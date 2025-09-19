اگر آپ مرونال ٹھاکر جیسا چمکدار چہرہ چاہتے ہیں تو ہر رات اداکارہ کے ٹپس پر عمل کریں
مرونال ٹھاکرنے فلموں میں بہت شہرت کمائی ہے۔ایک حالیہ ویڈیو میں انھوں نےاپنے خوبصورت چہرے کے راز سے پردہ اٹھایا۔
ہر کوئی خوبصورت چہرہ چاہتا ہے۔ تاہم جدید طرز زندگی، کھانے پینے کی عادات اور آلودگی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو داغ دھبے اور ایکنی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان مسائل سے بچنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں۔ بازار میں مہنگی مصنوعات بھی دستیاب ہیں۔ تاہم، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ مہنگی کاسمیٹک مصنوعات چہرے کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن اب آپ کو چہرے کے مسائل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اداکارہ مرونال ٹھاکر نے ایسے لوگوں کے لیے آسان حل بتا دیا ہے۔ مرونال خود ان ٹپس پر عمل کرتی ہیں اور اپنی خوبصورتی کے راز سوشل میڈیا پر شیئر کر چکی ہیں۔ اگر آپ بھی مرونل ٹھاکر جیسا صحت مند اور چمکدار چہرہ چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ٹپس پر ضرور عمل کریں...
مرنل ٹھاکر کے بیوٹی ٹپس
کچھ مشہور شخصیات اپنے جلد کی دیکھ بھال کے معمولات اپنے مداحوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر شیئر کرتی ہیں۔ چند روز قبل اسٹار اداکارہ مرونال ٹھاکر نے اپنی چمکتی ہوئی جلد کا راز بتا دیا۔ وہ مہنگی مصنوعات استعمال نہیں کرتی، بلکہ اپنی ماں کی تجاویز پر عمل کرتی ہے۔ یہ ٹوٹکے مرونال کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ بالغ ہونے کے باوجود وہ اپنی ماں کے بیوٹی ٹپس پر عمل کرتی رہتی تھی۔ تیلگو اور ہندی فلموں میں ان کی عمدہ اداکاری کو بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی۔ مزید یہ کہ بہت سے لوگ اس کی خوبصورتی سے بھی متاثر ہیں۔
مرونال کی خوبصورتی کا راز
مرنل ٹھاکر نے بادام کے تیل کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے چہرے پر بادام کا تیل لگائیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جلد کی چمک اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ وہ ہر رات اپنے چہرے پر بادام کا تیل لگاتی ہے۔ اس سے مرونل ٹھاکر کے چہرے پر چمک آتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا بادام کا تیل لگانے سے واقعی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے؟
ماہرین کیا کہتے ہیں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ بادام کا تیل وٹامن ای، فیٹی ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء جلد کو نرم، ہائیڈریٹڈ اور چمکدار رکھنے کے لیے بہترین ہیں۔ بادام کے تیل کا باقاعدہ استعمال جلد کی ساخت کو بہتر کرتا ہے، خشکی کو کم کرتا ہے اور چہرے کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ مزید برآں، بادام کا تیل سیاہ حلقوں، باریک لکیروں اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بادام کے تیل کی ٹھنڈک اور سکون بخش خصوصیات جلد کو سکون بخشتی ہیں۔
بادام کے تیل سے مالش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
NIH کے مطابق، بادام کا تیل قدیم چینی، آیورویدک اور گریکو فارسی ادویات میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ خشک جلد کے حالات جیسے psoriasis اور ایکزیما کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بادام کا تیل جلد پر داغ دھبوں کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بادام کے تیل میں ایمولینٹ اور سکلیروسنٹ خصوصیات ہیں۔ جب بادام کے تیل کو چہرے پر ہلکے سے مساج کیا جائے تو یہ جلد میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے جس سے اسے قدرتی چمک اور تازگی ملتی ہے۔
کسے ہوشیار رہنا چاہئے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ روغنی جلد والے لوگوں کے لیے بادام کا تیل تجویز نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ مہاسوں کا سبب بن سکتا ہے۔
جن لوگوں کی جلد بہت حساس ہے یا جنہیں بادام سے الرجی ہے انہیں اس کے استعمال سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔
بادام کا تیل پورے چہرے پر لگانے سے پہلے پیچ ٹیسٹ ضرور کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے کے بعد خارش یا جلن محسوس کرتے ہیں، تو اس نسخے کو نہ آزمائیں.
اس کے علاوہ، ہمیشہ صاف، خشک جلد پر تیل لگائیں.
(یہ رہنما اصول طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)