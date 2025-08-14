اگر کوئی آوارہ کتا آپ کا پیچھا کرے تو بھاگیں نہیں، یہ ٹوٹکا آزمائیں

آوارہ کتے عموماً انسانوں کے لیے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتے، تاہم بعض معاملات میں کتے انسانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ خوفزدہ یا پرجوش ہوں۔ لہذا اگر آپ آوارہ کتوں کے ارد گرد بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، جیسے:
آنکھوں سے رابطہ کرنے سے گریز کریں: اگر آپ کو کسی آوارہ کتے کا سامنا ہو تو براہ راست آنکھ سے رابطہ کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ خطرہ ہوسکتا ہے۔ اس کے بجائے، پرسکون رہیں اور جسمانی حرکات و سکنات کو معمول پر رکھنے کی کوشش کریں۔
اپنا فاصلہ رکھیں: آوارہ کتوں سے محفوظ فاصلہ رکھیں، خاص طور پر اگر وہ خوفزدہ، جارحانہ یا دفاعی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو آوارہ کتے سے گزرنا ہو تو دور سے چلیں اور اپنے اور کتے کے درمیان باڑ، دیوار یا کوئی اور رکاوٹ کو برقرار رکھیں۔
مت بھاگو: آوارہ کتے سے بھاگنا اس کو شکار کرنے کی دعوت دینے جیسا ہوتا ہے اور وہ حوصلہ پا کر آپ کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے، کتے پر نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اور پُرسکون طریقے سے دور جانے کی کوشش کریں۔
حفاظتی رکاوٹوں کا استعمال کریں: اگر آپ کے پاس چھتری یا چھڑی جیسی کوئی چیز ہے تو اسے اپنے اور کتے کے درمیان حفاظتی رکاوٹ کے طور پر استعمال کریں۔ جب آپ محفوظ طریقے سے دور ہوں تو اس سے کتے کو دور رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
جارحانہ آوارہ کتوں کی اطلاع دیں: اگر آپ کو اپنے پڑوس میں کوئی آوارہ کتا نظر آتا ہے، تو اس کی اطلاع اپنے مقامی جانوروں کے کنٹرول یا قریبی جانوروں کی فلاحی تنظیم کو دیں۔
