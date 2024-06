ETV Bharat / health

گیہوں، راگی، جوار یا ملٹی گرین، جانیے کون سی روٹی زیادہ فائدے مند - which bread is beneficial to eat

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 10, 2024, 10:06 AM IST

راگی، جوار یا ملٹی گرین، جانئے کون سی روٹی کھانا فائدہ مند ہے ( etv bharat )

نئی دہلی: روٹی یا چپاتی ہندوستانی کھانے کا ایک بڑا اور مستقل حصہ ہے۔ الگ الگ جگہوں پر مختلف قسم کے آٹے کا استعمال کرکے روٹی بنائی جاتی ہے۔ راجستھان میں باجرے کی روٹی عام ہے، جب کہ پنجاب جیسے علاقوں میں، مکے، میدے اور دیگر آٹوں سے بنی روٹی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ صرف پیک شدہ گندم کے آٹے سے کھانا پکاتے ہیں۔ یہی نہیں جیسے جیسے لوگ صحت کے بارے میں با شعور ہورہے ہیں، وہ باجرے سے بنی روٹیوں کا انتخاب کر رہے ہیں جن میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ روٹیاں صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ نیوٹریشنسٹ روچیتا بترا نے ویڈیو شیئر کیا۔ حال ہی میں ماہر غذائیت روچیتا بترا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر کچھ بہترین روٹیوں کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کیا جو وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے مختلف اقسام کی روٹیاں کا ذکر کیا۔ ایک روٹی میں تقریباً 70 سے 80 کیلوریز ان روٹیوں میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور کئی قسم کی مائیکرو نیوٹریشن ہوتی ہیں۔ انہوں گندم کی روٹی کا ذکر کرتے ہوئے پوسٹ شروع کیا، جو شاید ہندوستان میں سب سے عام روٹی ہے۔ بترا پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ گندم کی ایک روٹی میں تقریباً 70 سے 80 کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہ وٹامن بی اور معدنیات سے بھرپور ہے۔ راگی کی روٹی فائبر سے بھرپور اس کے بعد وہ راگی روٹی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس میں تقریباً 80 سے 90 کیلوریز ہوتی ہیں۔ راگی کیلشیم، اینٹی آکسیڈنٹس اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین انتخاب ہے جنہیں ہڈیوں کی صحت کے لیے غذائیت کی ضرورت ہے۔ جوار کی روٹی میں صرف 50 سے 60 کیلوریز فہرست میں اگلا نام جوار روٹی کا ہے۔ جوار کی ایک روٹی میں صرف 50 سے 60 کیلوریز ہوتی ہیں۔ جوار کی خاصیت اس کا کم گلیسیمک انڈیکس ہے۔ ان کے کم گلیسیمک انڈیکس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے خون میں گلوکوز کی سطح میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ مزید جوار کا آٹا گلوٹین سے پاک ہے جو یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثالی انتخاب ہے جو گلوٹین سے پاک آٹے کے متبادل کی تلاش میں ہیں۔ مزید پڑھیں:آٹے میں ملائیں یہ چیز تو روئی جیسی ملائم بنیں گی روٹیاں - How To Make Soft Chapati ملٹی گرین روٹی میں معدنیات اور وٹامنز ملٹی گرین روٹی میں کئی قسم کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کئی قسم کے معدنیات اور وٹامن فراہم کرتا ہے۔ ملٹی گرین روٹی میں 80 سے 100 کیلوریز ہوتی ہیں۔ آٹے کے انتخاب کے علاوہ روٹی بنانے کا عمل بھی اس کی کیلوریز میں حصہ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ گھی یا تیل ڈال کر روٹی پکاتا ہے تو اس کی کیلوریز خود بخود بڑھ جاتی ہیں جب کہ کم چکنائی والی روٹی اچھی مانی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر جوار کی روٹی صحت اور ہاضمے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔