جانیں کس دن اور کس وقت ہارٹ اٹیک کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے
ہارٹ اٹیک کسی کو بھی اچانک کسی بھی وقت آسکتا ہے، اس رپورٹ میں جانیں اس کا خطرہ سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟
Published : September 10, 2025 at 7:49 PM IST
صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھی صحت کے لیے دل کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ حالیہ دنوں میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں نوجوان زیادہ ہیں، ہارٹ اٹیک کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پیر کے روز لوگوں کو دل کا دورہ پڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیر کے روز دل کے امراض کا خطرہ دیگر دنوں کی نسبت 13 فیصد زیادہ ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بھی صبح کے وقت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے بلیو منڈے بھی کہا جاتا ہے۔
دل کے دورے صبح کیوں آتے ہیں؟
سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر رمیش گڈاپتی کے مطابق اگرچہ ہارٹ اٹیک کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے لیکن اکثر لوگوں کو صبح کے وقت دل کا دورہ پڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ کئی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو صبح 4 سے 10 بجے کے درمیان دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ہمارا جسم روزمرہ کی سرگرمیوں کی تیاری کے لیے بڑی مقدار میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کورٹیسول اور کیٹیکولامین خارج کرتا ہے۔ اس دوران ہارمون کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے خون کے لوتھڑے بننے اور خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر رمیش گڈاپتی نے کہا کہ PA1 نامی پروٹین جسم میں خون کے لوتھڑے کو گھلنے سے روکتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
دل کے دورے پیر کے دن زیادہ کیوں آتے ہیں؟
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق پیر کے روز بہت سے لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو چھٹیاں ہوتی ہیں اس لیے ہمارا دماغ پر سکون ہوتا ہے۔ اس دن ہم بھی دیر سے سوتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ رات گئے تک فلم دیکھتے ہیں تو کچھ پارٹی کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں۔ یہ جسم کی روزانہ کی تال (سرکیڈین ریدم) کو تبدیل کرتا ہے۔ پیر کو کام شروع ہونے سے پہلے دماغ اور جسم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پیر کام کا دن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کام کے دباؤ کی وجہ سے جسم میں اسٹریس ہارمونز کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔
ان علامات کو نظر انداز نہ کریں!
ڈاکٹروں کے مطابق اگر آپ صبح کے وقت دل کی تیز دھڑکن، زیادہ پسینہ آنا، تھکاوٹ، درد اور بدہضمی جیسی علامات محسوس کرتے ہیں تو فوراً ہوشیار ہوجائیں۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں، چاہے یہ آپ کے لیے عام معلوم ہوں، لیکن یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اوپر بیان کردہ علامات دیکھیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے اقدامات
ڈاکٹروں کے مطابق طرز زندگی اور خوراک میں تبدیلی لا کر دل سے متعلق زیادہ تر مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ اور ہفتے میں کم از کم پانچ دن ورزش کرنا بہتر ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ تیل کا استعمال کم کیا جائے، فاسٹ فوڈ کی عادت سے گریز کیا جائے اور سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل کا باقاعدہ چیک اپ دل کی بیماری کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔
