہ دالیں پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں لیکن کچھ دالیں جیسے تور کی دال، مسور کی دال اور ماش کی دال میں درمیانے سے زیادہ پیورین کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ پیورین یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھا سکتی ہے، جو کچھ لوگوں میں گاؤٹ اور دیگر صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیورین ایک کیمیائی مرکب ہے جو ہمارے جسم میں ٹوٹ کر یورک ایسڈ میں بدل جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان دالوں کے استعمال سے حتی الامکان پرہیز کریں۔

گوبھی: گوبھی (Crusiferae) خاندان کا ایک رکن ہے۔ اس میں پیورینز کی درمیانی مقدار ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گوبھی کھانے سے یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے گوبھی کا استعمال محدود مقدار میں کرنا چاہیے۔ مشروم: مشروم ان سبزیوں میں سے ایک ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ تاہم ان میں پیورینز بھی ہوتے ہیں جو خون میں یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ مشروم کو باقاعدگی سے کھانے سے یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ راجما: ایک پودے پر مبنی پروٹین سے بھرپور غذا، معتدل مقدار میں پیورین پر مشتمل ہوتی ہے۔ چونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ ہضمی نظام کے مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جن لوگوں میں یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ اسے محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیٹ پھولنے اور ہاضمے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر جسم میں یورک ایسڈ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ یورک ایسڈ کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے راجما کا استعمال محدود یا چھوڑ سکتے ہیں۔ پالک: پالک اپنے صحت کے فوائد کے لیے مشہور ہے۔ تاہم، اس میں آکسیلیٹ اور پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو وہ پالک کھانے سے گریز کریں۔ مزید پڑھیں:مانسون میں اے سی کا موڈ خراب نہ کریں، ان باتوں کا خیال رکھیں، آپ کا کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا رہے گا مکمل چکنائی والا دودھ: مکمل چکنائی والے دودھ میں پیورینز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ چکنائی والی دودھ کی مصنوعات سوزش کو بڑھا سکتی ہیں اور انسولین کے خلاف مزاحمت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ چائے، کریم اور زیادہ چکنائی والی دودھ کی مصنوعات کا باقاعدگی سے استعمال اس مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔