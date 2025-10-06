نوبل انعام 2025: میری ای برونکو، فریڈ رامسڈیل، اور شمعون ساکاگوچی نے طب میں نوبل انعام جیتا
میڈیسن کا نوبل انعام مریم ای برونکو، فریڈ رامسڈیل، اور شمعون ساکاگوچی کو پیریفیرل امیون ٹالرنس سے متعلق ان کی دریافتوں کے لیے دیا گیا۔
نوبل انعام کے اعلانات شروع ہو چکے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ باوقار اعزاز سائنس دانوں اور مفکرین کو طب، طبیعیات، ادب اور امن سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے پر دیا جائے گا۔ نوبل انعامات کے اعلانات، پیر 6 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔
اس سال طب کا نوبل انعام مشترکہ طور پر تین سائنسدانوں کو دیا گیا ہے۔ سائنس دانوں میری برونکو، فریڈ رامسڈیل اور شمعون ساکاگوچی کو پیر 6 اکتوبر کو فیزیالوجی یا میڈیسن میں پیریفیرل امیون ٹالرنس کی دریافت کے لیے 2025 کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ایوارڈ دینے والے ادارے نے یہ اطلاع دی۔ سٹاک ہوم میں کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ کے ایک پینل نے طب کے نوبل انعام کا اعلان کیا، جو چھ انعامات کی سیریز میں پہلا ہے۔
نوبل انعامی کمیٹی نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ ان کی دریافتوں نے تحقیق کے ایک نئے شعبے کی بنیاد رکھی ہے اور کینسر اور خود کار قوت مدافعت جیسی بیماریوں کے لیے نئے علاج کی ترقی کی تحریک دی ہے۔ 1901 سے 2024 کے درمیان طب کا نوبل انعام 115 بار 229 نوبل انعام یافتہ افراد کو دیا جا چکا ہے۔
پچھلے سال یہ انعام مشترکہ طور پر امریکیوں وکٹر ایمبروز اور گیری روکون کو مائیکرو آر این اے کی دریافت پر دیا گیا تھا۔ یہ سالانہ ایوارڈز فزکس، کیمسٹری، ادب اور امن کے شعبوں میں شاندار کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ انعامات میں تقریباً 1.2 ملین ڈالر کی انعامی رقم اور فوری شہرت شامل ہے۔
فزکس کے نوبل انعامات کا اعلان منگل کو، کیمیکل سائنسز کے لیے بدھ کو اور مٹیریلز کے لیے جمعرات کو کیا جائے گا۔ نوبل امن انعام کا اعلان جمعہ کو کیا جائے گا، جب کہ معاشیات کے نوبل میموریل انعام کا اعلان 13 اکتوبر کو کیا جائے گا۔
نوبل انعامات ہر سال 10 دسمبر کو دیئے جاتے ہیں، جو ان کے بانی، سویڈش کیمیا دان اور موجد الفریڈ نوبل کی برسی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب الفریڈ نوبل کا انتقال 1896 میں ہوا تھا، اور پہلی نوبل انعام کی تقریب 1901 میں منعقد ہوئی تھی۔ کچھ مشہور نوبل انعام یافتہ افراد میں سائنسدان البرٹ آئن سٹائن، نیلز بوہر اور میری کیوری، مصنفین ارنسٹ ہیمنگوے اور البرٹ کاموس، اور نمایاں رہنما جیسے نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، اور مدر ٹریسا شامل ہیں۔
