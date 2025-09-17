ہارٹ اٹیک، کینسر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ کا پتہ چل گیا، جانیں کیا کہتی ہے تحقیق
ایک تحقیق کے مطابق بھارت میں غیر متعدی امراض سے اموات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
Published : September 17, 2025 at 2:47 PM IST
حیدرآباد: موٹاپا اور زیادہ وزن کو ابتدائی طور پر مغربی ممالک کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا لیکن حالیہ برسوں میں یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ ناقص خوراک، جسمانی غیرفعالیت، جینیاتی عوامل اور بدلتے ہوئے طرز زندگی دنیا بھر میں موٹاپے میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ دی لانسیٹ میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق (جس میں 1990 سے 2022 تک کے وزن کے اعداد و شمار کی پیمائش کی گئی تھی) سے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستانی بھی پیچھے نہیں ہیں۔ درحقیقت، ہندوستان اس وقت موٹاپے کے مسئلے سے دوچار ہے۔
اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ہندوستان کی شہری آبادی کا 70 فیصد یعنی 80 ملین افراد موٹاپے اور زیادہ وزن کا شکار ہیں۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے 10 ملین افراد 5 سے 19 سال کی عمر کے ہیں۔ زیادہ وزن یا موٹاپا نہ صرف تناؤ اور عدم تحفظ کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کئی غیر متعدی امراض کا باعث بن سکتا ہے۔
ہارٹ اٹیک، کینسر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جانتے ہیں کہ مطالعہ کیا کہتا ہے؟
کس طرح موٹاپا غیر متعدی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔
موٹاپا نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کا پھیلاؤ پچھلی چند دہائیوں سے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ ساتھ غیر متعدی امراض (این سی ڈی) میں بھی اسی طرح اضافہ ہوا ہے، جیسے دل کی بیماری، ذیابیطس، اور کینسر کی بعض اقسام۔ جینیاتی اور طرز زندگی کے عوامل ان بیماریوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
دل اور خون کی نالیوں کی بیماری
موٹاپا دل کی شریانوں کی بیماری، فالج اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ جسم میں چربی کا زیادہ ذخیرہ کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈ کی سطح کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، جو کہ دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کے بڑے عوامل ہیں۔
ٹائپ 2 ذیابیطس
ٹائپ 2 ذیابیطس کے لیے موٹاپا ایک بڑا خطرہ ہے۔ جسم کی اضافی چربی، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد، خون میں شکر کی سطح کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے جسم کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے اور آخرکار ٹائپ 2 ذیابیطس کی نشوونما کا باعث بن سکتا ہے۔
کینسر کی مخصوص اقسام
موٹاپا کئی قسم کے کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے، بشمول چھاتی، بڑی آنت، گردے اور لبلبے کا کینسر۔ خیال کیا جاتا ہے کہ موٹاپے سے وابستہ دائمی سوزش اور ہارمونل تبدیلیاں کینسر کی نشوونما میں کردار ادا کرتی ہیں۔
سانس کے امراض
موٹاپا سانس کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس سے نیند کی کمی اور دمہ جیسے حالات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ وزن ایئر ویز پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے نیند کے دوران سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور دمہ کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔
مشترکہ مسائل
موٹے لوگوں کا زیادہ وزن جوڑوں پر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، خاص طور پر گھٹنوں، کولہوں اور کمر کے نچلے حصے پر۔ اس سے جوڑوں کا درد، اوسٹیو ارتھرائٹس، اور نقل و حرکت میں کمی، وزن میں مزید تیزی اور سرگرمی کے چکر کا باعث بن سکتا ہے۔
لینسیٹ اسٹڈی کے کلیدی نتائج
شرح اموات میں اضافہ:
پچھلے دس سالوں میں، ہندوستان میں 80 سال سے کم عمر کے لوگوں میں دائمی غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے اموات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔
خواتین میں زیادہ خطرہ:
یہ اضافہ خواتین میں زیادہ ہے، جو 2001 میں 46.7 فیصد سے بڑھ کر 2019 میں 48.7 فیصد ہو گیا ہے۔ اگرچہ مردوں کی شرح اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ خواتین کے مقابلے میں کم ہے۔
عالمی سطح پر:
اس عرصے کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر صحت کی دیکھ بھال کے بہتر نظام، بروقت تشخیص اور بہتر علاج کی وجہ سے ہے۔ مطالعہ نوٹ کرتا ہے کہ ہندوستان اب بھی ان شعبوں میں پیچھے ہے۔
خواتین کو زیادہ خطرہ کیوں ہے؟
۔40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں دل کی بیماری، ذیابیطس، فالج اور پھیپھڑوں کے کینسر کا امکان ۔زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں...
دیر سے پتہ لگانا: خواتین میں بیماریوں کی تشخیص بعد میں ہوتی ہے۔
طبی دیکھ بھال تک رسائی کا فقدان: خواتین کے لیے احتیاطی طبی سہولیات اور علاج آسانی سے دستیاب نہیں ہیں۔
سماجی حالات: اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی صحت عام طور پر اسی طرح سمجھی جاتی ہے۔
طرز زندگی: طرز زندگی میں تبدیلیاں، جیسے کہ غذائی عادات اور کام سے متعلق تناؤ بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔
آگاہی
ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، اور دل کی بیماری کی بروقت اسکریننگ کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ مطالعہ ہندوستان میں صحت کے اعداد و شمار کے معیار پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ صحت کی نگرانی کے نظام میں بہتری بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتی ہے جتنا کہ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ جہاں زیادہ تر ممالک دائمی بیماریوں سے ہونے والی اموات کو کم کر رہے ہیں، وہیں بھارت مخالف سمت میں بڑھ رہا ہے، خاص طور پر خواتین کو متاثر کر رہا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
(ڈس کلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹٰ وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم کسی ماہر سے رجوع کریں۔)