ساگو دانہ ان 5 افراد کے لیے زہریلا ہو سکتا ہے
ساگو دانہ نہ صرف مزیدار ہے بلکہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔تاہم یہ کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔
Published : September 26, 2025 at 12:35 PM IST
کھچڑی، وڈا، کھیر سے لے کر فینسی اسنیکس تک، ساگو دانہ بہت سے پکوانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ساگو دانہ نہ صرف مزیدار ہے بلکہ صحت بخش بھی ہے۔ اس میں پروٹین، میگنیشیم، آئرن، کاربوہائیڈریٹس، فائبر اور زنک جیسے بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ساگو دانہ کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحت سے متعلق بعض مسائل میں مبتلا افراد کو ساگو دانہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
جانئے کہ روزے کی حالت میں ساگو دانہ کھانے سے کن کو پرہیز کرنا چاہیے۔
ہاضمے کے مسائل:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، اگر آپ کو ہاضمے کے مسائل ہیں تو ساگو دانہ ان کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساگو دانہ میں زنک کی قدرے زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ اپھارہ، قبض، متلی، پیٹ میں درد، اور الٹی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں فائبر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، جو قبض کا باعث بنتی ہے۔
ذیابیطس:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق ذیابیطس کے شکار افراد کو ساگو دانہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مزید برآں، ساگودانہ میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ ساگو دانہ کھانے سے پرہیز کریں، خاص طور پر اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔
کم بلڈ پریشر:
اگر آپ کا بلڈ پریشر مسلسل کم رہتا ہے تو آپ ساگو دانہ کھانے سے گریز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساگو دانہ میں پوٹاشیم کی قدرے زیادہ مقدار ہوتی ہے،جو بلڈ پریشر کی سطح کو مزید کم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر پہلے ہی کم ہے تو یہ مسئلہ مزید خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی ادویات لے رہے ہیں تو ساگو کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
موٹاپا:
اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ وزن کم کرنے والی غذا پر عمل پیرا ہیں تو ساگو دانہ کھانے سے پرہیز کریں۔ ساگو دانہ کاربوہائیڈریٹس اور کیلوریز سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کے دوران ساگودانہ کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے۔
گردے کے مسائل:
گردے کے مسائل میں مبتلا افراد کو بھی ساگو دانہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو آپ کو ساگو دانہ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ساگو دانہ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ گردے کی پتھری اور دیگر مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)