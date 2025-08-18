جموں وکشمیر میں 26 فیصد سے زائد بچے موٹاپے کا شکار

سرینگر( پرویز الدین ): ملک میں اس وقت موٹاپے کے شکار بچوں کی شرح جہاں 10 فیصد ہے وہیں، جموں کشمیر میں بچوں میں موٹاپے کی مجموعی تعداد 11 سے 12 فیصد تھی، اس میں 10 فیصد اضافہ ہونے کے بعد یہ تعداد 26.8 ہوگئی ہے۔ جن میں 5 سے 15 برس کے بچے شامل ہیں۔
ایک تازہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر میں سال 2000 سے 2010 کے درمیان موٹاپے کی شرح 8.6 فیصد تھی اور یہ تعداد سال 2024 کے آخر تک 26.8 فیصد تک جاپہنچی ہے۔ایسے میں 15.9 فیصد لڑکوں اور 10.8 فیصد لڑکیوں میں موٹاپا پایا جارہا یے۔
تحقیق کے مطابق بچوں کو 5 سے 10 اور 11 سے 15 سال کےزمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس میں 5 سے 10 سال کے 24.4 فیصد بچوں کا وزن زیادہ جبکہ 12.8 فیصد بچے موٹاپے کے شکار تھے۔ 11سے 15 سال کے عمر کے 30 فیصد بچوں میں زیادہ وزن اور 13.2 فیصد بچے موٹاپے کے شکار پائے گئے۔
بچوں کے ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ کھانے سے یہ صورتحال مزید ابتر ہوتی ہے، کیونکہ جنک اور فاسڈ فوڈ میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں نہ کہ وٹامنز اور منیرلز ہوتے ہیں۔وہیں جنک فوڈ میں فریکٹوز زیادہ ہوتا ہے اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ جسمانی سرگرمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ موٹاپے میں تبدیل ہوتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بعض کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، فاسٹ اور جنک فوڈ کے علاوہ بازاروں میں تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بچوں میں تیزی سے موٹاپا بڑھ رہا ہے۔ بچے گھر کے مقوی اور معیاری غذا کے بجائے باہر کے ریستورانوں ،ہوٹلوں اور ریڈیوں پر تیار کیا گیا کھانا پسند کرتے ہیں جو ملاوٹ سے بھر پور ہونے کی وجہ سے ان کی صحت اور نظام ہاضمہ کو متاثر کرتے ہیں جس کے سبب بچے موٹاپے اور شوگر بیمار میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شوگر کا مرض بھی اب نوجوانوں میں عام ہورہا ہے اور اگر موٹاپا قابو میں کیا جاۓ تو شوگر کی بیماریاں ، کینسر اور دیگر بیماریوں پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں اسکولوں میں بچوں کو جانکاری دینے کے علاوہ والدین کو بھی آگاہ کرنا ہوگا تاکہ جنک اور فاسٹ فوڈ کے ناکارہ اور مضر اثرات سے بچوں کی صحت کو بچایا جاسکے ۔
واضح رہے کہ حال ہی میں ایک اور تحقیق میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ جموں وکشمیر میں مجموعی طور پر موٹاپے کی شکار لوگوں کی شرح 25 فیصد ہے۔ان میں مردوں کی شرح 19.3 جبکہ خواتین کی شرح 33.5 فیصد ہے۔ایسے میں جموں و کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں سے لوگوں سے تیزی سے وزن بڑھا رہا ہے اور یہاں کی 40 فیصد آبادی زیادہ وزن کی شکار ہے۔
جن میں 35 فیصد کا پیٹ باہر آیا ہے ۔خواتین میں موٹاپے کی بڑی وجوہات میں کم جسمانی سرگرمیوں ،تناؤ، ہارمونس کا توازن بگڑنا اور دیگر وجوہات شامل ہیں۔سال 2000 جموں وکشمیر میں موٹاپے کے شکار لوگوں کی شرح 15 فیصد تھی اور اس میں تعجب کی بات یہ تھی کہ اس میں مرد صرف 7 فیصد جبکہ خواتین کی شرح 25 فیصد تھی۔ماہرین کہتے ہیں کہ صحت مند اور مقوی غذا کھانے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور جسمانی سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف بڑے بلکہ بچےبھی موٹا پے کا شکار ہیں۔