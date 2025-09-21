کیا آپ بھی نقلی چاول کھا رہے ہیں؟ ان آسان طریقوں سے کریں شناخت
ہندوستان اور دیگر ممالک میں "پلاسٹک کے چاول" فروخت ہونے کی افواہوں کی متعدد بارجانچ کی جا چکی ہے۔ کیا پلاسٹک کے چاول واقعی موجودہیں؟
Published : September 21, 2025 at 9:40 PM IST
آج مارکیٹ میں زیادہ تر مصنوعات ملاوٹ شدہ ہیں، اور بہت سے کھانے میں کیمیکل ہوتے ہیں۔ اس سے صحت عامہ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نقلی چاول فروخت کیے جا رہے ہیں — وہ چاول جو دھان سے نہیں کاٹے جاتے بلکہ اصلی چاول سے مشابہت کے لیے مصنوعی طور پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ متعدد صحت کے خطرات کا باعث بن سکتا ہے، بشمول پیٹ کے مسائل، الرجی، اور سنگین دائمی بیماریاں۔
آپ نقلی چاول کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟
سوشل میڈیا پر اکثر یہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ مارکیٹ میں پلاسٹک کے چاول دستیاب ہیں لیکن فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) نے وضاحت کی ہے کہ پلاسٹک کے چاول بازار میں دستیاب نہیں ہیں۔ FSSAI نے اس کو غلط اور افواہ قرار دیا ہے۔ تاہم، PUBMED کے مطابق، پولی اسٹیرین (ایک قسم کا کیمیکل) کچے یا پکے ہوئے چاولوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اس خبر میں، پولی اسٹیرین پر مشتمل اور پولی اسٹیرین سے پاک چاول میں فرق کرنے کا طریقہ سیکھیں۔
مارکیٹ میں پلاسٹک کے چاول فروخت ہونے کی خبر کی کئی بار چھان بین کی گئی اور یہ ایک افواہ ثابت ہوئی۔ تاہم کچھ لیبارٹری ٹیسٹوں میں چاولوں میں پلاسٹک جیسے مادے کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ مزید برآں، چاول میں مختلف کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یوریا۔ اس لیے جانچ کا یہ طریقہ مثبت نتائج دے گا۔
پانی سے ٹیسٹ کریں
ایک گلاس یا گہرے کنٹینر کو پانی سے بھریں۔ پھر چاول ڈالیں۔ اگر آپ کے چاول تیرتے ہیں تو یہ ملاوٹ شدہ یا خراب ہو سکتے ہیں۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاول مکمل طور پر نقلی ہیں۔
فائر ٹیسٹ آزمائیں
چاولوں کو چمچ یا سٹیل کی پلیٹ میں رکھ کر جلا دیں۔ اگر اس میں بدبو آتی ہے یا کالی ہوجاتی ہے تو اس میں ملاوٹ ہوسکتی ہے۔ اصلی چاول جلنے پر سنہری بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور پہلے تو خوشگوار بو آتی ہے لیکن پھر جلی ہوئی بو آنے لگتی ہے۔
اسے ابال کر اس کی ساخت چیک کریں
آپ چاول کو ابال کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بہت چپچپا اور ربڑ والا ہے تو اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ چاول کی کچھ اقسام میں اضافی نشاستہ کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔
یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ مارکیٹ میں پلاسٹک کے چاول دستیاب ہو رہے ہیں لیکن پولی اسٹیرین کے علاوہ اس میں ایسے کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا، یہ ہمیشہ بہتر ہے کہ اچھے معیار کے چاول کسی قابل اعتماد ذریعہ سے خریدیں۔
