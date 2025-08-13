زیادہ پسینہ آنا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا؟ جانیے چونکا دینے والا جواب

پسینہ آنا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ چہل قدمی یا ورزش کے بعد پسینہ آنا فطری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں پسینہ آنا ایک عام جسمانی عمل ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ گرمی اور جسمانی مشقت کی وجہ سے پسینہ آنا فطری ہے۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا بھی معمول کی بات ہے۔ مثال کے طور پر، بچپن اور جوانی میں بہت زیادہ پسینہ آنا معمول ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نوعمروں کے پسینے کے غدود ان کے جسم کے دیگر حصوں کے ساتھ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ماہواری کی وجہ سے خواتین کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بغیر کام کیے بھی پسینہ بہاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، بہت سے لوگوں کو AC کمروں میں بھی پسینہ آنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سوتے وقت بہت زیادہ پسینہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا صحت کے بہت سے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ پسینہ آنے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوسکتی ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ زیادہ پسینہ آنے کی کیا وجوہات ہوسکتی ہیں۔
کچھ حالات جیسے ذیابیطس، دل کی بیماری، اضطراب اور تھائیرائیڈ کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے۔ کچھ دوائیں ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اگر ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے کی کوئی طبی وجہ نہ ہو تو اسے پرائمری ہائپر ہائیڈروسیس کہا جاتا ہے۔ زیادہ پسینہ آنا درجہ حرارت میں اضافے یا جسمانی سرگرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم اگر آپ کو رات کو سوتے ہوئے اکثر پسینہ آتا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور زیادہ پسینہ آنے کی وجوہات معلوم کریں اور اس کا علاج کروائیں۔
زیادہ پسینہ آنے کے فوائد
ڈیٹوکس: آج کے دور میں مائیکرو پلاسٹک اور آلودگی جسم میں زہریلے مواد کو جمع کر رہی ہے۔ باقاعدگی سے نہانے سے ان میں سے کچھ زہریلے مادوں کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نہانے سے جلد پر جمع زہریلے مادوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن کئی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ پسینہ جلد میں داخل ہونے والے مادوں کو بھی خارج کرتا ہے۔ پسینہ جلد سے زہریلے مادوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، جیسے مرکری، کیڈمیم، آرسینک اور پلاسٹک کیمیکل، جو جلد کی گہرائی میں موجود ہوتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق، باقاعدگی سے پسینہ آنا دیگر اہم ہومیوسٹٹک افعال کے لیے ذمہ دار ہے، جس میں مائیکرو پلاسٹک کے غذائی اجزاء، میٹابولک عمل سے فاضل اشیاء اور جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج شامل ہے۔
مناسب نمی: پسینہ جلد کے سوراخوں کو کھولنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد کے سانس کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ خشک جلد کے شکار لوگوں کے لیے پسینہ آنا اچھا ہے۔ پسینہ جلد کو نمی اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ جلد کو نرم بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ چہل قدمی، یوگا اور ورزش کے دوران پسینہ آنا خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آکسیجن کی سپلائی کو بڑھاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، پسینہ جلد کو نمی فراہم کرتا ہے.
اگرچہ پسینہ آنا صحت کے لیے اچھا ہے لیکن تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ رات کو پسینہ آنا صحت کے لیے کچھ مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ سنگین ہو جائے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
زیادہ پسینہ آنے کے نقصانات
تھائیرائید کی بیماری: تھائیرائیڈ غدود جسم کے بہت سے افعال کے لیے ذمہ دار ہے، بشمول میٹابولزم۔ ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا بھی ہائپر تھائیرائیڈزم کی علامت ہو سکتا ہے۔ ہائپر تھائیرائیڈزم کی علامات میں بھوک میں اضافہ، وزن میں کمی، دل کی تیز دھڑکن، تھکاوٹ، اسہال، ہاتھ کانپنا اور جسم میں گرمی کا احساس شامل ہیں۔ Hyperthyroidism میں، تھائیرائیڈ گلینڈ زیادہ ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ یہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور سوتے وقت ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے۔
تناؤ: کچھ لوگ سوتے ہوئے پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اس سے تناؤ بڑھتا ہے جس کا دماغ اور جسم پر منفی اثر پڑتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، وہ سوتے وقت زیادہ پسینہ آتا ہے
دماغی بیماری: بعض قسم کی دماغی بیماریاں دماغ میں ایک قسم کی بے چینی کا باعث بنتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیند کے دوران پسینہ آتا ہے۔
ماہواری : کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں رات کو پسینہ آنا ماہواری کے قریب آنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہواری کے دوران جسم زیادہ گرمی کا تجربہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میو کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق بعض قسم کی دوائیں نیند کے دوران پسینہ آنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کافی یا چائے کا زیادہ استعمال رات کو پسینہ آنے کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔
کینسر: کچھ معاملات میں، رات کو زیادہ پسینہ آنا کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ چھاتی کا کینسر، بلڈ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر جیسے کینسر رات کو سوتے وقت بہت زیادہ پسینہ آنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
احتیاطی تدابیر: اگر آپ کو رات کو اکثر پسینہ آتا ہے یا آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو بلا تاخیر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور ہدایات صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)