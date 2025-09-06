پھیپھڑوں کی بیماریاں نوجوانوں کو بھی متاثر کر رہی ہیں! ماہرین کے اعدادوشمار چونکا دینے والے، پڑھیں کیا دعویٰ ہے؟
تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی سے سانس کے امراض میں اضافہہوا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 7:08 PM IST
نئی دہلی: ان دنوں ملک میں سانس کی بڑھتی ہوئی بیماریاں تشویش کا باعث ہیں۔ ہندوستان کا نوجوان، جسے ملک کی مستقبل کی افرادی قوت سمجھا جاتا ہے، آج آلودہ ہوا کی بھاری قیمت چکا رہا ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں میں بیداری بڑھانے کے لیے دہلی کے این ڈی ایم سی کنونشن سینٹر میں 8ویں قومی کانفرنس آف ریسپیریٹری میڈیسن ریسپکن-2025 کا انعقاد کیا گیا۔
تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی سے سانس کے امراض میں اضافہ: ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نوجوانوں کے پھیپھڑوں کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ہر سال پھیپھڑوں کے کینسر کے تقریباً 81,700 نئے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، جو اس بڑھتے ہوئے خطرے کے پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی ہے۔
کانفرنس کے منتظم اور سانس کی ادویات کے ماہر ڈاکٹر راکیش چاولہ نے کہا کہ جو بیماریاں کبھی بزرگوں سے وابستہ تھیں، جیسے پھیپھڑوں کا کینسر، سی او پی ڈی اور ٹی بی، اب نوجوانوں میں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس سے آبادیاتی اور معاشی تباہی کا خدشہ مزید گہرا ہو رہا ہے۔
بیرونی اور اندرونی آلودگی کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں: ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح سویرے سموگ میں بھاگنے والے نوجوان، ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے لوگ اور آلودہ کلاس رومز میں بیٹھنے والے طلباء سب کے سب روزانہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بحران صرف بیرونی آلودگی تک محدود نہیں ہے۔ ڈاکٹر راکیش چاولہ نے کہا کہ ان دنوں کچن کا دھواں اور بائیو ماس فیول سگریٹ نہ پینے والی خواتین میں بھی پھیپھڑوں کے کینسر کی بڑی وجہ بن رہے ہیں۔
آلودگی بچوں پر بھی بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہے: ڈاکٹر راکیش چاولہ نے کہا کہ آلودگی بچوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی دنیا بھر میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کی 14 فیصد اموات نمونیا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے موسم میں H3N2 انفلوئنزا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں۔
بڑوں کی ویکسی نیشن کے بارے میں آگاہی کا فقدان: ڈاکٹر چاولہ نے کہا کہ لوگ بچوں کی ویکسی نیشن کے بارے میں آگاہ ہیں لیکن بالغ افراد کو ویکسی نیشن کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے لوگوں میں بالغوں کی ویکسینیشن کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے ایک سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انفلوئنزا اور نمونیا کے ساتھ ساتھ دیگر کئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بالغوں کی ویکسینیشن آگاہی پروگرام چلا رہی ہے۔
نیند کی خرابی یا خراٹے لینا ایک بیماری ہے: ڈاکٹر چاولہ کا کہنا تھا کہ خراٹے لینا یا نیند کی خرابی بھی ایک قسم کی بیماری ہے اور لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ بعض اوقات خراٹے لیتے ہوئے سانس بھی بند ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر چاولہ نے کہا کہ ملک میں 24 سے 26 فیصد مرد اور 22 فیصد خواتین بھی نیند کی خرابی سے متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہسپتالوں یا مریضوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری نسل کو بچانے کا سوال ہے۔
ٹی بی کے کیسز میں کمی: ڈاکٹر چاولہ نے کہا کہ ملک میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ٹی بی کی شرح جو 125 فی لاکھ تھی اب کم ہو کر 25 افراد پر آ گئی ہے۔ ریسپکون 2025 کے پروگرام ڈائریکٹر اور چیئرمین ڈاکٹر راکیش کے چاولہ نے کہا کہ اگر ہم باریک ذرات کی آلودگی کو نصف تک کم کر لیں اور سی او پی ڈی، دمہ اور ٹی بی کے لیے گائیڈ لائن پر مبنی علاج کو اپنا لیں تو ہر سال ہم لاکھوں لوگوں کو ہسپتال میں داخل ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کی زندگی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
کانفرنس میں 1200 جونیئر اور سینئر ڈاکٹروں نے شرکت کی: اس کانفرنس کے آرگنائزنگ سکریٹری ڈاکٹر آدتیہ کے چاولہ نے کہا کہ آج وہی نوجوان، جنہیں سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، زہریلی ہوا کی وجہ سے سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کا نوجوان اگر آزادی سے سانس نہیں لے پا رہا تو ان کے ساتھ ملک کا مستقبل بھی دم توڑ رہا ہے۔
ریسپیکون 2025 میں سانس کی بیماریوں پر تفصیلی گفتگو: 1,200 سے زیادہ مندوبین، پی جی کے طلباء، سینئر پلمونولوجسٹ اور بین الاقوامی ماہرین نے ریسپکون 2025 میں شرکت کی، جو دہلی میں منعقد ہونے والی سانس کی دوائی، انٹروینشنل پلمونولوجی اور نیند کی خرابی سے متعلق آٹھویں قومی کانفرنس ہے۔ صاف ہوا کے نسخے، دائمی کھانسی کے جلد پتہ لگانے کے لیے اسپیرومیٹری، ٹی بی کے لیے یونیورسل این اے اے ٹی ٹیسٹنگ، بالغوں کے لیے ویکسینیشن اور کم خوراک والی سی ٹی اور ای بی یو ایس کی بنیاد پر کینسر کی تشخیص جیسے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔