تو یہ ہیں نوجوانوں میں مائیگرین بڑھنے کی اہم وجوہات، جانیے اس مسئلے سے کیسے نجات حاصل کی جائے

حیدرآباد: عام طور پر ہر ایک کو سر درد ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں سردرد دور کرنے والی کوئی بھی گولی کھانے سے آرام ملتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ سر درد شدید بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اسے کم کرنے کے لیے صحیح علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن درد شقیقہ کے مسئلہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا تجربہ کرنے والوں کی حالت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو سر درد کا ہوتا ہے تو وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ اس مسئلہ میں مبتلا شخص کو سر میں شدید درد ہوتا ہے۔
آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے یہ مسئلہ صرف بالغوں میں ہی دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ 20 سے 30 سال کے نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری نوجوانوں میں کیوں دیکھی جارہی ہے؟ پروفیسر روچیکا ٹنڈن نے نوجوانوں میں درد شقیقہ کے مسئلے کی اصل وجہ بتا دی...
پروفیسر روچیکا ٹنڈن کا کہنا ہے کہ درد شقیقہ یعنی سردرد ایک اعصابی مسئلہ ہے جس میں سر کے ایک طرف دھڑکتا درد ہوتا ہے۔ یہ درد 72 گھنٹے تک رہ سکتا ہے۔ مائیگرین کے مریضوں کو متلی، الٹی، تیز روشنی اور آوازوں سے تکلیف اور بعض صورتوں میں نظر کے فریب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تناؤ، نیند کی کمی اور کچھ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جوانی میں درد شقیقہ کی یہ وجوہات ہیں۔
بہت زیادہ دباؤ، کام کا بوجھ
پروفیسر روچیکا ٹنڈن نے کہا کہ 70 فیصد سے زائد نوجوانوں میں درد شقیقہ کی بنیادی وجہ تناؤ ہے۔ بہت زیادہ کام کا بوجھ، بغیر وقفے کے کام کرنا، معاشی عدم تحفظ اور مصروف طرز زندگی، یہ سب ہمارے جسم میں کورٹیسول کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ یہ تناؤ اور سر درد کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ یہ تمام وجوہات درد شقیقہ مائیگرین میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔
ڈیجیٹل اسکرینوں کو بہت زیادہ دیکھنا
آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ آج کل ہر کوئی کمپیوٹر، موبائل اور لیپ ٹاپ جیسے گیجٹس پر کام کرتا ہے۔ ایسے میں ہر کوئی دن میں کم از کم نو گھنٹے اسکرین کے سامنے گزارتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی درد شقیقہ کی ایک بڑی وجہ ٍہو سکتی ہے۔ کیونکہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر 18 سے 34 سال کی عمر کے لوگ دن میں چھ گھنٹے سے زیادہ اسکرین دیکھتے ہیں تو ان میں درد شقیقہ کا امکان 30 فیصد زیادہ ہوتا ہے۔
مناسب نیند نہ آنا یا رات کو دیر تک جاگنا
کافی نیند نہ لینا بھی درد شقیقہ کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ رات کو موبائل فون کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اسکرولنگ ہماری نیند کا معیار خراب کر سکتی ہے جو کہ صبح اٹھتے ہی سر میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ عادت وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مائیگرین کا شکار بنا سکتی ہے۔
ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے
بہت زیادہ کیفین کا استعمال، کھانا چھوڑنا اور پراسیسڈ فوڈ کا زیادہ کھانا درد شقیقہ کی کچھ عام وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر آئی ٹی پروفیشنل انرجی ڈرنکس پیتے ہیں۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ درد شقیقہ میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔
مائیگرین کے مسئلے سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟
20-20-20 ورزش کا اصول: ہر 20 منٹ میں اپنی آنکھوں کو آرام دیں۔ ہر 20 منٹ بعد اسکرین سے ہٹ جائیں۔ 20 فٹ دور کسی چیز کو کم از کم 20 سیکنڈ تک دیکھیں۔ ایسا کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔
روزانہ کافی، چائے وغیرہ میں 200 ملی گرام سے کم کیفین کا استعمال کریں۔
تناؤ کے ہارمونز کو کنٹرول کرنے کے لیے سانس لینے کی مشقیں اور یوگا کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)