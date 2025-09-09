روس نے کینسر کی ویکسین بنا لی، جانیں کیسے اور کب دستیاب ہو گی؟
روسی اینٹرومکس کینسر ویکسین اب استعمال کے لیے تیار ہے۔ سائنس دان اب وزارت صحت سے اس کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔
Published : September 9, 2025 at 2:47 PM IST
حیدرآباد: دنیا میں روزانہ کئی لوگ کینسر سے مر رہے ہیں۔ کینسر ایک جان لیوا مرض ہے اس لیے اس کا ذکر آتے ہی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اب کینسر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اب کینسر کی ویکسین بن چکی ہے۔ روس نے دنیا بھر میں کینسر کے لاکھوں مریضوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے۔ دراصل، روسی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کینسر کی ویکسین تیار کی ہے۔ یہ ویکسین فیڈرل میڈیکل اینڈ بائیولوجیکل ایجنسی (FMBA) نے تیار کی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی TASS کی رپورٹ کے مطابق ایف ایم بی اے کی سربراہ ویرونیکا سکورٹسوا نے ایسٹرن اکنامک فورم (ای ای ایف) میں اعلان کیا کہ روسی کینسر کی ویکسین نے بہترین نتائج دکھائے ہیں۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویکسین تمام تجربات میں کامیاب رہی ہے۔
100% پری کلینیکل ٹیسٹ پاس کر لیے
ایف ایم بی ڈی کی سربراہ ویرونیکا سکورٹسوا نے کہا کہ ایم آر این اے پر مبنی یہ ویکسین اپنی حفاظت اور افادیت کو ثابت کرتے ہوئے تمام ابتدائی ٹیسٹوں کو کامیابی سے پاس کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبی جانچ سے ثابت ہوا ہے کہ ویکسین بار بار استعمال کرنے کے بعد بھی محفوظ اور موثر ہے۔ محققین نے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیومر کے سائز اور نمو میں کمی کا مشاہدہ کیا۔ تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ویکسین سے مریضوں کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ گئے۔
وزارت صحت سے منظوری کا انتظار ہے۔
انٹرو مکس کینسر کی ویکسین اب استعمال کے لیے تیار ہے۔ سائنس دان اب وزارت صحت سے اس کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ Skvortsova نے کہا کہ یہ تحقیق کئی سالوں تک جاری رہی، جس میں سے صرف لازمی preclinical مطالعہ پچھلے تین سالوں میں کیے گئے تھے۔ ویکسین اب استعمال کے لیے تیار ہے۔ ہم سرکاری منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔
یہ ویکسین ان اقسام کے کینسر کے لیے تیار کی گئی ہے۔
خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کا ابتدائی ہدف کولوریکٹل کینسر ہو گا۔ کولوریکٹل کینسر کو بڑی آنت کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آنتوں کے کینسر کی ایک قسم ہے جو بڑی آنت اور ملاشی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بڑی آنت میں غیر معمولی خلیات بے قابو ہو کر بڑھتے ہیں اور ٹیومر بناتے ہیں۔ یہ ٹیومر ارد گرد کے بافتوں پر حملہ کر سکتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے۔ یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ کینسر نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ سگریٹ نوشی جیسی کچھ عادتیں اس کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔
یہ ویکسین کس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟
اس کے علاوہ یہ ویکسین پھیپھڑوں، چھاتی، کولوریکٹل اور لبلبے کے کینسر میں مبتلا افراد بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح موروثی کینسر کے سنڈروم والے ہائی رسک مریض اور کیموتھراپی سے مزاحم کینسر والے مریض بھی اس ویکسین سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ روایتی علاج کو برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی اس ویکسین پر غور کر سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں آپ کو دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے۔ اگر آپ یہ طریقہ یا عمل اپنانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہو گا کہ کسی مستند طبی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔)