اگر آپ بھی شوگر سے پریشان ہیں تو غذائی ماہرین سے جان لیں کون سا جوس فائدہ مند ہے
ماہرغذائیت نیہا یادوونشی نے ای ٹی وی بھارت کو ذیابیطس میں خوراک اور خاص طور پر مائع مشروبات کے بارے میں معلومات دی۔
Published : September 16, 2025 at 2:11 PM IST
جے پور: فوڈ ڈائیٹ ایکسپرٹ نیہا یادوونشی کا کہنا ہے کہ کچن کے علاج سے جسم میں شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ذیابیطس کے مریض ملنا عام ہو گیا ہے، ایسے میں اگر آپ اپنے طرز زندگی میں ادویات اور انسولین کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو بھی مدنظر رکھیں تو آپ کی ذیابیطس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے مشورے کا بھی ذکر کرتی ہیں جو وہ اپنے گاہکوں کو اس کے لیے دیتی ہیں۔
ان کچن ٹپس کا استعمال کریں: نیہا یادوونشی بتاتی ہیں کہ میتھی کے بیجوں سے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک چائے کا چمچ میتھی کے دانے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کو ابالیں یہاں تک کہ آدھا رہ جائے اور پھر اس پانی کو پی لیں، شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میتھی کے بیجوں کو کھانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دار چینی، زیرہ اجوائن کا پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے جسم میں انسولین کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔
یہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کریں:-
میتھی کے بیج
کلونجی کے بیج
دار چینی
زیرہ
اجوائن
تاہم گھریلو علاج میں نیہا یادو یہ بھی مشورہ دیتی ہیں کہ جن لوگوں کی جسمانی تاثیر گرم ہے انہیں ہر ایک دن میں دار چینی اور کلونجی کا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کے ساتھ ساتھ زیرہ کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ اشیاء جسم میں انسولین کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کو بھی صحت مند رکھتے ہیں۔
کونسی سبزیوں کا جوس پینا چاہیے؟: فوڈ ڈائیٹ ایکسپرٹ کے طور پر نیہا کا کہنا ہے کہ سبزیاں جسم میں شوگر لیول کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں بازار سے ریڈی میڈ خریدنے کے بجائے اپنی نگرانی میں گھر پر ہی جوس کے طور پر تیار کیا جائے۔
کریلا یا نیم کا رس: کریلے کا جوس شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین جوس سمجھا جاتا ہے۔ دراصل کریلے میں اینٹی ذیابیطس خصوصیات ہیں جو ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں بہت کارآمد ہیں۔ اس لیے شوگر کے مریض کریلے کا رس ضرور پیئیں۔ اسی طرح کڑوا نیم بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
پالک کا رس : پالک میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ پالک غذائی ریشہ، معدنیات، فائٹونیوٹرینٹس اور بہت سے وٹامنز سے بھرپور ہوتی ہے۔ جو اسے شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین آپشن بناتا ہے۔ پالک میں موجود الفا لیپوک خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اور شوگر کی وجہ سے ہاتھوں اور پیروں میں جھلسنے اور بے حسی کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریض پالک کا رس ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح کریلا فائبر کی وجہ سے نہ صرف معدے کی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ جسم میں انسولین کی مقدار کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔
بروکولی کا رس: بروکولی غذائی ریشہ سے بھرپور ہوتی ہے جس کے استعمال سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ بروکولی کا جوس پینے سے جسم کو مناسب مقدار میں فائبر ملتا ہے، جو ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح بروکولی کا جوس پینا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
آملہ اور جامن کا رس: آملہ کا جوس ذیابیطس کے مریضوں کے لیے موثر سمجھا جاتا ہے۔ آملہ کا جوس پینے کے لیے دو چمچ آملہ کے جوس میں ایک چٹکی ہلدی پاؤڈر ملا کر اچھی طرح ملا لیں اور صبح و شام اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح جامن کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے بیجوں کو خشک کرکے اس کے پاؤڈر کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے بھی جسم میں شوگر لیول کم ہوجاتا ہے۔
انار کا جوس: انار کا جوس ذیابیطس سے نجات دلانے میں بہت مددگار سمجھا جاتا ہے۔ انار کا گلیسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے جو کہ بلڈ شوگر لیول کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ انار کے جوس میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ فری ریڈیکلز سے نجات دلا کر خلیوں کے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے انار کا جوس ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے۔
گاجر اور ٹماٹر کا رس: گاجر کا ذائقہ قدرے میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر گاجر کا رس صحیح مقدار میں پیا جائے تو یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بھی کام کر سکتا ہے۔ دراصل گاجر میں ایسے بہت سے مرکبات پائے جاتے ہیں جو بلڈ شوگر کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اس لیے گاجر کا جوس پینا شوگر میں ایک اچھا آپشن سمجھا جاتا ہے۔ ٹماٹر میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اور ٹماٹر کا گلیسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے۔ ٹماٹر جسم کو ضروری غذائی اجزاء جیسے پوٹاشیم اور وٹامن فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ٹماٹر کا رس شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
نیہا یادوونشی کا خیال ہے کہ ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے کھانے کی عادات کے ساتھ طرز زندگی کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر چہل قدمی باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ روٹی کے لیے گندم کے بجائے جوار یا موٹے اناج کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ پھلوں کو کھانے میں جوس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ان میں موجود فائبر جسم کو صحت مند رکھے۔