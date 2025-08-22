پھیپھڑوں کا کینسر دنیا میں سب سے زیادہ عام کینسروں میں سے ایک ہے۔ کئی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال 18 لاکھ لوگ اس سے مر جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ سنگین نہ ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چھاتی کے کینسر جیسی بیماری میں علامات پہلے ظاہر ہوتی ہیں اس لیے اس کا پہلے پتہ لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن، پھیپھڑوں کا کینسر ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی کو جانے بغیر اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے اور ابتدائی مراحل میں اس کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے اب جانتے ہیں کہ پھیپھڑوں کے کینسر کو خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے؟
ابتدائی علامات کی کمی
میڈلائن پلس کے ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پھیپھڑوں کا کینسر اس وقت تک کوئی علامات پیدا نہیں کرتا جب تک کہ کینسر بڑھ نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں درد کے کم رسپٹرز ہوتے ہیں، اس لیے درد اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا جب تک ٹیومر بہت بڑا نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کینسر جسم کے دوسرے حصوں جیسے گردن تک نہ پھیل جائے۔
دیگر بیماریوں سے ملتی جلتی علامات
کینسر کی ابتدائی علامات دیگر عام بیماریوں سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ تھکاوٹ، وزن میں کمی اور بخار جیسے مسائل کینسر اور دیگر امراض دونوں میں ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کھانسی، تھکاوٹ، سانس لینے میں دشواری، سینے میں درد، گھرگھراہٹ اور کھردرا ہونا جیسی علامات کی غلط تشخیص ہوتی ہے کیونکہ سی او پی ڈی، دمہ اور برونکائٹس جیسے مسائل اور کھانسی کو بھی ٹی بی سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل میں بہت سے لوگ علاج نہیں کروا پاتے اور جب کینسر کا پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا، کسی بھی غیر معمولی علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا جانا چاہئے.
آہستہ بڑھنا
ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کینسر جیسے ایڈینو کارسینوما آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ اس لیے بیماری اور اس کی علامات اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتیں جب تک کہ یہ آخری مراحل تک نہ پہنچ جائے اور بعض لوگوں میں اس کی علامات بالکل نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب یہ بہت اعلی درجے کی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔
ابتدائی پتہ لگانے کی کمی
ماہرین کا کہنا ہے کہ چھاتی اور سروائیکل کینسر کے برعکس پھیپھڑوں کے کینسر کا ابتدائی پتہ لگانے کے ٹیسٹ دستیاب نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد پتہ لگانے کا کام صرف ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن میں زیادہ اور طویل مدتی سگریٹ نوشی جیسے خطرے والے عوامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ کینسر کی تشخیص اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ یہ سنگین نہ ہو جائے۔
مزید پڑھیں: آپ 24 گھنٹے تک بغیر دوڑے یا جم گئے جسم کی چربی جلا سکتے ہیں، فٹنس ٹرینر جانتا ہے کہ کیسے
یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ صرف تمباکو نوشی کرنے والوں کو متاثر کرتا ہے
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پھیپھڑوں کا کینسر صرف ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو سگریٹ، بولی اور چرس پیتے ہیں۔ اگرچہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو بھی یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ تمباکو نوشی پھیپھڑوں کے کینسر کا ایک بڑا خطرہ ہے، کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس کی تشخیص کرنے والے 20 فیصد تک لوگوں نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی۔
میڈ پلس کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ سموک، جو سگریٹ کے دھوئیں اور سگریٹ نوشی کے ذریعے خارج کیے جانے والے سیکنڈ ہینڈ دھوئیں کا مرکب ہے، جب سانس لیا جاتا ہے، تمباکو نوشی کرنے والوں کی طرح سرطان پیدا کرنے والے عوامل کے سامنے آنے کی وجہ سے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نقصان دہ مادوں جیسے ریڈون، ایسبیسٹس، یورینیم، ڈیزل کے دھوئیں، سیلیکا، کوئلے کی مصنوعات اور ہوا سے نکلنے والے زہریلے مادوں کی نمائش بھی کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مشتبہ علامات ظاہر ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔