حیدرآباد (ڈیسک): بڑھاپا کب شروع ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 60 یا 70 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپا 60 یا 70 سال کی عمر میں شروع نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے جو زندگی کے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں میں مختلف رفتار سے شروع ہوتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں اس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں۔ جریدے 'سیل' میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بڑھاپا 34 سال کی عمر میں ہی شروع ہوسکتا ہے، کچھ محققین نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔
اس تحقیق میں سائنسدانوں نے چین میں 14 سے 68 سال کی عمر کے تقریباً 70 افراد کے ٹشوز کا تجزیہ کیا، جس میں انہوں نے پایا کہ بڑھاپا ایک بتدریج عمل ہے، جو مختلف اعضاء اور نظاموں میں مختلف اوقات میں شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ 34 سال کی عمر میں شروع ہو سکتا ہے، جب کہ دوسروں میں یہ بعد میں شروع ہوسکتا ہے۔
عمر بڑھنے کا عمل کب تیز ہوتا ہے؟
تحقیق کے مطابق عمر بڑھنے کا عمل 45 سے 55 سال کی عمر کے درمیان تیز ہوجاتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر خون کی شریانوں پر پڑتا ہے۔ خلیوں میں ایم آر این اے (mRNA) ہدایات سے بننے والے پروٹین عمر بڑھنے کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ عمر بڑھاپے کے آغاز کی علامت ہے۔ سائنسدانوں نے دل، جگر، لبلبہ، پھیپھڑوں، جلد اور پٹھوں سمیت جسم کے کئی حصوں کا تجربہ کیا جس میں انہیں معلوم ہوا کہ ہر عضو کی عمر مختلف شرح سے بڑھتی ہے۔ 30 سال کی عمر سے تلی (پیٹ میں تلی)، ایڈرینل غدود اور شہ رگ جیسے اعضاء میں عمر بڑھنے کے آثار نمایاں طور پر دیکھے گئے۔
اچھی عادتیں صحت مند زندگی کی طرف لے جاتی ہیں
نیویارک یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر نیول سنجانا نے کہا کہ یہ تحقیق اعضاء کی عمر بڑھنے کا ایک خوبصورت روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نتائج سے عمر سے متعلق بیماریوں کے نئے علاج تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ انہیں امید ہے کہ یہ علاج لوگوں کو لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دے گا۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی میڈیکل برانچ کے پروفیسر ڈاکٹر تھامس بلیک ویل نے کہا کہ 45 سے 50 سال کی عمر کے فرد کے چھوٹے فیصلے اور طرز زندگی میں تبدیلیاں اسے اگلے 10 سال تک صحت مند رہنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
انہوں نے مشورہ دیا کہ اچھی خوراک، فعال رہنا، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے اور کم شراب پینے جیسی چھوٹی تبدیلیاں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ بلیک ویل نے کہا کہ اس تحقیق نے خلیوں کی سطح پر اس حقیقت کو درست ثابت کیا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی صحت سے متعلق تمام معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
مزید پڑھیں: اگر آپ کے دل میں کوئی بلاکیج ہے تو آپ اسے صرف ایک علامت سے پہچان سکتے ہیں، ماہرین سے جانیں یہ کیا ہے؟
آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں، اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی ان کو بہتر بنائیں
ادرک کا چھوٹا ٹکڑا رگوں میں پھنسے خراب کولیسٹرول کو صاف کر سکتا ہے، ماہرین سے طریقہ جان لیں