جسم کے ان حصوں پر کبھی بھی پرفیوم نہ لگائیں! جانیں کہ اسے کہاں لگانا محفوظ ہے
Published : September 11, 2025 at 12:16 PM IST
حیدرآباد: پرفیوم لگانا زیادہ تر لوگوں کے روزمرہ کے معمولات کا ایک اہم حصہ ہے۔ کیونکہ یہ اعتماد، موڈ اور ذاتی برانڈنگ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے روزانہ استعمال کرتے ہیں جب کہ کچھ لوگ کسی خاص تقریب یا دفتر میں جانے سے پہلے فریش محسوس کرنے کے لیے پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن، کیا آپ جانتے ہیں کہ پرفیوم کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں جسم کے کچھ حصوں پر پرفیوم لگانا خطرناک ہے۔ جانتے ہیں کہ کن حصوں پر پرفیوم نہیں لگانا چاہیے...
جسم کے بعض حصوں پر پرفیوم لگانے سے جلد، صحت اور خوبصورتی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوشبو ان حصوں پر بھی سنگین اثرات مرتب کرتی ہے، جیسے...
چہرہ
بہت سے لوگ غلطی سے اپنے منہ یا گلے کے قریب پرفیوم چھڑکتے ہیں جس کی وجہ سے خوشبو براہ راست ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ خوشبو میں موجود الکحل یا دیگر کیمیکلز منہ کی جلد میں الرجی، دانے یا جلن کا باعث بن سکتے ہیں اور جلد کی سیاہی اور خشکی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔
انڈر آرمز
انڈر آرمز میں عام طور پر زیادہ پسینہ آتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس جگہ پر تھوڑا زیادہ پرفیوم لگاتے ہیں۔ تاہم، پرفیوم میں موجود کیمیکلز پسینے اور جلد میں گھل مل جانے پر الرجی یا جلن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پڑنے پر آپ اس حصے میں الکحل فری ڈیوڈورنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔
کاٹ یا جلا ہوا حصہ
اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی کٹ، جلن یا جلد کا انفیکشن ہے تو اس جگہ پر پرفیوم نہ لگائیں۔ پرفیوم میں موجود کیمیکل اس جگہ کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ درد، سوجن اور جلد کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔
آنکھیں
کچھ لوگ گلے کے قریب یا کانوں کے پیچھے پرفیوم لگاتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہوا یا خوشبو کے چھینٹے بھی آنکھوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر پرفیوم کے چند قطرے بھی آنکھوں میں داخل ہو جائیں تو جلن، پانی آنا یا بینائی دھندلا ہونے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ عادت مستقبل میں خطرناک ہو سکتی ہے۔
بہت سے لوگ جسم کی بدبو کو چھپانے کے لیے اپنے اعضاء کے قریب پرفیوم اسپرے کرتے ہیں۔ تاہم اس سے نہ صرف جلد کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان اعضاء کی جلد بہت حساس ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے اعضاء پر صرف ڈاکٹر کی تجویز کردہ مصنوعات ہی استعمال کی جائیں۔
پرفیوم لگانے کے لیے صحیح جگہ
اگر آپ پرفیوم کو صحیح طریقے سے لگانا چاہتے ہیں تو اسے جسم کے پلس پوائنٹس پر لگائیں جیسے کلائیوں، کانوں کے پیچھے، ٹخنوں کے سامنے۔ ان جگہوں سے جسم کی حرارت خارج ہوتی ہے جس سے خوشبو زیادہ دیر تک رہتی ہے اور جلد کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرتی ہے۔
یاد رکھیں کہ پرفیوم آپ کو اعتماد دے سکتا ہے، لیکن غلط جگہ پر لگایا جانے والا پرفیوم آپ کی صحت اور جلد دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگلی بار جب آپ پرفیوم لگائیں تو اوپر بتائی گئی باتوں پر توجہ دیں۔
پرفیوم تازگی اور اعتماد کو ظاہر کرتا ہے لیکن اگر جسم کے غلط حصے پر لگایا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ حساس جگہوں جیسے چہرے، کٹے یا جلنے، آنکھوں پر پرفیوم لگانے سے جلد میں جلن، الرجی، انفیکشن، درد اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پرفیوم کو احتیاط سے اور صرف جسم کے وائبریشن پوائنٹس جیسے کلائیوں، کانوں کے پیچھے اور ٹخنوں کے سامنے لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پرفیوم زیادہ دیر تک چل سکتا ہے اور اگر صحیح طریقے سے لگایا جائے تو جلد کے نقصان کو روک سکتا ہے۔