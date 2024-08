ETV Bharat / health

ایم پاکس: بھارت کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی نہیں - Mpox India Needs To Be Alert

Published : 12 hours ago | Updated : 11 hours ago

ایم پاکس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ( Etv Bharat )

حیدرآباد: عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کی جانب سے دو سال کے عرصے میں دو بار منکی پاکس کے کیسز کے ساتھ ہی پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ ہمسایہ ملک پاکستان میں بھی چار کیسز رپورٹ ہونے کے بعد، بھارت میں ممکنہ داخلے اور بڑی آبادی میں ممکنہ پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہونا فطری بات ہے۔ بھارتی حکومت نے کسی بھی وباء کے لئے سخت نگرانی کے اقدامات شروع کردیئے ہیں اور کسی بھی متاثرہ ملک سے بھارتی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں میں داخل ہونے والے مسافروں کی اسکریننگ کا حکم دیا ہے۔ اب جبکہ ہم اپنے صحت عامہ کے دفاع کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں جن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے صحیح نام کیا ہے ایم پاکس یا پھر منکی پاکس؟ یہ چکن پاکس یا چیچک سے کیسے مختلف ہے؟ وائرس کہاں سے پیدا ہوا؟ انسان جانوروں سے کیسے متاثر ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ایم پاکس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت (ETV Bharat) یہ انسان سے انسان میں کیسے پھیلتا ہے؟ اگر بھارت میں وبا پھیل جائے یا کسی متاثرہ ملک کا سفر کرتے ہوئے کسی کو اپنی حفاظت کے لیے، کیا ذاتی احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا کوئی ویکسین ہے جو اس بیماری کو روکتی ہے؟ کیا بیماری کے علاج کے لیے دوائیں دستیاب ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ذہن میں آنا لازمی ہے۔ مَنکی پاکس کا نام استعمال کرنا غلط ہے۔ یہ نام اصل میں اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ ایک جرمن لیبارٹری نے پہلی بار سنگاپور سے درآمد کیے گئے بندروں میں وائرس کی نشاندہی کی تھی۔ تاہم، یہ وائرس عام طور پر چوہوں اور گلہری کے ذریعے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ بندروں کے ساتھ انسانی انفیکشن کے غیر واضح تعلق کی وجہ سے، ڈبلیو ایچ او نے منکی پاکس نام کو ایم پاکس میں تبدیل کر دیا۔ یہ بیماری اصل میں 1970 کی دہائی میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں انسانوں میں دیکھی گئی تھی اور 2022 تک زیادہ تر وہیں محدود رہی۔ جب یہ دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہوئی تو ڈبلیو ایچ او نے پہلی بار جولائی 2022 میں اسے عالمی صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا، لیکن مئی 2023 میں اسے واپس لے لیا جب افریقہ میں نئے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آئی۔ تاہم، افریقہ اور دیگر براعظموں کے ممالک میں نئے پھیلاؤ کے شواہد اور وائرس کی ایک نئی شکل کے ابھرنے کی وجہ سے، ڈبلیو ایچ او نے 14 اگست 2024 کو دوبارہ صحت عامہ کی ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ ایم پاکس، چکن پاکس اور آرتھوپاکس، وائرس کے اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق چیچک سے تھا۔ اگرچہ چیچک کو 1980 تک عالمی سطح پر ختم کر دیا گیا تھا، چکن پاکس اب بھی انسانوں، زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک مخصوص خصوصیت یہ ہے کہ چکن پاکس کے برعکس، ایم پاکس ہتھیلیوں اور تلوؤں پر جلد کے زخموں کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ منہ اور دیگر حصوں کو یہ متاثر کر سکتا ہے۔ اس بیماری میں مریضوں کو بخار آتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اور جلد میں زخم (دانے) ہوتے ہیں جو کئی مراحل سے گزرتے ہیں اور بعد میں اس میں خارش شروع ہو جاتی ہے جو دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ انفیکشن عام طور پر کسی متاثرہ شخص کے ساتھ جسمانی رابطے، چھونے یا جنسی سرگرمی کے ذریعے ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی متاثرہ شخص کے قریب کھڑا ہو تو تھوک کے قطرے (ذرّات) بھی انفیکشن کر سکتے ہیں۔ صحت یابی عام طور پر اصول ہے، حالانکہ بیماری کی شدت اور اموات کی شرح دو وائرس کے درمیان مختلف ہوتی ہے۔ چیچک کی ویکسین کے ساتھ پہلے ٹیکہ لگانے سے ایم پاکس کے خلاف قوت مدافعت ملتی ہے، لیکن ایسا تحفظ 1978 کے بعد پیدا ہونے والے بھارتیوں کو دستیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد قومی چیچک کی ویکسینیشن پروگرام کو بند کردیا گیا تھا۔ بوڑھے افراد، غذائی قلت کے شکار بچے، حاملہ خواتین، اور پہلے سے موجود صحت کی خرابی کے شکار افراد کو شدید بیماری اور پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایم پاکس کے کیس کا پتہ لگانا کووڈ۔19 کے مقابلے میں بہت آسان ہے کیونکہ ایم پاکس میں جلد پر دانے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ کووڈ میں ایسا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ ہیلتھ سینٹر میں رپورٹ کریں اگر وہ جلد پر ویسکلز (فوڑے جو کہ سیال سے بھری ہوئی چھوٹی تھیلیاں ہیں، اکثر یہ دانے یا چھالے کی شکل کے ہوتے ہیں) دیکھیں۔ ایم پاکس والے لوگوں کو اس میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ایم پاکس والے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد کے زخموں سے مکمل طور پر آزاد نہ ہو جائیں اور علامتی طور پر علاج نہ کرا لیں۔ جب کہ کچھ اینٹی وائرل دوائیں تیار کی گئی ہیں، حالیہ دوائیوں کے ٹرائل نے کوئی فائدہ نہیں دکھایا۔ دو قسم کی ویکسین دستیاب ہیں، لیکن عالمی سطح پر تقسیم نہیں کی گئی ہیں۔ چونکہ زیادہ تر متاثرہ افراد بغیر کسی سنگین پیچیدگی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت سے ممالک نے ابھی تک بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے پروگرام شروع نہیں کیے ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: پاکستان میں منکی پاکس وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ، ہوائی اڈوں اور سرحدوں پر سختی میں اضافہ جب ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو تو 1978 کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ جو لوگ کسی متاثرہ شخص سے ملنے یا سفر کرتے وقت اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جسمانی رابطے سے گریز کریں اور بار بار ہاتھ دھوئیں۔ بات کرتے ہوئے بھی کسی متاثرہ شخص کے قریب جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ محفوظ جنسی طریقوں کی وکالت کی جاتی ہے، کیونکہ جو مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہیں یا خواتین جنسی کارکنوں کے ساتھ ان کو زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے۔ کووڈ۔19 کے برعکس، ایم پاکس وائرس ایروسول (چھوٹے ذرات جو فضا میں پائے جاتے ہیں) سے نہیں پھیلتا۔ لہذا، ماسک کی وکالت کی جاتی ہے، جب تک کہ کوئی شخص کسی متاثرہ شخص کے قریبی اور بار بار رابطے میں نہ ہو۔ جولائی 2022 اور مارچ 2024 کے درمیان بھارت میں تقریباً 30 معمولی واقعات درج کئے گئے۔ حالیہ دنوں میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ یورپ اور مغربی ایشیا، جن کے ہوائی اڈے افریقہ سے سفر کرنے والے مسافروں کی بڑی تعداد کو سنبھالتے ہیں، بھارت سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر وبا پھیلنے کے امکانات کم ہیں کیونکہ ہمیں ایسے ٹرانزٹ مسافر نظر نہیں آتے ہیں۔ کووڈ۔19 کے برعکس، بندر پاکس وائرس ایروسولز کے ذریعے ہوا میں پائے جانے سے نہیں پھیلتا۔ تاہم، ہمیں اپنے صحت عامہ کے نظام کو چوکنا رکھنا چاہیے اور عالمی صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ انفیکشن بڑھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں۔ ان حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے صحت کے نظام کو زونوٹک انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایم پاکس کا دوبارہ ظہور اس حقیقت کی ایک اور یاد دہانی کراتا ہے جہاں انسان یہ وائرس پھیلانے کے لئے خود ذمہ دار ہے۔ جو جانور جنگلات تک محدود تھے انسانوں نے ان کی کٹائی کی۔ جس کی وجہ سے یہ جانور نقل مکانی پر مجبور ہوگئے۔ (پروفیسر کے. سری ناتھ ریڈی پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا (PHFI) میں ممتاز پروفیسر اور پلس ٹو پلانیٹ کے مصنف ہیں۔ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں۔)

Last Updated : 11 hours ago