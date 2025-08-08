حیدر آباد، تلنگانہ: اچھی اور چنندہ خوراک زرخیزی کو بڑھانے اور بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خوراک کا زرخیزی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذا کے ساتھ صحت مند غذا تولیدی صحت کو بہتر بنانے اور حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آئیے جانتے ہیں کہ کون سی غذائیں زرخیزی بڑھانے میں معاون ہیں؟
ہری سبزیاں
پالک، کیل اور کولارڈ گرین جیسی سبز سبزیاں ضروری وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہیں، خاص طور پر فولیٹ، فولیٹ ایک ایسا غذائیت ہے جو ہمارے جسم میں خلیوں کی تقسیم اور ڈی این اے کی ترکیب سے متعلق تقریباً تمام عمل کو متحرک کرتا ہے، یہ انڈوں اور اسپرم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ان ہری سبزیوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آکسیڈیٹیو تناؤ کو بھی کم کرتے ہیں جس کا زرخیزی پر مثبت اثر پڑتا ہے۔
بیریاں
اسٹرابیری، بلیو بیری اور رسبری جیسی بیریاں اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہیں، خاص طور پر وٹامن سی۔ این سی بی آئی کے جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں، جو انڈے کے معیار اور مجموعی تولیدی صحت میں مدد کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی جسم میں ہارمونل توازن کو فروغ دیتا ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔
گری دار میوے اور بیج
گری دار میوے جیسے بادام اور اخروٹ اور بیج جیسے سن کے بیج اور چیا کے بیج صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذائیں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں زنک اور وٹامن ای بھی پایا جاتا ہے جو انہیں تولیدی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند بناتا ہے۔
ایوکاڈو
ایوکاڈو مونو سیچوریٹڈ چکنائی سے بھرپور ہوتا ہے، جو ہارمون کی پیداوار کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ این سی بی آئی جرنل میں شائع ہونے والی 2016 کی ایک تحقیق کے مطابق اس میں موجود وٹامن ای انڈے کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے اور پورے تولیدی نظام کو سہارا دیتا ہے۔ ایوکاڈو میں موجود صحت مند چکنائی جسم کو چربی میں گھلنشیل وٹامنز کو زیادہ مؤثر طریقے سے جذب کرنے میں مدد کرتی ہے۔
انڈے
انڈے غذائی اجزاء کا ذخیرہ ہیں۔ وہ اعلیٰ معیار کی پروٹین، کولین اور وٹامن بی 12 فراہم کرتے ہیں۔ چولین دماغ کی نشوونما میں اہم ہے اور زرخیزی کو متاثر ہونے سے بھی روکتی ہے۔ انڈوں میں موجود پروٹین ہارمون کی سطح کو متوازن کرکے تولیدی صحت سمیت مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔
ہول اناج
ہول اناج جیسے کوئنو، بھورے چاول اور جئی فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں، ساتھ ہی دیگر ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن بی 6 اور میگنیشیم بھی ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان سب کا توازن برقرار رکھنا زرخیزی کے لیے بہت ضروری ہے۔
چربی والی مچھلی
چربی والی مچھلی جیسے سالمن، میکریل اور سارڈینز اومیگا تھری فیٹی ایسڈز کا بھرپور ذریعہ ہیں۔ یہ سوزش کو کم کرنے اور ہارمون کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ مچھلی وٹامن ڈی بھی فراہم کرتی ہے، جو بہتر زرخیزی سے منسلک ہے۔ فیٹی مچھلی ہفتے میں کم از کم دو بار کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ھٹی پھل
ھٹی پھل وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور جسم میں ہارمونز کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن سی آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرنے کے لیے آئرن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، جو زرخیزی کے لیے فائدہ مند ہے۔
(نوٹ: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)