حمل ہر عورت کے لیے ایک منفرد اور ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ ہر عورت اپنے حمل کی مدت میں بھرپور لطف اندوز ہوتی ہے۔ لیکن یہ وقت اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے۔ حمل کے دوران خواتین کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو ہر عورت کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ مدت نہ صرف حاملہ خواتین کی صحت کو متاثر کرتی ہے بلکہ ان کی ہر عادت، خوراک اور طرز زندگی بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن کیا حمل کے دوران خوبصورت نظر آنے کے لیے میک اپ ضروری ہے؟ اس بارے میں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ادے بھانو رانا نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو اپ لوڈ کی ہے۔. جس میں انہوں نے بتایا کہ حاملہ خاتون کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچے کی صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ گائناکالوجسٹ کے مطابق اگر حاملہ عورت دوران حمل کچھ کام کرتی ہے تو اس کے بچے پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔
ڈاکٹر ادے کے مطابق حمل کے دوران میک اپ کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ بیوٹی پراڈکٹس بنانے میں کئی قسم کے نقصان دہ کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی جلد میں جا سکتے ہیں اور رحم میں پلنے والے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دوران کچھ اور چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ادے کے مطابق حاملہ خواتین کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
سگریٹ نوشی:
ڈاکٹر اُدے کے مطابق اگر حاملہ خاتون سگریٹ نوشی کرتی ہے تو نیکوٹین کاربن مونو آکسائیڈ کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر بچے کا وزن کم ہوسکتا ہے. نیز، یہ قبل از وقت پیدائش کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو کی مصنوعات سے بچے کے پھیپھڑوں اور دماغ کو نقصان پہنچنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے عورت کو بانجھ پن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کی طرف سے بار بار سگریٹ نوشی بھی بچے کے آئی کیو کو متاثر کرتی ہے۔
شراب سے پرہیز:
حاملہ خواتین کی طرف سے الکحل کا استعمال رحم میں بچے کی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ جو بچے کی نشوونما میں رکاوٹ ہے۔ اس دوران خواتین کو شراب سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے قبل از وقت پیدائش اور مردہ پیدائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وقت، شراب پینے سے بچے میں فیٹل الکحل سنڈروم پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، شراب حاملہ خواتین کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے. مثال کے طور پر دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یا حمل سے متعلق پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔
کیفین:
بہت زیادہ کیفین جیسے چائے یا کافی کا استعمال بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق حاملہ خواتین کے لیے دن میں 1 یا 2 کپ چائے یا کافی پینا بہتر ہے۔ لیکن روزانہ کی مقدار 200 مائیکرو گرام سے کم ہونی چاہیے۔
ادویات:
حاملہ عورت کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوا نہیں لینا چاہیے۔ ایسا کرنا بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی غلط دوا لینے سے بچے کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بچے کے پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ ادویات ماں پر بھی برا اثر ڈال سکتی ہیں۔
خوبصورتی:
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران کم سے کم کاسمیٹکس یا میک اپ کا استعمال کریں۔ کیونکہ کاسمیٹکس میں خطرناک کیمیکل ہو سکتے ہیں اور یہ بچے کی نشوونما پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ بچے کے وزن اور سائز کو متاثر کرتا ہے. درج ذیل کاسمیٹکس استعمال نہ کریں۔
پرفیوم:
روم فریشنرز جیسی مضبوط خوشبو والی مصنوعات کے استعمال کو کم کریں یا اس سے گریز کریں۔ کیونکہ ان کے کیمیکل جلد میں گھس کر غیر پیدائشی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بچے میں ہارمونل عدم توازن کا سبب بن سکتا ہے۔
لپ اسٹک:
حاملہ خواتین کو لپ اسٹک لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیونکہ لپ اسٹک رحم میں موجود بچے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لپ اسٹک میں سیسہ ہوتا ہے، جو کھانے پینے کے دوران جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ غیر پیدائشی بچے کی نشوونما میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔
فیئرنس کریم: اگر آپ کریم استعمال کرتے ہیں تو حمل کے دوران اسے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کیونکہ ان کا استعمال آپ اور رحم میں موجود بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کریموں میں ہائیڈروکوئنون نامی کیمیکل ہوتا ہے جو رحم میں موجود بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: زیادہ پسینہ آنا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا؟ جانیے چونکا دینے والا جواب
سن اسکرین موئسچرائزر: عام طور پر بہت سی خواتین سن اسکرین کے بغیر باہر نہیں جاتیں۔ لیکن حمل کے دوران سن اسکرین موئسچرائزر کا استعمال جتنا ممکن ہو کم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر سن اسکرین میں ریٹینائل پلوٹیٹول یا وٹامن پلوٹیٹول ہوتا ہے۔ یہ اجزاء سورج کی روشنی کے سامنے آنے پر جلد پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے دوران سن اسکرین کا استعمال کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں یہ دونوں اجزاء موجود ہوں۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے لیے ہیں۔ ای ٹی وہم بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی توثیق نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)