اب بغیر سرجری کے دل کا والو تبدیل کریں، ایک سال میں دو انجیکشن کولیسٹرول کو کنٹرول کریں گے
جے پور میں انٹرنیشنل کانفرنس انڈیا والو 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں دل کے والو سے متعلق بیماریوں پر بات کی گئی۔
Published : September 11, 2025 at 7:05 PM IST
جے پور: دل کے والو کی بیماری ہر مریض میں فوری خطرہ نہیں ہوتی لیکن اگر اس کی بروقت نشاندہی اور علاج نہ کیا جائے تو یہ ایک سنگین بیماری بن سکتی ہے۔ اے آرٹیک اسٹینوسس (aortic stenosis) یعنی والو صحیح طریقے سے نہ کھلنے کی صورت میں اگر علاج میں تاخیر ہو جائے تو تقریباً 30 سے 40 فیصد مریضوں میں دل کے پٹھے مستقل طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح، میٹرل ریگرزیٹیشن (mitral regurgitation) ، جس میں خون والو سے واپس رستا ہے. اگر طویل عرصے تک نظر انداز کیا جائے تو تقریباً 25 سے 30 فیصد مریضوں میں دل کا سائز بڑھ جاتا ہے اور یہ ہارٹ فیل ہونے کا سبب بنتا ہے۔
جئے پور میں شروع ہونے والی تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس انڈیا والو 2025 میں دنیا بھر کے معروف ماہر امراض قلب نے شرکت کی۔ یہاں دل کے والو سے متعلق بیماریوں پر بات کی گئی۔ اس دوران کانفرنس کے منتظم اور معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر رویندر سنگھ راؤ نے کہا کہ اب ہم بغیر سرجری کے دل کے والو کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے امراض قلب کے ماہرین نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ والو کو زیادہ دیر تک کیسے بنایا جائے۔
سرجری کے بغیر ممکن:
ڈاکٹر راؤ نے کہا کہ پہلے دل کے والو کو تبدیل کرنے کے لیے اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت تھی، لیکن آہستہ آہستہ میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی ہے۔ اب دل کے والوز کو بغیر سرجری کے انتہائی آسان طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں 1200 سے زائد ماہرین نے شرکت کی ہے تاکہ دل کی ساخت سے متعلق بیماریوں کے علاج میں دنیا بھر میں استعمال ہونے والی جدید ترین تکنیکوں اور تحقیق کو شیئر کیا جا سکے۔
صحیح وقت پر علاج بہت ضروری ہے:
ڈاکٹر رویندر راؤ نے کہا کہ دل کی بیماری اے آرٹیک اسٹینوسس (aortic stenosis) میں مبتلا مریضوں میں ادویات کم کام کرتی ہیں۔ اگر بیماری کا علاج صرف دوائیوں سے جاری رہے تو بیماری کے پہلے سال زندہ رہنے کے امکانات 50 فیصد اور دوسرے سال صرف 20 فیصد رہ جاتے ہیں۔ اکثر مریض کچھ علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن میں عام کمزوری یا تھکاوٹ شامل ہوتی ہے۔ یہ حالت دل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر حالت کا دیر سے پتہ چلا یا علاج میں تاخیر ہو تو مریض کو دل کی خرابی کا خطرہ ہوتا ہے۔ پلمونری ہائی بلڈ پریشر اور اچانک دل کی گرفت کا خطرہ ہے۔
نئی دوا کولیسٹرول کو کم کرتی ہے: دہلی کے پدم شری کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر پروین چندرا نے کہا کہ کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ دل کی بیماریوں کی ایک اہم وجہ ہے۔ اب نئی دوا کے ذریعے اسے تیزی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انکلیسیران (Inclisiran ) نامی ایک نئی دوا آ گئی ہے جسے انجیکشن کی صورت میں لے کر کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی سطح کے سنگین مسئلے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کولیسٹرول کی سطح بڑھنے سے دل کی بیماری کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب تک اس پر قابو پانے میں وقت لگتا تھا لیکن اب انکلیسیران دوا سے کولیسٹرول کو تیزی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند مہینوں میں کولیسٹرول کو 50 فیصد تک کم کر دیتا ہے۔ اسے سال میں صرف دو بار لینے کی ضرورت ہے۔
یہ بھی پڑھیں: