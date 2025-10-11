ناشتے میں خالی پیٹ کون سا پھل کھانا بہتر ہے
Published : October 11, 2025 at 11:33 AM IST
ناشتے میں پھل کھانا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھل جسم کو بہت سے غذائی اجزاء، معدنیات، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس فراہم کرتے ہیں، جو ہمیں بہت سی سنگین بیماریوں سے بچاتے ہیں اور ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ایک غذائیت سے بھرپور ناشتہ دن کی صحت مند اور توانائی بخش شروعات کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا پہلا کھانا، خاص طور پر خالی پیٹ، دن بھر ہاضمہ، غذائی اجزاء کے جذب اور توانائی کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے خالی پیٹ کچھ پھل کھانا بہتر ہے۔
آپ کے ناشتے میں فائبر، وٹامنز اور ضروری خامروں سے بھرپور پھلوں کو شامل کرنا ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آئیے ان پانچ پھلوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں روزانہ صبح خالی پیٹ کھایا جا سکتا ہے اور ان کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے انہیں کیسے کھایا جائے؟
پپیتا: پپیتا ان پھلوں میں سے ایک ہے جسے خالی پیٹ کھانا اچھا ہے۔ اس میں پاپین نامی ایک انزائم ہوتا ہے۔این سی بی آئی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ پپیتا اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے اور کھانے کے بہتر ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ پپیتا فائبر کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے اور ناشتے کے لیے ایک بہترین پھل ہے جو وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
تربوز: تربوز سب سے زیادہ ہائیڈریٹنگ پھلوں میں سے ایک ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، آئرن کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے، اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تربوز پوٹاشیم، کاپر اور وٹامن سی، اے اور بی 5 سے بھرپور ہوتا ہے۔ مزید برآں، یہ کولیجن کی پیداوار کو بہتر بناتا ہے، جلد کو مزید لچکدار بناتا ہے۔ تربوز ان چند پھلوں میں سے ایک ہے جو بلڈ شوگر کی سطح کو نہیں بڑھاتے۔ اس لیے یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ تاہم، مریضوں کو اسے استعمال کرنے سے پہلے صحت کے پیشہ ور سے مشورہ کرنا چاہئے.
سنگترہ: وٹامن سی سے بھرپور نارنجی اور دیگر پھل مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ سنترے میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نارنگی وٹامن بی، میگنیشیم، پوٹاشیم اور کاپر جیسے غذائی اجزاء سے بھی بھرپور ہے۔ ان میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں، جو آئرن کو جذب کرنے اور ذیابیطس کنٹرول کرتی ہے۔ تاہم سنترے تیزابی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خالی پیٹ کھانے سے کچھ لوگوں میں سینے میں جلن ہو سکتی ہے۔
اسٹرابیری: اسٹرابیری اور دیگر بیریاں خالی پیٹ کھائی جاتی ہیں۔ اسٹرابیری فائبر اور غذائی اجزاء جیسے میگنیشیم اور وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انہیں خالی پیٹ کھانے سے خون میں شوگر کی سطح نہیں بڑھتی، اس طرح ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسٹرابیری میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
کیلے: کیلے فائبر اور ضروری غذائی اجزاء جیسے پوٹاشیم، وٹامن بی 6، اور وٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ 2019 میں این سی بی آئی جریدے میں شائع ہونے والے "سبز کیلے کے صحت کے فوائد: ایک منظم جائزہ" کے عنوان سے ایک مطالعہ کے مطابق، کیلے ہاضمے کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ خالی پیٹ کیلے کھانے سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ سکتی ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ خالی پیٹ کیلے کھاتے ہیں ان کو گری دار میوے، جئی یا دہی کے ساتھ جوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)