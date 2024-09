ETV Bharat / health

جانئے، عمر کے حساب سے روزانہ کتنے بادام کھانے چاہئیے، زیادہ کھانے سے پیدا ہوسکتے ہیں یہ مسائل - HOW MANY ALMONDS EAT IN A DAY

By ETV Bharat Urdu Team Published : 11 hours ago

جانئے، عمر کے حساب سے روزانہ کتنے بادام کھانے چاہئیے ( Getty Images )

حیدرآباد: غذائیت کے لحاظ سے خشک میوہ جات پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک میوہ جات کھانے سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تاہم اگر آپ بہت زیادہ خشک میوہ جات کھاتے ہیں تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بادام کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک کو روزانہ کتنے بادام کھانے چاہئیں۔ ڈائیٹشین روچیل جارج کا کہنا ہے کہ بچوں اور بڑوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ بادام اور کچھ دوسرے خشک میوہ جات اور بیجوں کو رات بھر یا چند گھنٹوں کے لیے صبح کے پہلے کھانے کے طور پر استعمال کریں۔ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ نیوٹریشنسٹ روچیل جارج بتاتی ہیں کہ، بادام میں موجود آئرن، میگنیشیم، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، وٹامن ای صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 2017 میں 'ڈرمیٹولوجی ریسرچ اینڈ پریکٹس جرنل' میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق محققین نے پایا ہے کہ بادام کھانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اس تحقیق میں اسپین کی کمپلیٹنس یونیورسٹی کے ڈرمیٹولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر ماریا کاسٹیلو نے شرکت کی۔ جانئے، عمر کے حساب سے روزانہ کتنے بادام کھانے چاہئیے (Getty Images) روزانہ کتنے بادام کھانے چاہئیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے بالغ افراد روزانہ 20 بادام تک کھا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں صبح ناشتے سے پہلے، پہلے کھانے کے طور پر استعمال کرنے سے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں (1-3 سال کی عمر کے درمیان) کو روزانہ 3 سے 5 بادام کھلائے جائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کو روزانہ 5 سے 9 بادام کھلائے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 9 سے 18 سال کی عمر کے افراد روزانہ 10 بادام کھائیں تو وہ صحت مند رہیں گے۔ بہت زیادہ بادام کھانے سے صحت کے مسائل: ماہرین کا مشورہ ہے کہ روزانہ بہت زیادہ بادام کھانے کے کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں: وزن میں اضافہ:

تقریباً 100 گرام بادام میں 50 گرام چکنائی ہوتی ہے۔ بادام میں بھی کافی مقدار میں مونوسیچیوریٹیڈ فیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ بادام کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ قبض: بادام میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بادام کھانے کے بعد وافر مقدار میں پانی نہیں پیتے ہیں تو قبض اور پیٹ پھولنے جیسے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس لیے بادام کھانے کے بعد وافر مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ گردے کی پتھری: تمام گری دار میوے اور بیجوں کی طرح، بادام میں قدرتی طور پر موجود کیمیکل ہوتا ہے جسے آکسیلیٹ کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے زیادہ استعمال سے گردے میں پتھری بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 2015 میں، "جرنل آف یورولوجی" نے شائع کیا کہ جو لوگ بہت زیادہ بادام کھاتے ہیں ان کے گردے میں پتھری ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، 'امریکن سوسائٹی آف نیفروولوجی کلینیکل جرنل' نے انکشاف کیا کہ جو لوگ گری دار میوے اور بیج زیادہ آکسیلیٹ کیمیکلز کے ساتھ کھاتے ہیں ان میں گردے میں پتھری ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کی پتھری والے افراد کو بیج اور گری دار میوے کم مقدار میں کھانے چاہئیں۔ (ڈس کلیمر:- یہاں آپ کو دی گئی معلومات صرف عام معلومات کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یہاں ذکر کردہ کسی بھی مشورے پر عمل کرنے سے پہلے، براہ کرم ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔) یہ بھی پڑھیں: یہ 10 کالی چیزیں صحت کے لیے کسی سپر فوڈ سے کم نہیں، ہڈیوں میں جان ڈال دیتی ہیں