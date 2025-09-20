کیا واقعی روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے؟ کس کو سیب نہیں کھانا چاہے؟ ہر سوال کا جواب یہاں جانیں
کیا روزانہ ایک سیب کھانا واقعی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکتا ہے؟
Published : September 20, 2025 at 10:52 AM IST
شملہ (شریا شرما، نامہ نگار): اس سال 20 ستمبر کو انٹرنیشنل ایٹ این ایپل ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر کے لوگ سیب کھانے کے فوائد کو یاد کرتے ہیں اور انہیں اپنی خوراک میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کہاوت "ایک سیب ایک دن ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے" واقعی سچ ہے؟ کیا ہر کوئی سیب کھا سکتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہیں سیب سے نقصان ہو سکتا ہے؟ یہاں، ہم طبی اور غذائیت کے ماہرین کے نقطہ نظر سے ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔
"روزانہ ایک سیب ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے" کتنا سچ ہے؟
یہ ایک پرانی کہاوت ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ پھلوں اور سبزیوں خصوصاً سیب سمیت باقاعدہ اور متوازن غذا کھانے سے آپ صحت مند رہیں گے اور بیماری کا خطرہ کم ہو گا۔
دین دیال اپادھیائے ہسپتال، شملہ (ڈی ڈی یو) کے ایک ڈاکٹر کپل کہتے ہیں، "ایسا نہیں ہے کہ ایک سیب کھانے سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکا جائے گا۔ سیب آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے عوامل ہیں، جیسے کہ بیماری، انفیکشن، طرز زندگی، جینیات، اور ماحولیاتی عوامل، جو کہ آپ کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔
ہم نے (ڈی ڈی یو) شملہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر لوکندر سے بھی بات کی۔ ڈاکٹر لوکیندر کا ماننا ہے کہ "سیب صحت کے لیے بہت سے طریقوں سے فائدہ مند ہیں۔ ان میں فائبر، وٹامن سی، اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر غذائی اجزا ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص غیر متوازن غذا رکھتا ہے، اسے دائمی بیماری ہے، یا غیر صحت مند طرز زندگی (جیسے تمباکو نوشی، شراب نوشی، ضرورت سے زیادہ)، ایک دن میں کم تلی ہوئی غذا کھانے، کھانے کی جسمانی سرگرمی نہیں ہوگی۔ صحت برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔
"ماہر غذائیت وپاشا سیب کے صحت سے متعلق فوائد بتا رہی ہیں کہ "سیب ایک صحت مند ناشتے کے طور پر ایک بہترین آغاز ہے، لیکن انہیں معجزاتی علاج نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ سیب کھائیں، لیکن مکمل غذائیت کی تصویر پر غور کریں۔ پروٹین، صحت مند چکنائی، اناج، پانی اور جسمانی ورزش بھی اہم ہے۔
استعمال کرنے کا طریقہ:
سیب کو خالی پیٹ کھانے کے بجائے ہلکے ناشتے کے ساتھ کھائیں۔
اگر آپ سیب کو خالی پیٹ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں تو تھوڑی مقدار سے شروع کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ انہیں کھانے کے بعد کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔
گرم پانی یا ہلکے کھانے کے ساتھ سیب کھانا بہتر ہے۔
سیب کے بارے میں مغالطہ
ڈاکٹر کپل کہتے ہیں، "آپ کی زندگی کا تقریباً ہر پہلو—خوراک، نیند، ورزش، تناؤ کا انتظام، اور ماحول آپ کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیب کھانے کے یقینی فوائد ہیں، جیسے فائبر، وٹامن سی، اور اینٹی آکسیڈنٹس، لیکن یہ حفاظتی ڈھال نہیں ہے۔"
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر لوکندرا کہتے ہیں، "میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ سیب کو صحت مند سمجھتے ہیں لیکن ان کی حدود کو نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر، ذیابیطس کے مریضوں کو سیب کی قسم، اس کی مٹھاس اور ان کے استعمال کی مقدار پر نظر رکھنی چاہیے۔ سبز سیب (جیسے نانی اسمتھ) میں اکثر چینی کم ہوتی ہے یا زیادہ کھٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو الرجی ہے تو انہیں ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔
ڈاکٹروں کے مطابق، "روزانہ ایک سیب ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے" ایک متاثر کن کہاوت ہے، لیکن اسے مکمل بیان کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ یہ مکمل صحت کی کہانی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ سیب کھانے کے بہت سے سائنسی طور پر تائید شدہ فوائد ہیں۔ تاہم کچھ احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ تاہم، الرجی، ذیابیطس، اور ہاضمے کے مسائل محدود مقدار میں ہوتے ہیں۔ متوازن غذا کے حصے کے طور پر سیب کا استعمال کرنا بہتر ہے، بشمول مناسب پھل اور سبزیاں، مناسب پانی کا استعمال، ورزش، اچھی نیند اور تناؤ کا انتظام۔