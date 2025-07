ETV Bharat / health

کیا یہ سچ ہے کہ راگی کھانے سے وزن کم ہوتا ہے؟ اگر ہاں! پھر اسے کھانے کا بہترین طریقہ جانیں - RAGI FOR EYES

Published : July 17, 2025 at 11:13 AM IST

By ETV Bharat Urdu Team

حیدرآباد: اس وقت بدلتے ہوئے طرز زندگی اور کھانے پینے کی غلط عادات کی وجہ سے بہت سے لوگ موٹاپے کے مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے لوگ وزن کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزن کم کرنے کیلئے کچھ لوگ کھانے پینے کی عادات بدل لیتے ہیں، کچھ بھرپور ورزش کرتے ہیں اور کچھ وزن کم کرنے کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ وزن کم کرنے کے بجائے اس طرح کے اقدامات کر کے خوراک میں کچھ غذاؤں کو شامل کرنے سے وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان میں سے ایک راگی ہے۔ راگی سے بنی غذاؤں کا باقاعدہ استعمال وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ راگی کھانے کے بہت سے صحت کے فائدے ہیں۔ آپ راگی کو ڈوسہ، اڈلی اور چپاتی کی شکل میں بھی کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں راگی کھانے کے فوائد۔

کس کو راگی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے؟

وزن پر قابو: زیادہ وزن والے افراد اپنی خوراک میں راگی کو شامل کر کے اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 2011 میں NCBI جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، راگی فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے روزانہ کم مقدار میں کھانے سے معدہ دیر تک بھرا رہتا ہے اور بار بار کھانے میں دل نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ راگی کا باقاعدہ استعمال جسم کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔

کیا یہ سچ ہے کہ راگی کھانے سے وزن کم ہوتا ہے؟ اگر ہاں! پھر اسے کھانے کا بہترین طریقہ جانیں ((GETTY IMAGES))

ہڈیوں کی مضبوطی:

راگی کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق 'Essential Nutrients Your Body Needs to Build Bones' سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہڈیوں کی مضبوطی بڑھانے اور دانتوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے فوائد کی وجہ سے، راگی بچوں کے لیے بھی تجویز کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر رسیدہ افراد اپنی خوراک میں راگی کو شامل کرکے ہڈیوں کے امراض جیسے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔

گلوکوز کنٹرول: